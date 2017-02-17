أخبار ليبيا الجمعة 17-2-2017: ننشر سبب رفض حفتر مقابلة السراج في القاهرة

أخبار ليبيا اليوم الجمعة 17 من شهر فبراير 2017، أخبار دولة ليبيا تعد دولة ليبيا أحد الدول العربية الهامة التى تحمل بين طياتها تذبذب سياسي منذ عدة أعوام استطاع التأثير على شأنها الداخلي والمجالات الحياتية المختلفة، واليوم نستعرض معكم أخر التطورات بشأن الوضع الليبيى وتأثيرات الأحداث عليها طبقًا لما ورد من أخبار من عدة مواقع إخبارية مسموعة ومقروءة وعدد من المواقع الإلكترونية والورقية وغيرها من المصادر الإعلامية الموجودة داخل ليبيا ووتهم الشان العربي بوجه عام والشأن الخارجي بوجه خاص، ونقدم لكم نحن فريق التحرير الخاص بموقع مصر 365 ملف كامل بشكل يومي يضم كل ما يتعلق بدولة ليبيا من أخبار لحظة بلحظة ومتابعة حية ، آخر أخبار ليبيا اليوم الجمعة 17-2-2017.

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آخر أخبار ليبيا اليوم الجمعة 17-2-2017 سبب رفض حفتر مقابلة السراج:

نشرت صحيفة مصرية في عدد الأمس الخميس مقالا بدور حور سبب رفض المشير حفتر الإجتماع مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، وذكرت الصحيفة أن السبب هو أن فائز السراج قام بعرض منصب وزير الدفاع في حكومته على المشير خليفة خفتر وذلك عبر الوسيط المصري واللجنة المصرية المعنبة بالشأن الليبي ، وهذه الوزارة مكونة من قادة في تنظيمات مسيطرة على عدة مناطق في ليبيا ، وأكدت صخيفة الشروق المصرية أن عرض السراج كان كفيلا برفض حفتر لمقابلته بل ومغادرة القاهرة ورفض استكمال المحادثات.

آخر أخبار ليبيا اليوم الجمعة 17-2-2017 إتفاق ليبي إيطالي لمكافحة الإتجار بالبشر:

نقلت وسائل إعلام ليبية أمس الخميس عن التوصل لإتفاق بين عشرة من رؤساء بلديات صغيرة في صحراء جنوب ليبيا مع الحكومة الإيطالية كطرف ثان للإتفاقية ، وينص الإتفاق على التعاون بينهما للعمﻻ على مكافحة تهريب البشر ، تأتي هذه. الإتفاقية في إطار التعاون بين الحكومة الشرعية في ليبيا مع الحكومة الإيطالية في الإتفاقية التي تم توقيعها في روما منذ أيام ، وكشفت وسائل إعلامية أن رؤساء عشر بلجيات ليبية في الصحراء الليبية سافروا سرا متوجهين إلى روما الإثنين الماضي ، وهناك اجتمعوا مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي ، وتم توقيع الإتفاقية التي بموجبها تكافح ليبيا الإتجار بالبشر في مقابل الحصول على دعم إقتصادي وعسكري من إيطاليا.

وفي تقرير نشرته وكالة رويترز الإعلامية ، صرح مصدر مسئول في الوكالة قائلا ” هم أعربوا عن دعمهم لتنفيذ وتطبيق الاتفاق ، إنها خطوة مهمة نظرا لصعوبة السيطرة على أراض شاسعة على هذا النحو ” ، وذكرت أيضا وكالة رويترز في تقريرها الذي أعدته نقلا عن مصدر مطلع أن السفير الإيطالي الجديد في دولة ليبيا إجتمع يوم للإثنين الماضي مع الحكومة الليبية وذلك لوضع والإتفاق على أفضل الوسائل التي يضمن بها تنفيذ الإتفاقية ، وجدير بالذكر أن الأراضي الليبية سيطرت عليها عصابات تهريب البشر إلى إيطاليا عبر الحدود الليبية على البحر المتوسط ، ونجحت هذه العصابات في تهريب حوالي 160 ألف مهاجر من ليبيا ودول شرق أفريقيا إلى داخل الحدود الإيطالية ، فيما غرق أكثر من 4500 شخص في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا.

تمتاز ليبيا بحدودها المفتوحة التي لا يوجد بها أي مواقع حدودية ونقاط تمركز للجيش الليبي مما يسمح بدخول المهاجرين الأفارقة إلى الحدود الليبية عبر الحدود المشتركة مع النيجر في غرب أفريقيا ، وذلك قبل توجههم إلى ركوب البحر في محاولة للعبور إلى الجانب الإيطالي ، وتطمح الحكومة الإيطالية في الإتفاق على تسيير دوريات متحركة في الصحراء الليبية على الحدود الليبية مع النيجر والحدود الشمالية أيضا وذلك لمنع أي مهاجر أفريقي حال نجاحه في الوصول إلى الأراضى الليبية أن يصل إلى الساحل الشمالي الليبي ومن ثم التوجه إلى إيطاليا .

آخر أخبار ليبيا اليوم الجمعة 17-2-2017 نص بيان اللجنة المصرية المعنية بليبيا حول توافق حفتر والسراج:

مساء الثلاثاء الماضى قام المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية محمد سمير بنشر بيان ونص للإتفاق الذي تم تحت رعاية اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي والتي يرأسها الفريق محمود حجازي وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وإليكم هذا هو نص البيان:

” فى إطار الجهود التى تقوم بها جمهورية مصر العربية للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الإتفاق السياسى الليبى الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر 2015 ، وإستكمالاً للقاءات المكثفة التى عقدت فى القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية ، شملت رئيس مجلس النواب ، ورئيس المجلس الرئاسى ، والقائد العام للجيش الليبى ، وأعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة ، وممثلى أعيان وقبائل ليبيا ، وممثلى المجتمع المدنى ، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية ، إستقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور السيد وزير الخارجية يومى 13 و14 فبراير 2017 كل من السيد / عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، والمشير/ خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى ، وكذلك السيد / فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى ، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الإتفاق السياسى الليبى “.

” وقد أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف ، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية ، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها ، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره ، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى ، والتأكيد على حرمة الدم الليبى ، والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر ، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية ، وتعزيز المصالحة الوطنية ، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب “.

” وأكد القادة الليبيون على إلتزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية ، وإستعادة الإستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى ، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الإتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية ، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أجريت فى القاهرة ، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى ، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى وإختصاصاته ، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة”.

ولمعالجة هذه القضايا ، إستمعت اللجنة للأفكار البناءة التى طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية ، وإستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الإنسداد الحالى ، يمكن ترجمتها فى الخطوات التالية :

1 – تشكيل لجنة مشتركة مختاره من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس ، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الإتفاق السياسى ، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لإعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى الإتفاق السياسى الليبى.

2 – قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الإتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى ، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الإتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

3- العمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018 ، إتساقاً مع ما نص عليه الإتفاق السياسى الليبى.

4- إستمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا ، والتى سيتم الإتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه ، ولحين إنتهاء الفترة الإنتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى 2018.