السعودية ترفع سعر تأشيرة عمرة رجب وشعبان 90% عن الأعوام الماضية

أسعار تأشيرة عمرة رجب وشعبان، قامت المملكة العربية السعودية بإصدار عدة قرارات بشأن عمرة رجب وشعبان المقررة لهذا الموسم، حيث أصدرت السعودية قرار بشأن اسعار تأشيرات العمرة لهذه العام خاصة بعد إنخفاض سعر صرف الجنية المصري فى الفترة الماضية، فقد عملت المملكة السعودية على تعديل الرسوم والمصاريف الخاصة بكلاً من رحلة الحج ورحلة العمرة الخاصة بالوافدين من المعتمرين والحجاج من جمهوريية مصر العربية بما يتناسب أسعار الصرف الحالية، وقد قامت مؤخرًا وزارة السياحة المصرية بإصدار عدة بيانات وقرارات بهذا الشأن حيث وضحت اسبا إرتفاع أسعار عمرة شعبان وعمرة رمضان بالإضافة إلى نشر أسعار تأشيرة العمرة الجديدة والمقررة لعام 2017 ميلادي 1438 هجري، وما واهته من إرتفاع فى الأسعار بعد تعويم الجنيه المصري الذى تسبب فى رفع سعر الريال السعودي، حيث وصل سعر الريال السعودي داخل البنوك المصرية إلى 4.90 جنيه مصري، حيث جاء هذا بالنسبة لسعرد داخل الأسواق المصرية وسوق الصرف المحلي، ليترتب على هذا زيادة سعار العمرة بحوالى 90% عن أسعارها السابقة والتى كانت معتادة بالأعوام الماضية، كما زادت أسعار تذاكر الطيران التى سوف تقل المعتمرين والحجاج بنسبة كبيرة هذا العام لنفس السبب ليجد الحا والمعتمر هذا العام نفسه فى مأزق كبير امام هذه الاسعار المقدمة.

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بدأت وزارة السياحة فى مصر بالتجهيز وتنفيذ ما يتعلق ببرامج رحلة عمرة رجب ورحلة عمرة شعبان بالنسبة للمصريين الذين يرغبون فى خوض هذه الرحلة الرائعة التى يتمناها جميع المسلمين فى شتى بقاع الارض، حيث وردت بعض الانباء بخصو أسعار العمرة هذا العام وخاصة بعد موجة الإرتفاعات الضخمة المقررة، أن تكلفة سعر العمرة فى الدرجة الإقتصادية لهذا العام وصل إلى 6500 جنيه مصري، بينما وصل سعر العمرة فى الدرجة المميز إلى 50,000 جنيه مصري.

ورد أن تكلفة الزيارة الأولى للبيت الحرام لأداء العمرة حوالى 2000 ريال سعودي، بينما بلغت تكلفة تأشيرة الرسوم المتعددة للوافدين إلى السعودية لمدة 6 أشهر متواصلة حوالى 3000 ريال سعودي، وفى حالة إذا رغب المعتمر أن يظل بالسعودية لمدة سنة سوف يكون سعر تأشيرة الرسوم تتكلف 5000 ريال، أما فى حالة إذا رغب الوافدين البقاء بالسعودية لمدة سنتين، سوف تكون تكلفة تأشيرة الرسوم 8000 ريال سعودي .

أما بخصوص باقى الاسعار الخاصة برحلة العمرة والراغبين فى زيارة البيت الحرام، فقد ورد أن تأشيرة المرور لهم سوف تتكلف حوالى 300 ريال سعودي كما أقرتها المملكة العربية السعودية، بينما قد بلغ سعر تأشيرة المغادرة من البيت الحرام 50 ريال سعودي، وذلك على الفرد الواحد، حيث تكون نقطة المغادرة هي مواني المملكة السعودية، وعن تأشيرة الخروج والعودة معًا سوف تكون تكلفتها 200 ريال سعودي، كما تقرر أن يتم إضافة 100 ريال سعودي على الوافد فى حالة بقائه مدة أكثر، حيث يكون الـ100 ريال عن كل شهر إضافي يقضيه، وفى حالة رغبته فى قضاء ثلاثة أشهر سوف يتم دفع 200 ريال سعودي .