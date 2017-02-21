مليونيرة سعودية مطلقة تطلب عريس خلال أسبوع لتغرقه بالمال

انتشر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مؤخرًا خبر مليونيرة مطلقة طلبت من خلال تدوينة قصيرة على تويتر عريس، حيث أشترطت أنها ترغب فى الزواج منه خلال أسبوع، وقد وعدت المليونيرة العريس المستقبلى أن تغرقه بالمال فى حالة أن تقدم لها ووافق على الزواج منها فى خلال أسبوع منذ نشرها للإعلان، وقد أحدثت هذه المليونيرة السعودية المطلقة بطلبها ضجة كبيرة على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، حيث أستغرب رواد الموقع طلبها ومنهم من شكك فى مصداقيتها، وتدعى هذه المليونيرة على موقع تويتر بالدكتورة نورة، ، حيث أثارت جدل حول طلبها بالإضافة إلى موافقت العديدين على طلبها والتقدم لها بالفعل لطلبها للزواج ولكن حتى الآن قد أعلنت الدكتورة رفضها لجميع العرسان الذين تقدموا لها، حيث أنهم لم يطابق منهم حتى الآن فتى الأحلام الذى يمتلك جميع الشروط المطلوبة فى العريس المستقبلى، وقد نشرت الدكتورة نورة تدوينة تعرب فيها عن استغرابها من نسبة هذه العزوبية المنتشرة ببلدها، وقد أكدت الدكتورة أنها قد ورثت عن أبيها مبلغ 100 مليون ريال، وبما أنها غير مهتمة بالمال ولكنها ترغب فى الحصول على طفل فهى سوف تغرق عريسها بالمال مقابل هذا الطفل.

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وقد شكك العديدين فى صحة الحساب الخاص بالدكتورة نورة وطلبا منها الظهور إعلاميًا ليتم التأكد من أنها ليست رجل أو شخص مزيف والتأكد من صحة أقوالها، واستنكر العديدين طلبها، فيما أقبل الكثيرين عليها محاولين إقناعها بالزواج منهم وأنهم فيهم جميع الصفات التى تتمناها بزوج المستقبل.