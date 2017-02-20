أخبار ليبيا اليوم الإثنين 20-2-2017: البنك المركزي في طرابلس يوقف النقد الأجنبي لبنوك شرق ليبيا ومحافظه يودع 1.5 مليار دولار في بنك تركي وحرب تصريحات بين حفتر وبلحاج

أخبار ليبيا اليوم الإثنين 20 فبراير 2017، أخبار دولة ليبيا وما يحدث فيها تعد دولة ليبيا أحد الدول العربية الهامة التى تحمل بين طياتها تذبذب سياسي منذ عدة أعوام استطاع التأثير على شأنها الداخلي والمجالات الحياتية المختلفة، واليوم نستعرض معكم أخر التطورات بشأن الوضع الليبيى وتأثيرات الأحداث عليها طبقًا لما ورد من أخبار من عدة مواقع إخبارية مسموعة ومقروءة وعدد من المواقع الإلكترونية والورقية وغيرها من المصادر الإعلامية الموجودة داخل ليبيا ووتهم الشان العربي بوجه عام والشأن الخارجي بوجه خاص، ونقدم لكم نحن فريق التحرير الخاص بموقع مصر 365 ملف كامل بشكل يومي يضم كل ما يتعلق بدولة ليبيا من أخبار لحظة بلحظة ومتابعة حية ، آخر أخبار ليبيا اليوم الإثنين 20-2-2017.

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آخر أخبار ليبيا اليوم الإثنين 20-2-2017.حرب تصريحات بين بلحاج وحفتر:

شنت الطائرات التابعة لسلاح الجو في ليبيا أمس الأحد غارات جوية على موقع تمركز المتشددين في مدينة بنغازي وهو آخر معاقل المتمردين في المدينة ، كما خاضت القوات التابعة للجيش الليبي الشرعي عدة معاﻻك دامية مع المتشددين في منطقة محور عمارات 12 ، وصرح العقيد أحمد المسماري وهو يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي الشرعي ، أن سلاح الطيران الليبي قام بشن غارات كثيفة الأحد الماضي على عدة مواقع تابعة للتنظيمات المتشددة وخاصة تنظيم شورى مجاهدي درنة.

ومن جهة أخرى فقد صرح المشير خليفة حفتر قائد أركان الجيش الليبي أن مدينة بنغازي أجلت احتفالاتها بذكرى الثورة الليبية حتى يتم تحرير العاصمة الليبية طرابلس من أيدي المتشددين ، في الوقت الذي رد فيه عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري في طرابلس بعد الثورة الليبية عام 2011 ، على تصريحات المشير خليفة حفتر قائلا ” حفتر لن يحكم ليبيا “.

آخر أخبار ليبيا اليوم الإثنين 20-2-2017 الصديق الكبير يودع 1.5 مليار دولار في بنك تركي:

كشفت تقارير صحفية أن محافظ البنك ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير قد أودع مبلغ يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في بنك تركي ، وأوضحت التقارير أن الصديق الكبير قد أودع ثلاث ودائع في بنك زراعات في دولة تركيا ، وقيمة هذه الودائع تتجاوز مبلغ مليار ونصف دولار أمريكي ، كما كشفت مصادر في بنك ليبيا المركزي أن الصديق الكبير أصبح يتخذ القرارات منفردا دون الرجوع لأعضاء مجلس إدارة البنك ، وهو الأمر الذي يعد مخالف للقانون الليبي الذي يحتم على إدارة الأسواق المالية في البنك ألمركزي أن تقيم الودائع ، كما أكدت التقارير الصحفية التي نشرت اليوم أن قرار الصديق الكبير بإيداع هذا المبلغ في بنك الزراعات في تركيا هو لدعم الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان ، كما أن البنك سوف يمنحه عمولات كبيرة بسبب هذه الودائع وأصبح بموجب هذه الودائع يحمل صفة مستشار شرفي في بنك الزراعات التركي.

آخر أخبار ليبيا اليوم الإثنين 20-2-2017 البنك المركزي في طرابلس يوقف النقد الأجنبي لبنوك شرق ليبيا:

نقلت تقارير صحفية عن مصادر في البنك المركزي الليبي في مدينة طرابلس الليبية أن محافظ البنك المركزي الليبي ” الصديق الكبير ” قد أصدر تعليماته المباشرة إلى إدارة الرقابة المصارف وحركة النقد قامت بموجبها إدارة الرقابة على المصارف والنقد بإيقاف جميع عملبات صرف النقد الأجنبي عن مصرف التجارة والتنمية الليبي ، وأضافت التقارير الصحفية أن قرارات محافظ البنك المركزي الصديق الكبير بالتضييق على مصرف التجارة والتنمية إنما تم إتخاذه بسبب قرار البنك المركزي بتضييق الخناق على البنوك التي توجد في شرق ليبيا وهي البنوك التي لم تنفذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومحافظه الصديق الكبير ، وذلك باعتبار أن محافظ البنك المركزي الموجود في العاصمة الليبية طرابلس تمت إقالته من قبل البرلمان الليبي .

وأكدت التقارير الصحفية أن مصادر من داخل البنك المركزي الليبي في طرابلس رفضت الإفصاح عن هويتها ، لكنهم أكدوا أن الجمعية العمومية التي إنعقدت إجتماعاتها على مدار أسبوعين في مقر الفرع الرئيسي لبنك التجارة والتنمية في مدينة بنغازي الليبين ، وأن الجمعية العمومية إعتمدت محاضر الجلسات الخاصة بها من قبل محافظ البنك المركزي الليبي في البيضاء ” على الحبري ” وهو الذي إختاره البرلمان الليبي لهذا المنصب بعد عزل الصديق الكبير ، وبسبب هذا الإعتماد إعتبر الصديق الكبير أن بنك التجارة والتنمية يدخل معه في تحدي ورفض تنفيذ قراراته ، فقرر أن يوقف النقد الأجنبي على بنك التجارة والتنمية ، ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الليبي قام بإقالة الصديق الكبير لكنه إمتنع عن تنفيذ القرار وترك منصبه واستغل وجود إحتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي في طرابلس الليبية تحت يديه ، وإتخذ هذه القرارات المثيرة للجدل.