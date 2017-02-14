أخر أخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 2/15/ 2017: شاب معتمر يعبر 17 دولة مشيًا ليصل لمكة ورسالة أردوغان من المملكة

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أخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017: رسالة خاصة من رجب أردوغان إلى جميع المسلمين:

فى اطار فاعليات زيارة الرئيس التركى، “رجب أردوغان”، إلى المملكة العربية السعودية، قام الرئيس التركي بنشر عدد من التغريدات بعد لقاء عاهل السعودية، حيث وجه رسالته إلى العالم الإسلامي بوجه عام، وجدير بالذكر أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، قد وصل إلى الأراضي السعودية يوم الإثنين الماضي، حيث قدم من المنامة إلى الرياض ضمن رحلته المقررة حول الخليج، حيث تعد زيارة الرئيس التركي إلى المملكة العربية السعودية رسمية تهدف إلى التعاون بين البلدين ودراسة أوضاع البلدان ومتطلباتهم، وجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، قد أستقبل رئيس تركيا بنفسه فى مطار “قاعدة الملك سلمان الجوية”، ثم اجتمع النظيرين بالإضافة إلى وزير الداخلية السعودي فى لقاء قصير، ثم جاءت تصريحات رجب أردوغان التى وجهها إلى جميع المسلمين فى كل دول العالم وطالبهم فيها بالعودة من جديد إلى الترابط والوحدة، حيث نشرها أردوغان رأيه فى عدد من التغريدات المختلفة.

وجاءت تغريدات رجب أردوغان منذرة من إتباع عدد من التنظيمات المختلفة والتمسك بأفكارها ومعتقداتها، حيث تعتبر أنقرة هذه التنظيمات إرهابية، وقد ورد فى تغريدات رجب أردوغان: “حان الوقت لتوحيد الصفوف والعمل معا من أجل المنطقة كلها والعالم الإسلامي برمته وحتى من أجل مستقبل البشرية”، حيث أكد أردوغان فى تغريداته على إدانة كلاً من “تنظيم داعش الإرهابي” و” تنظيم القاعدة” بالإضافة إلى إدانة “بوكو حرام” و”حزب الشباب” وضمت قائمة تحذيرات أردوغان “حزب العمال الكردستاني” بالإضافة إلى “حزب الاتحاد الديمقراطي” وانتهى بالتحذير من “حركة غولن”، الذى يطلق عليهم تنظيمات إرهابية، حيث يسعون إلى تشويه فكرة الإسلام التى أتى بها ديننا الإسلامي الحنيف.

أخر أخبار السعودية الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 14/2/2017: أخر ما ورد فى الصحف السعودية والعالمية:

امتلأت الصحف والمواقع الإخبارية بفيديو متداول يحكى عن شاب معتمر إسبانيا من أصل جزائرى استطاع عبور 17 دولة فى حوالى 6 أشهر من أجل الوصول إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك من أجل الإعتمار فى بيت الله الحرام، حيث يظهر الفيديو أن الشاب لم يكن معه خلال رحلته سوى عربة صغيرة يقوم من بدفعها أمامه طوال الرحلة ، حيث احتوت العربة على خيمة وملابس له وبعض الطعام، وقد ورد فى التصريحات أن الشاب رفض الوقوف أثناء تصويره الفيديو حيث كان قراره أثناء بداية رحلته أن لا يجعل شئ يعوقه، فيبدأ فى السير من بعد أذان الفجر وحتى صلاة المغرب ليأخذ بعدها قسط من الراحة والنوم ثم يعاود رحلته فى اليوم الثانى، وجدير بالذكر أن الشاب الجزائري الاصل قد أكد ان الجو البارد لم يكن عائق أمام تحقيق هدفه ولكن الجو الحار الذى بدأ يزيد بعد دخوله إلى الرياض هو ما يضايقه، ولكنه سوف يستمر فى رحلته حتى يصل إلى وجهته الأصلية بمكة المكرمة، وعن العوائق الذى قابلته فى رحلته، قد أكد الشاب الجزائر أن أصعب ما وجه هو العواصف التى كانت فى عدد من الدول الاوربية، وقد أكد الشاب أنه عبر فى رحلته على دولة تركيا بالإضافة إلى العراق وغيرها من الدول لينتهى به المطاف فى السعودية بعد عبور 17 دولة بداية من الدول الأوربية حتى الوصول إليها فى 6 أشهر .

ولي العهد السعودي لن ينجح أحد بزرع الفتن بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية ووزير الداخلية علي أن علاقة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، علاقة تاريخية واستراتيجية علي المدي الكبير ولن يستطيع أحد بالعالم محاولة زرع الفتن والأسافين بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، وقد جاءت تصريحاته خلال تسلم سيادته ميدالية “جورج تينت” التي تمنحها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لأي عمل استخباراتي مميز في مجالات عدة واهمها مجال مكافحة الإرهاب ونظير لإسهامتها التي ساعدت في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ، وقد قام بتسليم الميدالية للأمير محمد بن نايف مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ” مايكل بومبيو ” بعد أن تم استقباله من قبل السلطات السعودية بالرياض في حضور ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفيما يخص الإجرائات التي قد اتخذتها المملكة ضد الأعمال الأرهابية قد قال ولي العهد أن المملكة العربية السعودية محاطة بصراعات كثيرة وتضررت كثيرا من الإرهاب الذي يحيط بدول كثيرة والمملكة تعقد العزم علي التجهيز الكامل لمكافحة الإرهاب تحت أي ظروف وفي أي مكان , وكد قان ولي العهد يبحث مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الكثير من المواضيع الهامة والمشاريع المشتركة بين الرياض والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات منها المجالات الأمنية ومجالات محاربة الإرهاب وغيرها من المجالات العديدة لتوطيد سبل التعاون بين البلدين , هذا وقد حضر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن ناف مستشار وزير الداخلية مراسم تسليم الميدالية ، والمدير العام للمباحث العامة سيادة الفريق أول عبدالعزيز الهوريني , وخالد الحميدان رئيس الأستخبارات العامة الأميركية والقائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية ” كريستوفر هينزل ” .