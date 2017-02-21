أخر أخبار السعودية اليوم الأربعاء 22/2/2017: اختراق موقع وزارة العدل ووظائف بالبنك البريطاني وعودة عوض خميس

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أخر أخبار السعودية اليوم الأربعاء 22/2/2017: وظائف إدارية بالبنك السعودي البريطاني

وظائف خالية داخل البنك السعودي البريطاني “ساب”، قام البنك السعودي البريطانى الموجود على الأراضي السعودية، بالإعلان رسميًا على صفحة البنك الخاصة بالبنك، وتحديدًا عبر بوابة التوظيف الموجودة على موقعه الإلكتروني، أن البنك يرغب فى شغل عدد من الوظائف الخالية بداخله، حيث يوجد لدي البنك عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، وقد ورد بالإعلان أنه يشترط فى المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس، وقد تقرر أن من تنطبق عليه الشروط المطلوبة كما ورد بالإعلان الرسمي سوف يتم تعيينه بشكل رسمي بوظيفة “مدير الجودة تكنولوجيا المعلومات”، وسوف توظيف المقبول فى هذه الوظيفة بفروع البنك السعودي البريطاني الموجودة بمدينة الرياض، وعلى من يرغب فى معرفة تفاصيل الوظائف الخالية والتقديم لها يرجي منه الدخول على الرابط التالى حيث التقديم للوظائف الخالية المقدمة من قبل البنك، كما يتم إستلام طلبات التعيين مصحوبة بالأوراق المطلوبة عبر هذا الرابط ايضًا، وجدير بالذكر أن البنك السعودي البريطاني يقوم دائمًا بعرض الوظائف الخالية لديه عبر هذا الرابط، والخاص بالموقع الإلكتروني لبنك والتوظيف فيه:

http://careers.sabb.com/ar/job-search-results/ .

أخبار السعودية اليوم الأربعاء 22/2/2017: اختراق موقع وزارة العدل السعودية:

نجح أحد قراصنة موقع التواصل الإجتماعى تويتر، فى اختراق موقع وزارة العدل السعودية، حيث قام القرصان بغختراق الموقع وكتابة عدة تغريدات خاصة على الموقع ينتقد بها وزارة العدل السعودية، ثم انتقد القرصان أداء وزارة العدل وأعضائها وأنتهى بإنتقاده لوزارة العدل بشكل عام وكل ما يخصها بداخل المملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن القرصان قد استغل فكرة اختراقه للموقع وقام بكتابة العديد من التغريدات على صفحة موقع وزارة العدل السعودية، وقد شملت هذه التغريدات عدد من القضايا السعودية التابعة لوزارة العدل، ومن المضحك أن القرصان قد أقر بأنه لن يقوم بإختراق موقع وزارة العدل الرسمي والموجود على الإنترنت وأنه سوف يكتفى بإختراقه لموقع الوزارة على “تويتر، حيث تمكن من خلاله من توضيح وجة نظره وأبلغهم رسالته.

أول تغريدة قام الهاكر بنشرها على موقع التواصل الإجتماعى تويتر والخاص بحساب بوزارة العدل السعودية قال فيها: “وزارة العدل : 168 مليون ريال لتطوير موقع إنترنت ! فماذا تسمون وجودنا هنا !”، ثم أكمل فى تغريدة جديدة، “يـا وزارة العدل : هذا الاختراق أتمنى استقباله بروح رياضيـة نحن هنا نتساءل أين ذهبت 168 مليون !”.

وقد كتب مخترق موقع وزارة العدل عدد من التغريدات الاخري تتعلق بالعمل داخل وزارة العدل والقضاء بوجه عام، حيث أشار فى تغريدته إلى السيد وزير العدل السعودي قائلاً: “وزير العدل : عندما يطلب القاضي إجازة بدون مرتب لماذا لا يتم تعيين قاضي بديل للنظر في قضايا المواطنين ؟”، وحتى الآن لم تقوم وزارة العدل بالتعليق على هذا الإختراق على الرغم من أن الموقع ظل مخترق بعد ذلك بساعات.

أخبار السعودية اليوم الأربعاء 22/2/2017: النصر يستعيد عوض خميس

انتشر خبر توقيع اللاعب الشهير عوض خميس لنادى النصر السعودي فى الصحف والمجلات اليوم، حيث جاء توقيع اللاعب بعد أيام قلائل من توقيعه لنادى الهلال السعودي، وقد نشرت بعض الصور التى تظهر اللاعب بجوار رئيس نادي النصر السعودي، الأمير “فيصل بن تركي”، وهو يعقد عقده الجديد مساء أمس، وكان أساس هذه الصور من حساب رئيس النصر السعودي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث قام بهذه الصور والتى يظهر فيها بداخل منزله وبجواره اللاعب عوض خميس يوقع عقد التمديد معه ،بالإضافة إلى نشر الموقع الرسمي لنادي النصر السعودي خبر توقيع اللاعب معه، كما أعرب اللاعب المتميز عوض خميس عن سعادته الكبيرة من أجل عودته من جديد إلى بيته النصراوي ، كما قدم كل الشكر إلى الأمير فيصل بن تركي الذى كان السبب فى عودته.