الموقع الرسمي للجيش الليبي :حفتر يرفض لقاء السراج في القاهرة

أصدر المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بيانا أكدت فيه أن المشير أركان حرب خليفة حفتر رفض مقابلة رئيس المجلس الرئاسي الليبي “فائز السراج” في القاهرة , والذي كان من المفترض أن يعقد لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى الليبية” فائز السراج” في القاهرة لإيجاد حل للأزمة الليبية ,حيث قال مكتب الإعلام للجيش الليبى على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” اليوم الثلاثاء: “القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر يرفض مقابلة فائز السراج بالقاهرة”, جدير بالذكر أن السراج وصل القاهرة من يومين لبحث سبل حل الأزمة الليبية وكان من المقرر أن يلتقي مع المشير خليفة حفتر القائد العام القوات المسلحة الليبية برعاية مصرية.

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السفير الإيطالي في ليبيا: “المشير حفتر هو جزء من حل الأزمة”

وفي سياق متصل ,أكد السفير الإيطالى فى ليبيا ” جوزيبى بيرونى” افى حوار مع قناة ليبيا الفضائية, على أن المشير خليفة حفتر هو جزء من الحل للأزمة في ليبيا، مقدراً الجهود التى يبذلها الجيش الليبى للقضاء على الإرهاب ,وقال بيروني ” نؤمن بضرورة وجود مؤسسة عسكرية تمثل الشعب الليبي فى أنحاء البلاد تحت سلطة سياسية” ,وأبدى بيرونى تطلعه للعمل مع كل الليبيين الملتزمين بمكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار فى ليبيا،وأكد السفير البريطاني على أنه لا يوجد أى وجود عسكرى إيطالي فى ليبيا وعدم وجود أى اهتمام من هذا النوع ,مشيرا إلى أن إيطاليا تريد استئناف العلاقات مع ليبيا فى كافة المجالات،كما أن رجال الاعمال الايطاليين مستعدين للعودة إلى ليبيا حيث أن إيطاليا تريد مساعدة الليبيين والوقوف معهم فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها ,موضحا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يتفهم مسألة فتح السفارة الإيطالية فى طرابلس وأنها عملية وطنية وأن مجلس النواب ملتزم بالخروج من الأزمة ,واصفاً الاتهامات التى وجهت لبلاده بخصوص إسقاط الطائرة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ب”المجنونة” ,وتحدث السفير عن مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية التى وقعها رئيس الوزراء الإيطالى باولو جنتليونى ورئيس المجلس الرئاسى فائز السراج فى شهر فبرایر الجارى , مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي الليبي هو صوت الشرعية حيث أن مذكرة التفاهم تتم بين السلطات التنفيذية بين أى دولتين والتعاون من مصلحة البلدين وخصوصا أن ليبيا دولة تمثل دولة عبور للمهاجرين غير الشرعية لإيطاليا .