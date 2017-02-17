بالاسماء :وزارة الداخلية السعودية تلقي القبض على خلايا عنقودية داعمة لداعش

صرحت وزارة الداخلية أنه تم القبض على أربعة خلايا ارهابية في مناطق :القصيم -المدينة المنورة -مكة المكرمة -الرياض ,وبدأت عمليات الضبط يوم السبت الماضي لتستمر حتى امس الخميس ,وضمت هذه العمليات القبض على 18 فردا باتهامات مختلفة مثل التحريض والدعم والتدريب والتمويل للعناصر الارهابية.

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.ومن جانبه ,قال اللواء منصور التركي ,المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية ,أن المتهمين في الخلايا العنقودية المضبوطة قد قاموا بتوفير مأوي وتدريب لكثير من المطلوبين على ذمة قضايا وعلى رأسهم طايع بن سالم والذي تم قتله في احد عمليات مكافحة الارهاب بحي الياسمين ,ومنهم ايضا هاذان الانتحاريان:نادي مرزوق خلف ,وخلد غازي حسين ,و اللذان قاموا بتفجير نفسيهما بمحافظة جدة في استراجة الحرزات.

وأضاف منصور التركي أن الخلايا كانت تقوم كلك بتجنيد الأشخاص لصالح داعش ,والتحريض على قتل الابرياء وتوفير دعم مالي للجماعات الارهابية ,كما تمتلك عناصر الخبره في صنع الاحزمة الناسفة والمتفجرات.

وصرح التركي للصحف السعودية بان عدد المتهمين المضبوطين الى الان 18 شخصا من جنسية سعودية باستثناء اثنان من اليمن وواحد فقط من السودان ,واليكم اسماء المقبوض عليهم من العناصر الارهابية:

1- خالد عبدالرحمن محمد شراحيلي-سعودي الجنسية

‏2- إبراهيم صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية.

3- سعيد صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية.

4- راجي عبده علي حسن-سعودي بالتجنس

5- سليمان ابراهيم عبدالرحمن الفوزان- سعودي الجنسية

6-عبدالله حمود عبدالله العضيبي- سعودي الجنسية.

7- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السويد_ سعودي الجنسية

8- عبدالله ابراهيم سليمان العضيبي-سعودي الجنسية

9-عاطف صواب ظافر الشهري – سعودي الجنسية.

10-صالح علي عبدالرحمن الشلاش- سعودي الجنسية.

11-مهند حمد صلاح الزيادي العتيبي- سعودي الجنسية.

12-عبدالملك حمد عبدالله الفهيد-سعودي الجنسية.

13- معجل ابراهيم عبدالرحمن الفوزان سعودي الجنسية

14- عبدالله محمد الحميدي المطيري- سعودي الجنسية.

15-محمد حمد سليمان الفهيد- سعودي الجنسية.

16- أيمن عمر أحمد مقبل-يمني الجنسية.

17- خالد أحمد محمد باجعفر-يمني الجنسية.

18- مازن الأمين مختار محمد-سوداني الجنسية.

وأسفرت أيضا الضبطية على وجود عدد كبير من الاسلحة الالية ,والبيضاء ,بالاضافة الى مبلغ مالي تعدي الاثنين مليون ريال.

وأكد اللواء عطية بأن معني سقوط تلك الخلايا ان هناك العديد والعديد غيرها وشدد على ضرورة الحذر منهم وبذل كل غالي ونفيس لضبطها ,كما أكد ان ضبط تلك الخلايا ياتي بعد مجهود كبير من اجهزة الامن لا بسبب ضعف الخلايا.

و تابع اللواء بسام أن السبب وراء العديد من الخلايا الارهابية في المنطقة هي وبلا شك ايران والتي تدعم الارهاب بكافة صوره واشكاله واتهمها بانها دولة مثيرة للفوضي.