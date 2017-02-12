أخبار ليبيا اليوم الأحد 12/2/2017: أخر اخبار ليبيا وما ورد بشأنها فى الصحف الاجنبية والحرب الدائرة مع الملشيات واتفاقية روما وطرابلس

أخبار ليبيا اليوم، تعد دولة ليبيا أحد الدول العربية الهامة التى تحمل بين طياتها تذبذب سياسي منذ عدة أعوام استطاع التأثير على شأنها الداخل والمجالات الحياتية المختلفة، واليوم نستعرض معكم أخر التطورات بشأن الوضع الليبيى وتأثيرات الأحداث عليها طبقًا لما ورد من أخبار من عدة مواقع إخبارية مسموعة ومقروءة وعدد من المواقع الإلكترونية والورقية وغيرها من المصادر الإعلامية الموجودة داخل ليبيا ووتهم الشان العربي بوجه عام والشأن الخارجي بوجه خاص، ولتبدأ رحلتنا مع ليبيا لابد من وجود جواز السفر فى جعبتنا، ومن اجل إستخراج جواز سفر جديد لكل من يرغب فى الذهاب إلى الأراضي الليبية من خلال منظومة جوازات السفر فى ليبيا ، فقد جاء فى الإعلان الصادر من كلاً من مصلحة الجوزات الليبية والجنسية وشئون الأجانب الموجودين فى دولة ليبيا الشقيقة، عن الطريقة الصحيحة لكى تحصل على جواز سفر ليبيى ليمكنك من الدخول إلى تلك الأراضي العربية، حيث يجب أن تتبع عزيزى الراغب فى زيارة الأراضي الليبية عدة خطوات متتالية ومنها حجز موعد استخراج جواز سفر إلى ليبيا، من خلال منظومة الجوازات التابعة لدولة، ولأجل معرفة جميع البيانات والأوراق المطلوبة لكى تتمكن من تجديد أو استخراج جواز السفر الخاص بك، يجب زيارة هذا الموقع الإلكتروني الخاص بها reservation.nid.gov.ly ، لكي تتمكن من الحصول على الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن.

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الصحف الأمريكية تهتم بالشأن الليبي.. أخبار ليبيا اليوم 12/2/2017:

“سى.إن.إن” أوروبا تتجه إلى روسيا لحل الأزمة الليبية، جاءت تصريحات االمحطة الأمريكية “سى.إن.إن” الأمريكية، بشأن الوضع الدائر فى ليبيا فى الفترة الأخيرة إن قادة الاتحاد الأوروبى يتجهون إلى روسيا من أجل بحث الملف الليبي وما يتعلق بالمهاجرين منها إلى أوربا عبر الشواطئ الليبية، وما يتوجب فعله لكى تحظي ليبيا بالإستقرار، بالإضافة إلى مناقشة ملف مكافحة الإرهاب بها، وسوف يكون محور الحوار على حد قول الصحيفة وكما نشرت على موقعها الإلكترونى حول اللواء خليفة حفتر، الذى يقود الملشيات الإسلامية فى حربه ويقوم بالسيطرة الآن على شرق البلاد.

وفى هذا الصدد جاءت تصريحات “رونالد بروس”، المحلل السياسى الأمريكى المختص بالشأن الليبى، إن قائد الملشيات، اللواء حفتر، قد حقق فى الفترة الاخيرة عدد نجاحات من أجل طرد الإسلاميين من البلاد ، وخاصة بعد أن استطاع السيطرة على جزء كبير من الشرق، حيث وردت فى الأنباء والتصريحات الاخيرة أنه استطاع السيطرة على كلاً من بنغازى بالإضافة إلى معظم المناطق الرئيسية والخاصة بإنتاج النفظ وتصديره، وقد جاءت تصريحات بروس ضد روسيا، حيث أكد أن روسيا قد سعت خلال الأشهر الماضية على عدم استقرار دولة ليبيا من أجل الإستفادة من الأحداث الجارية فيها بالإضافة إلى سعيها إلى تأسيس مكانة لها كلاعب إقليمى، بينما من جهة أخري يسعى الإتحاد الأوربى إلى الحد من دخول المهاجرين إلى بلاده عن طريق الشواطئ الليبية وسواحلها فى حين لم يوقف مساعيه حالة الفوضى التى تعم بدولة ليبيا، ولهذا يعتبر فى الوقت الراهن فكرة وجود حكومة مستقرة داخل ليبيا هو أمر حتمى وضروري ومن أولويات أوروبا حاليًا، وتعد أهم المخاوف المطروحة على الساحة حاليًا هو انتهاز تنظيم داعش ما يحدث من فوضى واضطراب فى ليبيا ليندس ضمن المهاجرين غير الشرعيين والتسلل إلى أوروبا، وقد أعتادة موسكو على التدخل فى مثل هذه الازمات وإيجاد حل لها من خلال تقديم بعض العروض الخاصة بالتعاون مع الغرب، وتحديدًا فى مجال مكافحة الإرهاب .

روما تتفق مع طرابلس على تمويل مراكز احتجاز المهاجرين فى ليبيا:

أثار الاتفاق لأخير الذى أجرته طرابلس مع دولة روما، التسائلات وحالة من الترقب والقلق وخاصة لدى عدد من رؤساء بلديات فى جنوب ليبيا وسواحلها الشمالية، حيث تشكلة الأزمة لديهم من التخوف من أن يتم نقل أزمة المهاجرين الغير شرعيين التى تواجهها دول أوروبا الآن إلى ليبيا، حيث قد نصت الإتفاقية التى قد قامت بإبرامها السلطات الليبية مع دول إيطاليا من أجل تمويل مراكز احتجاز المهاجرين الغير شرعيين والخارجين فى ليبيا، حيث تك الإتفاق أن تعيد إيطاليا على الفور كل المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم أو العلم بهم وقد دخلوا أراضيها بغير وجه حق إلى المكان الذين قد غادروه أى إلى مكان انطلاقهم، كما يتم إيوائهم فى مخيمات خاصة موجودة على السواحل الليبية، حيث يمول هذا الاتفاق الاتحاد الأوروبى، حيث يتك احتجازهم فى عدد من البلدات والمدن الموجودة فى ليبيا على طول الممرات الموجودة على سواحل ليبيا والتى يقوم البشر بالهروب منها ، بالإضافة إلى أنه سوف يتم توفير التدريب والمعدات اللازمة لهذه الإتفاقية من أجل مكافحة المهربين.

رويترز تتواصل مع رؤساء بلديات فى ليبيا من أجل معرفة ردود فعلهم بشأن الاتفاقي، حيث ورد أن التصريحات التى استقبلتها وكالة رويتر لم تكن إيجابية بالمرة، حيث صرح “حامد الخيالى” ، عميد بلدية سبها والتى يعتبرها الجميع هى وكر وبؤرة مناطق التهريب الغير شرعية من ليبيا قائلاً: “أولويتنا هى مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين فى مراكز، إذا كان الأوروبيون يريدون السماح لهم بالإقامة فيمكنهم استضافتهم على أراضيهم.. وهى أكبر.. لكن ليس فى ليبيا لأننا لدينا مشاكلنا الخاصة التى ينبغى أن نهتم بها.”

بينما جاءت تصريحات “حسين الذوادى”، عميد بلدية مدينة صبراتة الساحلية الغربية، والتى تعتبر النقطة الرئيسية للمغادرة من ليبيا والأكثر استخداما لعمليات التهريب فى ليبيا عبر السواحل الليبية “أن إبقاء المهاجرين فى ليبيا سيكون “خطوة خطيرة”.

وجاءت تصريحات الذوادى، عميد البلدية، حول هذا الشأن قائلاً: “فكرة السماح ببقاء المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا وتوفير ظروف جيدة لمعيشتهم مرفوضة من جانب الليبيين ومن السلطات أيضا، حيث مشكلة الهجرة غير القانونية يجب أن تحل دوليا.”