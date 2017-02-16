أسماء العناصر الإرهابية التابعين لتنظيم داعش اوأطاحة بهم المملكة السعودية

جاءت تصريحات المتحدث الرسمي لقوات الأمن السعودية، معلنة عن نجاح القوات السعودية فى الإطاحة بأربعة تنظيمات أرهابية داخل المملكة بأربعة مناطق مختلفة، حيث تم القبض عليهم فى “مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض-القصيم”، ومن ضمن هذه العناصر الإرهابية “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري”، “خالد غازي حسين السرواني” ، و “نادي مرزوق خلف المضياني عنزي”، بالإضافة إلى 14 عنصر إرهابي أخر يعملون فى عدة أدوار مختلفة بالتنظيم الإرهابي ما بين القتل والترقب والإعداد للمواد المتفجرة وتمويل التنظيم وتدريب العناصر وغيرها من الادوار المختلفة.

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وقد ورد أن الجهات الأمنية قد استطاعة القبض على ثمانية عشر شخصاً من العناصر الإرهابية، حيث كان اثنان منهم يحملون الجنسية اليمنية وهم “أيمن عمر احمد مقبل، خالد احمد محمد باجعفر” ، وشخص واحد يحمل الجنسية السودانية وهو “مازن الامين مختار محمد ” ، بينما اتضح أن الباقى ينتمون إلى السعودية وهم: “إبراهيم صالح سعيد الزهراني، خالد عبدالرحمن محمد شراحيلي، راجي عبده علي حسن، سعيد صالح سعيد الزهراني، سليمان ابراهيم عبدالرحمن الفوزان، صالح علي عبدالرحمن الشلاش، عاطف صواب ظافر الشهري، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السويد، عبدالله ابراهيم سليمان العضيبي، عبدالله حمود عبدالله العضيبي، عبدالله محمد الحميدي المطيري، عبدالملك حمد عبدالله الفهيد، محمد حمد سليمان الفهيد، معجل ابراهيم عبدالرحمن الفوزان، مهند حمد صلاح الزيادي العتيبي”.

وأكد المتحدث الامنى على أن العملية الأمنية الموسعة التى شنتها القوات السعودية على البؤر الإرهابية قد أسفرت على ضبط عدد من الأسلحة الآلية الخاصة بالعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى العثور على أسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة مع العناصر الإرهابية، كما تم الحصول على مبلغ مالى كبير تجاوزت “٢٫٠٠٠٫٠٠٠” مليوني ريال سعودي أثناء عملية القبض عليهم. ‏