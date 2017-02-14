آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 14-2-2017 وصول شحنة مستلزمات طبية لمستشفى المرج والكشف عن وثائق تخص تنظيم داعش الإرهابي في مصنع أسمنت في بنغازي

آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر فبراير 2017، أخبار دولة ليبيا تعد دولة ليبيا أحد الدول العربية الهامة التى تحمل بين طياتها تذبذب سياسي منذ عدة أعوام استطاع التأثير على شأنها الداخلي والمجالات الحياتية المختلفة، واليوم نستعرض معكم أخر التطورات بشأن الوضع الليبيى وتأثيرات الأحداث عليها طبقًا لما ورد من أخبار من عدة مواقع إخبارية مسموعة ومقروءة وعدد من المواقع الإلكترونية والورقية وغيرها من المصادر الإعلامية الموجودة داخل ليبيا ووتهم الشان العربي بوجه عام والشأن الخارجي بوجه خاص، ونقدم لكم نحن فريق التحرير الخاص بموقع مصر 365 ملف كلمل بشكل يومي يضم كل ما يتعلق بدولة ليبيا من أخبار لحظة بلحظة ومتابعة حية ، آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 14-2-2017.

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آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 14-2-2017 وثائق لتنظيم داعش في مصنع أسمنت في بنغازي:

كشفت تقارير صحفية صادرة عن وحدة التحري والإستدلال في قسم البحث الجنائي في مدينة بنغازي الليبية عن عثوﻻهم على وثائق وسجلات تخص تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تنظيم داعش الإرهابي ، وذلك في مقر الإدارة التابع لشركة الأسمنت الليبية ، في مقبرة الهواري ، وهذه الوثائق هي بالتأكيد خاصة بتنظيم داعش أثناء سيطرته على الإدارة في شركة الأسمنت ، وقد خلفها التنظيم خلفه بعد خروجه من مدينة بنغازي الليبية .

وفي نفس السياق فقد صرح رئيس وحدة التحري والإستدلال في بنغازي الليبية ” حسن الحاسي ” للصحافة ، أن عاملين في مصنع الأسمنت الليبي في بنغازي قد أبلغوا بعثورهم على عدد من السجلات والوثائق التي تخص تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تنظيم داعش الإرهابي أثناء قيامهم بتنظيف المصنع ، وذلك يوم 2 من شهر فبراير الجاري ، وأضاف حسن الحاسي أن مقر إدارة مصنع الأسمنت الليبي في مدينة بنغازي كان يستخدم أثناء سيطرة تنظيم داعش على المدينة ، كمقر للمحكمة الإسلامية ، وأضاف الحاسي قائلا أنه بمجرد انتقال دوريات التحريات الخاصة بوحدة التحري والإستدلال المجموعة الرابعة إلى مقر مصنع الأسمنت ، عثروا على الملفات والوثائق التي عرف فيما بعد أنها تخص مقبرة الهواري ، وهي تتضمن سجلات الوفاة وشهادات وفاة للأشخاص الذين قتلهم التنظيم وتم دفنهم في مقبرة الهواري ، وقال الحاسي أن وحدة التحري والإستدلال قامت بالتحفظ على جميع الوثائق والمستندات قي قسم الشرطة.

آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 14-2-2017 مستشفى المرج يستلم أول شحنة من المستلزمات الطبية:

أعلن مستشفى المرج العام أمس الإثنين عن استلامه لأول شحنة من مستلزمات ومعدات طبية وذلك بناء على تعليمات أصدرها اللواء ” عبد الرازق الناظوري ” رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في ليبيا ، وهو أكد على بذل المزيد من الجهود حتى يدعم جمبع القطاعات الصحية في مدينة بنغازي الليببة وجميع مدن شرق ليبيا بصغة عامة ، وأضاف الناظوري أن شحنة المعدات الطبية جاءت في إطار الإهتمتم الذي توليه رئاسة الأركان العامة بجميع القطاعات الصحية في المستشفبات أو المراكز الطبية في منطقة شرق ليبيا ، وفي سياق متصل فقد صرح المستشار الصحي للحاكم العسكري ” رامي فرج ” قائلا أنه بعد كل زيارة يقوم بها اللواء عبد الرازق الناظوري لأي من المستشفيات أو المراكز الطبية في مدينة بنغازي ، يكون معه قبل الزيارة تقارير ومعلومات عن الآلية التي يعمل بها المستشفى ، وأضاف فرج أن الدعم الذي قدم لمستشفى المرج لن يكون الأخير وسول يتواصل الدعم المقدم لجميع المراكز الطبية في المدينة بشكل مستمر.

آخر أخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 14-2-2017 روما تتفق مع طرابلس على تمويل مراكز احتجاز المهاجرين فى ليبيا:

أثار الاتفاق لأخير الذى أجرته طرابلس مع دولة روما، التسائلات وحالة من الترقب والقلق وخاصة لدى عدد من رؤساء بلديات فى جنوب ليبيا وسواحلها الشمالية، حيث تشكلة الأزمة لديهم من التخوف من أن يتم نقل أزمة المهاجرين الغير شرعيين التى تواجهها دول أوروبا الآن إلى ليبيا، حيث قد نصت الإتفاقية التى قد قامت بإبرامها السلطات الليبية مع دول إيطاليا من أجل تمويل مراكز احتجاز المهاجرين الغير شرعيين والخارجين فى ليبيا، حيث تك الإتفاق أن تعيد إيطاليا على الفور كل المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم أو العلم بهم وقد دخلوا أراضيها بغير وجه حق إلى المكان الذين قد غادروه أى إلى مكان انطلاقهم، كما يتم إيوائهم فى مخيمات خاصة موجودة على السواحل الليبية، حيث يمول هذا الاتفاق الاتحاد الأوروبى، حيث يتك احتجازهم فى عدد من البلدات والمدن الموجودة فى ليبيا على طول الممرات الموجودة على سواحل ليبيا والتى يقوم البشر بالهروب منها ، بالإضافة إلى أنه سوف يتم توفير التدريب والمعدات اللازمة لهذه الإتفاقية من أجل مكافحة المهربين.

رويترز تتواصل مع رؤساء بلديات فى ليبيا من أجل معرفة ردود فعلهم بشأن الاتفاقي، حيث ورد أن التصريحات التى استقبلتها وكالة رويتر لم تكن إيجابية بالمرة، حيث صرح “حامد الخيالى” ، عميد بلدية سبها والتى يعتبرها الجميع هى وكر وبؤرة مناطق التهريب الغير شرعية من ليبيا قائلاً: “أولويتنا هى مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين فى مراكز، إذا كان الأوروبيون يريدون السماح لهم بالإقامة فيمكنهم استضافتهم على أراضيهم.. وهى أكبر.. لكن ليس فى ليبيا لأننا لدينا مشاكلنا الخاصة التى ينبغى أن نهتم بها.”

بينما جاءت تصريحات “حسين الذوادى”، عميد بلدية مدينة صبراتة الساحلية الغربية، والتى تعتبر النقطة الرئيسية للمغادرة من ليبيا والأكثر استخداما لعمليات التهريب فى ليبيا عبر السواحل الليبية “أن إبقاء المهاجرين فى ليبيا سيكون “خطوة خطيرة”.

وجاءت تصريحات الذوادى، عميد البلدية، حول هذا الشأن قائلاً: “فكرة السماح ببقاء المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا وتوفير ظروف جيدة لمعيشتهم مرفوضة من جانب الليبيين ومن السلطات أيضا، حيث مشكلة الهجرة غير القانونية يجب أن تحل دوليا.”