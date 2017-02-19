الخدمة المدنية السعودية تعلن عن وظائف خالية لا يشملها قرار مجلس الوزراء بوقف العلاوات والبدلات – تعرف على الوظائف

أعلنت الخدمة المدنية السعودية عن عدد من الوظائف الحكومية ، التي تم الإعلان بالتفصيل عنها في عدد من الجهات الحكومية السعودية وعددهم اربعه عشر وظيفة وبناء عليه أكدت وزارة الخدمة المدنية السعودية أن الوظائف المعلن عنها لا تخضع لأي قرار من مجلس الوزراء أو قرارات وقف البدلات والعلاوات والمكافآت الخاصة بالموظفين ، لأن هذه الوظائف لا توجد في الأوامر السامية ، ولذلك تستحق كل البدلات والعلاوات المستحقة لمن يعمل بهذه الوظائف وعن البدلات التي تم إلغاؤها لموظفين القطاع العام صرح وزير الخدمة المدنيو السعودي خالد العراج أن البدلات لم تتجاوز حاجز ال15 بالمائة من إجمالي البدالات والعلاوات ، وصرح أيضا عن إلغاء 20 بدلا وعلاوة من أصل 156 ، وبذلك تم تخفيض 25 بدلا وهذا لم يحدث منذ 45 عام ، وأكد علي أن اكثر من 105 بدلا ومكافئة لم يدخلوا ضمن قرار الإلغاء أو التخفيض

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وزارة الخدمة المدنية السعودية

أكدت بعض المصادر من داخل وزارة الخدمة المدنية السعودية علي أن وظائف الخدمة المدنية سوف يكون بها ، وظيفة الطبيب البيطري ومساعد طبيب بيطري ، ورئيس مراقبين صحيين ، ووظيفة مراق السوق ، ومراقب صحي ، ومشرف أسواق ، وفني صيانة ألات ومراقب أراض ، ووظيفة مشغل حواسب ألية ، وقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن وظائفها بموق جدارة ، وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخدمة المدنية وتم وضع جدول زمني للوظائف التي تم الإعلان عنها ، وقد اعتمدت خطة الإعلانات علي ما تزوده الجهات الحكومية للوزارة ، وفي فترات محددة ، ويحق لوزارة الخدمة المدنية التعديل علي مواعيد الإعلان عن الوظائف أو إلغاءها أو وضع أعلانات أخري .

المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية للإعلان عن وظائف تعليمية للنساء