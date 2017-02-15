تعليق الدراسة فى الرياض بسبب أمطار اليوم الأربعاء وسوء الاحوال الجوية

تعليق الدراسة فى الرياض بالمملكة العربية السعودية بسبب الأمطار بالإضافة إلى سوءالأحوال الجوية، حيث أعلنت صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 من فبراير 2017، هيئة الأرصاد الجوية التابعة فى المملكة العربية السعودية وهيئة حماية البيئة، أنه قد تم تعليق الدراسة وغلق المدارس والمؤسسات التعليمية بكافة صورها لمدة يوم واحد فقط من أجل الأمطار الغزيرة التى اجتاحة البلاد والتى يتوقع استمرار هطولها فى عدد من المناطق المختلف فى الشرقية وبالأخص منطقة الدمام , وقد تم تعليق الدراسة والعمل فى كافة القطاعات التعليمية والحكومية وحتى الخاصة منها بالإضافة إلى مراكز محو الأمية التى يتم تدريسها ليلاً.

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نشر عدد من المواقع المختلفة خبر تعليق الدراسة فى الشرقية اليوم الأربعاء بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، حيث ورد فى صحيفة سبق الالكترونية بالإضافة إلى جريدة الرياض وجريدة عكاظ السعودية داخل صفحاتها عن القرار الأخير الصادر منذ قليل بخصوص تعليق “تعليم الشرقية” بسبب الأمطار لمدة يوم واحد فقط , حيث تقرر أن يتم اغلاق المدارس بعد التحذيرات التى أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة صباح اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتعليم التابعة للمنطقة الشرقية بيان لها أعلنت فيه عن قرارها الرسمي بتعليق الدراسة والأعمال والمصالح الحكومية والخاصة وغلق المؤسسات بأجازة إجبارية لمدة يوم واحد بسبب الطقس السئ الذى اجتاح الشرقية بجميع مناطقها اليوم الأربعاء بالإضافة إلى غلق مراكز محو الأمية وميع المدارس الليلية ايضًا، حيث جاء فى التصريح، قائلاً:” إن التعليق جاء بناء علىالتنبيهات اليت اوردتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجويه , فقد نشرت توقعاتها بـإستمرار عمليات هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة بشكل عام ومن الصعب تنقل الطلاب والطالبات في صباح هذا اليوم , كما يصعب الرؤيه والسير على القدمين او عبر المواصلات في مثل تلك الاجواء “.