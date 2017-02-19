أخبار ليبيا اليوم الأحد 19-2-2017: البنك المركزي في طرابلس يوقف النقد الأجنبي لبنوك شرق ليبيا ومحافظ البنك يتحدى قرارات البرلمان الليبي

أخبار ليبيا اليوم الأحد 19 فبراير 2017، أخبار دولة ليبيا وما يحدث فيها تعد دولة ليبيا أحد الدول العربية الهامة التى تحمل بين طياتها تذبذب سياسي منذ عدة أعوام استطاع التأثير على شأنها الداخلي والمجالات الحياتية المختلفة، واليوم نستعرض معكم أخر التطورات بشأن الوضع الليبيى وتأثيرات الأحداث عليها طبقًا لما ورد من أخبار من عدة مواقع إخبارية مسموعة ومقروءة وعدد من المواقع الإلكترونية والورقية وغيرها من المصادر الإعلامية الموجودة داخل ليبيا ووتهم الشان العربي بوجه عام والشأن الخارجي بوجه خاص، ونقدم لكم نحن فريق التحرير الخاص بموقع مصر 365 ملف كامل بشكل يومي يضم كل ما يتعلق بدولة ليبيا من أخبار لحظة بلحظة ومتابعة حية ، آخر أخبار ليبيا اليوم الأحد 19-2-2017.

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آخر أخبار ليبيا اليوم الأحد 19-2-2017 البنك المركزي في طرابلس يوقف النقد الأجنبي لبنوك شرق ليبيا:

نقلت تقارير صحفية عن مصادر في البنك المركزي الليبي في مدينة طرابلس الليبية أن محافظ البنك المركزي الليبي ” الصديق الكبير ” قد أصدر تعليماته المباشرة إلى إدارة الرقابة المصارف وحركة النقد قامت بموجبها إدارة الرقابة على المصارف والنقد بإيقاف جميع عملبات صرف النقد الأجنبي عن مصرف التجارة والتنمية الليبي ، وأضافت التقارير الصحفية أن قرارات محافظ البنك المركزي الصديق الكبير بالتضييق على مصرف التجارة والتنمية إنما تم إتخاذه بسبب قرار البنك المركزي بتضييق الخناق على البنوك التي توجد في شرق ليبيا وهي البنوك التي لم تنفذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومحافظه الصديق الكبير ، وذلك باعتبار أن محافظ البنك المركزي الموجود في العاصمة الليبية طرابلس تمت إقالته من قبل البرلمان الليبي .

وأكدت التقارير الصحفية أن مصادر من داخل البنك المركزي الليبي في طرابلس رفضت الإفصاح عن هويتها ، لكنهم أكدوا أن الجمعية العمومية التي إنعقدت إجتماعاتها على مدار أسبوعين في مقر الفرع الرئيسي لبنك التجارة والتنمية في مدينة بنغازي الليبين ، وأن الجمعية العمومية إعتمدت محاضر الجلسات الخاصة بها من قبل محافظ البنك المركزي الليبي في البيضاء ” على الحبري ” وهو الذي إختاره البرلمان الليبي لهذا المنصب بعد عزل الصديق الكبير ، وبسبب هذا الإعتماد إعتبر الصديق الكبير أن بنك التجارة والتنمية يدخل معه في تحدي ورفض تنفيذ قراراته ، فقرر أن يوقف النقد الأجنبي على بنك التجارة والتنمية ، ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الليبي قام بإقالة الصديق الكبير لكنه إمتنع عن تنفيذ القرار وترك منصبه واستغل وجود إحتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي في طرابلس الليبية تحت يديه ، وإتخذ هذه القرارات المثيرة للجدل.

آخر أخبار ليبيا اليوم الأحد 19-2-2017 كلمة السراج في ذكرى الإحتفال بالثورة الليبية:

صرح فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي أنه لن يرضخ أبدا لما يمارس عليه من ضغوط حتى تمرر أفكار تتسبب في المزيد من الفرقة والإنقسام على صعيد الدولة الليبية ، وهي مجرد مصالح حزبية ولا تبحث عن المصلحة العليا لليبيا ، قال فائز السراج في الكلمة التي وجهها للشعب الليبي أول أمس الجمعة بمناسبة الذكرى السادسة للثورة الليبية ثورة 17 فبراير ، وقال فائز السراج في كلمته التي تم بثها على تليفزيون ليبيا الرسمي أن ” المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد مرور عام من بدء عمله في العاصمة طرابلس ورغم كل الضغوط التي تعرض لها لم يوفر جهداً على انجاح الوفاق بين كل الليبيين ، مضيفاً بأنه حرص على الا يكون طرفاً بالتجاذبات السياسية والصراعات العسكرية بين ابناء البلد الواحد “.

وأضاف فائز السراج نصا في كلمته أن ” الامثلة على انتهاجنا منهج التوافق والحرص عليه كثيرة ومتعددة غير أن ما حدث مؤخراً من تعنت بعض الاطراف ورفضهم الجلوس على طاولة الحوار والعمل على اخراج البلاد من حال الفوضى والانكسار لن يزيد الا من تباعد الليبيين والشقاق بينهم والرابح فيها خاسر ” ، وتابع السراج مؤكدا على المجلس الرئاسي الذي يشغل منصب رئيسه ، أن يعملوا سويا ويوحدوا جهودهم حتى يعملوا على إستعادة أمن ليبيا من جديد والقضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة ، وقدم السراج الشكر لكل أعضاء المجلس الرئاسي على ما قدموه للمساعدة في النهوض بليبيا الجديدة ، ووجه السراج دعوة إلى جميع المنابر العالمية والسياسية في العالم أن تبتعد عن إثارة الفتن ويكون خطابهم هو محاولة رأب الصدع وتوحيد الصفوف وليس فرقتها.

وفي نهاية كلمته قال السراج أن الوضع الذي يعيشه الشعب الليبي حاليا هو ميراث من الفشل في بناء دولة المؤسسات وإرساء قواعد المساواه أمام القانون وهو ما يجب العمل على تنفيذه الآن للحفاظ على الوطن الليبي ، وقال السراج أنه يرفض رفضا باتا بأن يكون هو شخصيا سبب وجود فتنة بين الأطراف الليبية المختلفة ، وأضاف قائلا ” أنا أرفض أن أكون سبب وأد توافق الليبيين و ضياع حلمهم بإرساء قواعد مدنية وتنفيد المهمة الاساسية في مهد الطريق لهذه المرحلة الانتقالية حتى الوصول بالبلاد الى الاستقرار المنشود “.

آخر أخبار ليبيا اليوم الأحد 19-2-2017 سبب رفض حفتر مقابلة السراج:

نشرت صحيفة مصرية في عدد الجمعة مقالا يدور حول سبب رفض المشير خليفة حفتر الإجتماع مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، وذكرت الصحيفة أن السبب هو أن فائز السراج قام بعرض منصب وزير الدفاع في حكومته على المشير خليفة خفتر وذلك عبر الوسيط المصري واللجنة المصرية المعنبة بالشأن الليبي ، وهذه الوزارة مكونة من قادة في تنظيمات مسيطرة على عدة مناطق في ليبيا ، وأكدت صخيفة الشروق المصرية أن عرض السراج كان كفيلا برفض حفتر لمقابلته بل ومغادرة القاهرة ورفض استكمال المحادثات.