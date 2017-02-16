الأمن السعودي ينجح فى القبض على أربعة عناصر إرهابية لداعش

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أنه تمكن الأمن السعودي من الإطاحة ببعض العناصر الإرهابية التى تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابى، داخل الأراضي السعودية، حيث استطاعت السلطات السعودية مداهمة العناصر الإرهابية داخل أوكارهم، حيث تمكنت الجهات الأمنية السعودية من الإطاحة بعدد أربع خلايا عنقودية إرهابية جميعها تنتمى إلى تنظيم داعش بأربعة مناطق مختلفة بالسعوية، حيث تم القبض عليهم فى كلاً من”مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض-القصيم” ، حيث تنوعت أدوار العناصر الإرهابية داخل التنظيم الإرهابي واعتبار هذه لمناطق هي نقاط إرتكاز حيث يعملون على توفير مأوى لمن ينضم إليهم ويكون مطلوب لدي الجهات الأمنية فى نفس الوقت، وأتى من ضمن هذه العناصر الإرهابية “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري”، حيث ورد فى تصريح المتحدث الرسمي أنه تم قتله فى أحد المداهمات التى تمت على أحد الأوكار الإرهابية التى تمت بحي الياسمين ، وقد ذكر المتحدث الرسمي أسماء أثنان من الإنتحاريان قاموا بتفجير أنفسهم داخل إستراحة الحرازات الموجودة بمحافظة جدة، حيث ورد أن إسم الإنتحاريان هما “خالد غازي حسين السرواني” ، و “نادي مرزوق خلف المضياني عنزي”، والإثنان يحملان الجنسية السعودية.

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‏وقال المتحدث الأمني السعودي، أن وظيفة العناصر التى تم القبض عليهم كانت تتراوح ما بين دعوة الناس للإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى مراقب الأهداف المطلوبة من قبل الدواعش سواء كانت شخصيات عامة أو مناطق حيوية ورصد كل ما هو متعلق بها ثم تمرير هذه المعلومات إلى أفراد الجماعة داخل التنظيم الإرهابي في الخارج، وقد جاء دور بعض العناصر الإرهابية مرتكز على تجنيد أشخاص لصالح التنظيم حيث يساعدوهم فى الإنضمام والمشاركة في العمليات الإنتحارية والقتالية الدائرة بدور العالم وخاصة مناطق الصراع، كما يعملون على توفير المساكن والنواحى المادية للتنظيم وتطيق متطلباتهم وأنشطتهم الإرهابية وفقًا للأوامر الصادرة لهم، وجدير بالذكر أن بعض هذه العناصر الإرهابية يمتلك بعض عناصر الخبرات الخاصة التى يقوم بإستخدامها‏ في صناعة العبوات المتفجرة والأحزمة الناسفة بالإضافة إلى تحضير الخلائط المختلفة والتى يتم استخدامها في عمليات التصنيع، حيث تساعدهم فى توفير هذه المواد المتفجرة للإنتحاريين بالإضافة إلى تدريبهم على استخدامها.