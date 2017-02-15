لأول مرة الضرائب تفرض على السعوديين والمقيمين منذ عقود

فرضت الحكومة السعودية عدة رسوم منذ العام الماضي في خطتها لتنويع مصادر الدخل وزيادة العائدات غير النفطية للدولة ودعم القطاعات الاقتصادية ,ومؤخراً أضافت الحكومة السعودية عدة رسوم آخرى تطبق خلال العامين الحالي والمقبل على قطاعات خدمية وعقارية وتشمل المواطنين والمقيمين بهدف تحصيل مبلغ 24 بليون ريال بنهاية العام من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة والمرافقين لهم .

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فرض رسوم على الوافدين للسعودية والمرافقين لهم:

ومن أبرز الرسوم التي فرضت في العام الماضي , رسوم “تأشيرات الجوازات” ,حيث بدأت المديرية العامة للجوازات في أكتوبر الماضي، تطبيق هذه الرسوم الجديدة على تأشيرات الدخول والخروج والعودة والمرور ,حيث طبقت رسوم على تأشيرة الخروج والعودة المفردة على المقيمين بمبلغ 200 ريال لمدة شهرين، و100 عن كل شهر إضافي بواقع 200 لمدة 6 أشهر في حد أقصى، بإستثناء الطلبة، فتصل مدتهم إلى سنة , أما رسوم تأشيرة الخروج والعودة المتعددة بلغت 500 لمدة 3 أشهر، و 200 ريال عن كل شهر إضافي، وبواقع 500 ريال بحد أقصى لمدة 6 أشهر، بإستثناء زوجات المواطنين الذي تمتد لسنة , أيضاً تم فرض رسوم على العمالة الوافدة والمرافقين ممن فوق سن 18 سنة، وفقاً لبرنامج المقابل المالي , والذى يتم تطبيقه بدءاً من النصف الثاني من العام الجاري، حيث تبلغ الرسوم 100 ريال خلال هذا العام عن كل مرافق , مع زيادة هذه الرسوم في العام المقبل إلى 200 ريال شهرياً عن كل مرافق، بالإضافة لفرض رسوم على الأعداد الزائدة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع برسم 400 ريال شهرياً عن كل عامل من الوافدين، أما العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية فستدفع 300 ريال شهرياً.

فرض رسوم على المركبات التي تمر عبر أراضي السعودية إلى الدول المجاورة:

من جانبه ,أكد وزير المالية “محمد الجدعان” على أن الحكومة ترى أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً بسيطاً على المرافقين , مشيراً مبيناً إلى استثناء اليمنيون والسوريون , كما أُقرالوزير بتعديل رسوم “الطيران المدني” وزيادة الرسوم في بعض المخالفات المرورية، من بينها فرض غرامات , وفرض رسوم تبلغ 300 ريال رسوماً على المركبات التي تمر عبر أراضي السعودية إلى الدول المجاورة، و50 ريالاً على المركبات المغادرة من خلال موانئ السعودية , بالإضافة لضريبة الانتقائية التي كشفت عنها الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي ستطبق على المشروبات الغازية والطاقة والتبغ بداية أبريل المقبل , بالإضافة لضريبة القيمة المضافة التي تستعد وزارة المالية السعودية لفرضها والتي ستطبق في دول مجلس التعاون الخليجي مع بدء العام 2018 .