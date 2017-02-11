أخر أخبار السعودية السبت 11-2-2017 -أخر أخبار السعودية العاجلة .. الأبرز في صحف السبت السعودية

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ولي العهد السعودي لن ينجح أحد بزرع الفتن بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية ووزير الداخلية علي أن علاقة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، علاقة تاريخية واستراتيجية علي المدي الكبير ولن يستطيع أحد بالعالم محاولة زرع الفتن والأسافين بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، وقد جاءت تصريحاته خلال تسلم سيادته ميدالية “جورج تينت” التي تمنحها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لأي عمل استخباراتي مميز في مجالات عدة واهمها مجال مكافحة الإرهاب ونظير لإسهامتها التي ساعدت في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ، وقد قام بتسليم الميدالية للأمير محمد بن نايف مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ” مايكل بومبيو ” بعد أن تم استقباله من قبل السلطات السعودية بالرياض في حضور ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفيما يخص الإجرائات التي قد اتخذتها المملكة ضد الأعمال الأرهابية قد قال ولي العهد أن المملكة العربية السعودية محاطة بصراعات كثيرة وتضررت كثيرا من الإرهاب الذي يحيط بدول كثيرة والمملكة تعقد العزم علي التجهيز الكامل لمكافحة الإرهاب تحت أي ظروف وفي أي مكان , وكد قان ولي العهد يبحث مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الكثير من المواضيع الهامة والمشاريع المشتركة بين الرياض والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات منها المجالات الأمنية ومجالات محاربة الإرهاب وغيرها من المجالات العديدة لتوطيد سبل التعاون بين البلدين , هذا وقد حضر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن ناف مستشار وزير الداخلية مراسم تسليم الميدالية ، والمدير العام للمباحث العامة سيادة الفريق أول عبدالعزيز الهوريني , وخالد الحميدان رئيس الأستخبارات العامة الأميركية والقائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية ” كريستوفر هينزل ” .

أخر أخبار السعودية اليوم 11-2-2017، تدشين مدينة صناعة كبيرة بوادي الدواسر بتكلفة 1.6 بليون ريال سعودي

أعلن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر عن إنشاء مدينة صناعية كبيرة في محافظة وادي الدواسر ، والت تتبع للهيئة السعودية للمدن الصناعية ضمن مناطق التقنية لتكبير الصناعة بالمحافظات ، وقد جاء هذا الإعلان من أمير الرياض خلال زيارته التفقدية التي مر بها علي محافظة وادي الدواسر ، وأعلن علي تدشن مشاريع تنمية قيمتها تزيد عن 1.6 بليون ريال , وعن المشاريع التي سوف تتم تنفيذها ستكون بقيمة 1.1 بليون ريال هذا العام ، وسوف تشمل هذه المشاريع التي سوف يدشنها الأمري فيصل عدد كبير من مشاريع التنمية والمشاريع الخدمية ، ومشاريع خاصة بالشركة السعودية للكهرباء التي سوف تكون قيمتنها 450 مليون ريال ومشاريع خاصة بالبلدة بقيمة 290 مليون ريال ومشاريع خاصة بالتعليم والجامعات بقيمة 390 مليون ريال سعودية بالإضافة إلي المشاريع الاجتماعية التي سوف تكون بقيمة 90 مليون ريال وقد صرح الأمير فيصل علي تخصيص جزء من الأموال المخصصة للمشاريع الخيرية بقيمة 6 ملايين ريال سعودي , وقد تم وضع حجر الأساس لمشروع مبني مدرة الزراعة السعودية ومبني الوحدات البيطرية السعودي والمشتل الزراعي بتكلفة 25 مليون ريال سعودي، وعلي صعيد أخر التقي أمير الرياض خلال زيارته لرؤساء وقضاء المحاكم وعديد من رؤساء المراكز في مقر المحافظة وتم عقد اجتماع موسع م اعضاء المجلس البلدي والمجلس المحلي حول مناقشة جداول الأعمال الخاصة بالمحافظة ، كما تفقد الأمير فيصل بن بندر مستشفي وادي الدواسر العام ليطمئن علي الخدمات بالمستشفي والاطمئنان علي المواطنين وقد تفقد المرضي والجرحى ، وفي ختام زيارته صرح علي أنه الاجتماعات التي تم عقدها قد تم التحدث والبحث فيها عن أهم الأمور في المجالات الصحية ومجالات الإسكان ، والصحة والتعليم والمجالات الصناعية وجالات الزراعة ومجالات المياه والمشاريع التي تم تدشينها سوف تكون علي خطة تنمية المملكة العربية السعودية ومحافظات المملكة العربة السعودية .

أخر أخبار السعودية الرياضية اليوم 11-2-2017،غرم: خميس فضّل الهلال على عرض النصر

صرح غرم العمري وكيل اللاعب عوض خميس ، اللاعب المنضم حديثا علي صفوف نادي الهلال ، بعد أن رفض موكله عرض نادي النصر ومن أجل الانضمام إلى نادي الهلال وقد صرح اللاعب لي أنه وافق لي عرض نادي الهلال بعد أن تم رفض نادي النصر ورغبته في الانضمام إلي نادي الهلال وتم توقيع العقد ، ويذكر أن إدارة نادي النصر قد قدمت عرض للاعب ولكن اللاعب رفض هذا العرض بصفة نهائية ولم يقبل أي تفاوض مع مسئولي النادي ، وقد واق اللاعب علي عرض نادي الهلال لرغبته ومن دون الرجوع لإدارة النصر وقد تم توقيع العقد بين نادي الهلال واللاعب عوض خميس بمنزل رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد ، وقد صرح عوض خميس بمطالبة نادي النصر بمراجعة عقده المقدم له ولكنهم بلغوه أن الرض المقدم لهم عرض نهائي ، وقد تتلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب من الاتحاد الدولي لكي يقف توقيع الهواة والنظام المتبع وكل هذا يعتبر خطا ، والجدير بالذكر أن تقارير إعلامية قد نشرت علي أن النصر قد قرر إيقاف خميس إلي نهاية الموسم وإذا استبعده المدير الفني للفريق من مباراة الفريق الدورية أمام نادي الوحدة ، وقررت الإدارة الصفراء بالاتفاق مع الجهاز النفي استبعاد اللاعب خميس من قائمة الفريق إلي نهاية الموسم وإخضاعه للتدريبات المنفردة إلي أن يحين وقت انتهاء عقده رسميا ومغادرته النادي .

أخر أخبار السعودية اليوم 11-2-2017، وزيرا خارجية السعودية وفنزويلا يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

ويلتقي وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير ، بمقر وزارة الخارجية السعودية ، نظيره الفنزولية “ديلسي رودريجيز وزير البترول الفنزويلي , وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبية بحثا أخر تطول العلاقات بين البلدين ومراجعة القضايا الهامة والقضايا المشتركة بين البلدين ، وعلي صعيد أخر ، قد وصل إلى القاهرة رئيس مجلس الشوري السعودي الدكتور عبد الله بن محمد أل الشيخ في زيارة لجمهورية مصر العربية وسوف يشارك الدكتور عبد الله بن محمد أل الشيخ في المؤتمر السنوي للبرلمان العربي مع رؤساء المجالس المحلية والمجالس البرلمانية العربية والذي مقرر انعقاده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.