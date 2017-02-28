آخر أخبار ليبيا الثلاثاء 28-2-2017: إتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس

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آخر أخبار ليبيا الثلاثاء 28 من شهر فبراير الجاري 2017، أخبار دولة ليبيا وما يحدث فيها تعد دولة ليبيا أحد الدول العربية الهامة التى تحمل بين طياتها تذبذب سياسي منذ عدة أعوام استطاع التأثير على شأنها الداخلي والمجالات الحياتية المختلفة، واليوم نستعرض معكم أخر التطورات بشأن الوضع الليبيى وتأثيرات الأحداث عليها طبقًا لما ورد من أخبار من عدة مواقع إخبارية مسموعة ومقروءة وعدد من المواقع الإلكترونية والورقية وغيرها من المصادر الإعلامية الموجودة داخل ليبيا ووتهم الشان العربي بوجه عام والشأن الخارجي بوجه خاص، ونقدم لكم نحن فريق التحرير الخاص بموقع مصر 365 ملف كامل بشكل يومي يضم كل ما يتعلق بدولة ليبيا من أخبار لحظة بلحظة ومتابعة حية ، آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 28-2-2017.

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آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 28-2-2017 عودة آلاف العائلات النازحة إلى منازلهم في سرت:

كشف المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص الكائن في مدينة مصراتة الليبية ، عن عودة آلاف الأسر الليبية التي نزحت من مدينة سرت إلى بيوتهم عقب إسترجاعها من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تنظيم داعش الإرهابي ، ويصل عدد العائلات العائدة إلى منازلها إلى حوالى 5326 عائلة ليبية ، وقال المركز الإعلامي أن هذه الإحصائيات قد بدأن من يوم عودة النازحين في 5 من شهر فبراير الجاري ورصدت الإحصائات عودة النازحين على أربع مراحل وهي:

المرحلة الأولي التي تضمنن حي ال700 ، بدأت هذه المرحلة يوم الأحد الموافق 5 من شهر فبراير الجاري ، ةالمرحلة الثانية التي تضمنت الحي الثالث ، بدأت هذه المرحلة يوم الخميس الموافق التاسع من شهر فبراير الجاري ، والمرحلة الثالثة وهي تضم حي الدولار وحي الشعبية وحي العمارات وأخيرا حي السبخة ، وبدأت هذه المرحلة في يوم الخميس الموافق 16 من شهر فبراير الجاري ، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لعودة النازحين الليبيين إلى منازلهم في مدينة سرت ، وتضمنت هذه المرحلة الحي الأول والحي الثاني ، وقد بدأت هذه المرحلة في يوم الإثنين الموافق 20 من شهر فبراير الجاري.

آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 28-2-2017 وقف إطلاق النار في طرابلس:

أعلن المجلس البلدي في منطقة بوسليم في العاصمة طرابلس عن وقف إطلاق النار في منطقة التماس بين المجموعات المسلحة والجيش الليبي ، مع نشر قوات مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع التابعين لحكومة فائز السراج التوافقية في ليبيا ، وأصدر المجلس البلدي بيانا يعلن فيه أن جميع الأطراف والجماعات المسلحة قد بدأت فعليا في التراجع إلى مقراتها مع سحب قواتها من المنطقة التي تقرر تطبيق إتفاقية وقف إطلاق النار فيها ، وتم نشر قوات اللجنة التابعة للجيش والشرطة الليبية في المواقع التي انسحب منها المسلحون ، وذلك حتى يتثنى لهم العمل على تطبيق إتفاقية وقف القتال .

يذكر أن مصادر من داخل المجلس البلدي في مدينة طرابلس العاصمة ، قد كشفت لوسائل الإعلام الليبية أنه تم عقد اجتماع الجمعة الماضية في مقر المجلس البلدي ، اجتماع عالي المستوى شارك فيه ممثل عن المجلس الرئاسي الخاص بحكومة الوفاق الوطني حكومة فائز السراج ، توصلوا فيه إلى إقرار إتفاقية وقف إطلاق النار ، كما شارك في الإجتماع أيضا ممثلين عن حكومة الإنقاذ الوطني وحكومة الوفاق مع عدد من قادة الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس ، هذا بالإضافة إلى شخصيات معروفة في المدينة وهم على تواصل مع الجماعات المسلحة المتصارعة في بلدية بوسليم ، وخرج عن الإجتماع عدة قرارات أهمها وقف إطلاق النار وسحب كل جماعة لمسلحيها.

آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 28-2-2017 مطالبات برفع الدعم عن المحروقات مع رفع سعر صرف الدولار:

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض ، أنه يطالب البنك المركزي في ليبيا أن يتخذ إجراءات سريعة لتعديل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي ، حتى يصل سعر الصرف إلى 4 دينار في مقابل الدولار الأمريكي الواحد ، وأضاف الرعيض أن سعر الدولار سوف يستقر عند 2 دينار إلى 2 ونصف دينار ، وقال الرعيض بأنه من الأفضل بالنسبة للدولة الليبية أن يتم إستبدال دعم المحروقات والمواد البترولية بالمال مع تحديد كمية 300 لتر لكل عائلة ليبية في الشهر الواحد ، كما أشار محمد الرعيض أنه يعمل على مذكرة لتقديمها إلى حكومة الوفاق الوطني ومحافظ البنك المركزي الليبي والمجلس الرئاسي الليبي ورئيس ديوان المحاسبة ، وتحتوي هذه المذكرة على مطالبات بالحفاظ على الإحتياطي النقدي الأجنبي في ليبيا مع محاولات لخلق حالة توازن في الموازمة العامة للدولة وتوفير سيولة نقدية من خلال تجوير العملات الأجنبية في البنوك الليبية.

آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 28-2-2017 مصرع 13 مهاجر غير شرعي داخل حاوية:

أصدر الهلال الأحمر في ليبيا تقريرا يفيد بوفاة عدد 13 مهاجر غير شرعي داخل حاوية شحن وذلك أمس الخميس ، وهذه الحاوية كانت مهمتها هي نقل هؤلاء المهاجرين إلى الشاطئ في غرب ليبيا وذلك حتى يعبروا البحر المتوسط متوجهين إلى أوروبا ، وكان الهلال الأحمر الليبي قد كشف عن إعتقال 69 مهاجر غير شرعي وذلك يوم الثلاثاء الماضي ، وهم كانوا داخل حاوية لنقلهم إلى شاطئ الخمس وهو يبعد حوالي 115 كيلو متر عن العاصمة الليبية مدينة طرابلس ، وأفاد تقرير الهلال الأحمر أن عدد 13 من الذين تم اعتقالهم قد لقوا مصرعهم داخل الشاحنة ، ومن بين القتلى مراهقان ، كما أكد البيان الذي صدر عن الاتحاد الدولي لمؤسسات الصليب الأحمر أن مؤسسة الهلال الأحمر في دولة ليبيا قد أبلغت عن عمليات الهجرة الغير شرعية وخاصة القبض على ال69 مهاجر وهم متعددي الجنسيات ، وكانوا موجودين بداخل شاحنة لنقلهم إلى الشاطئ للهجرة إلى اوروبا ، وأضافوا أن عدد من المهاجرين قد لقوا مصرعهم داخل الخاوية والآخرين حالتهم الصحية غير مستقرة ، مع العلم أنهم كانوا محتجزين داخل هذه الحاوية لمدة 4 أيام متتالية .

آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 28-2-2017 الإفراج عن 10 موظفين بشركة الحديد والصلب:

صرح مصدر أمني في مدينة زليتن الليبية أنه تم الإفراج عن عشر موظفين تابعين لشركة الحديد والصلب الليبية ، وهؤلاء العشر موظفين تم القبض عليهم أمس في مدينة مصراتة ، ثم نقلوا إلى مدينة زليتن ، وأضاف المصدر الأمني أن مجلس مدينة زليتن ومجلس مدينة مصراتة الليبية قد قاما سويا بجهود كبيرة بالتعاون مع المجلس العسكري ومجلس الحكماء ولجنة الأزمة في المدينتين ، للإفراج عن الموظفين العشرة وهو ما تم فعليا ، ونجحت اللجان الأمنية المشكلة من متابعة الوضع وتم الإفراج عنهم بعد يومين فقط من القبض عليهم ، وقال المصدر الأمني أن الموظفين العشرة تم القبض علبهم من قبل جماعات مسلحة وهم الان قد عادوا مجددا إلى أهليهم في مدينة زليتن الليبية.