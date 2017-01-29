سعر الدولار اليوم الاحد 29/1/2017 فى مصر الان بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم ، تحديث اخبار سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري في مصر الان اليوم الاحد 29 يناير 2017 إرتفاعاً في كافة التعاملات بالبنوك والسوق السوداء ، واستقرار نسبي بعد مضاربات... اقرأ المزيد ←