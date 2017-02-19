أخر أخبار السعودية اليوم الإثنين 20/2/2017: مباراة الاهلى اليوم وطيران ناس يحتفل ووفاة “عمر عبد الرحمن” بالسجون الأمريكية ودرجات الحاراة اليوم

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أخر أخبار السعودية اليوم الإثنين 20/2/2017: موعد مباراة الاهلي اليوم بدوري أبطال آسيا

مباراة الاهلى اليوم، تحدد موعد إقامة مباراة الاهلى اليوم الثلاثاء 19/2/2017، تزامنًا مع إنطلاق أولى جولات بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2017، حيث تقرر أن تقام فاعليات مباراة الأهلي اليوم أمام فريق بنيودكور الأوزيكي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في اطار منافسات دوري أبطال آسيا، وجدير بالذكر أن المجموعة الثالث تضم كلاً من فريق الأهلي السعودي وفريق بنيودكور الأوزيكي وفريق ذوب أصفهان الإيراني وفريق العين الإماراتي، وقد تقرر أن تقام فاعليات المباراة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية،ويمكن للسادة المشاهدين ومحبين كرة القدم فى كل مكان مشاهدة احداث اللقاء المنتظر ببطولة دورى أبطال أسيا بالإضافة إلى متابعة جميع أحداث مباريات البطولة، على شاشة قناة BEIN SPORTS 3HD الفضائية، ببث مباشر وجودة عالية، كما تقرر أن يتم بث اللقاءات الكروية بالبطولة على شاشة قناة الكأس، وعن توقيت مباراة الأهلي والأوزيكي، سوف تذاع أحداث اللقاء فى تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وتمام الساعة السابعة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفى تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت دولة الإمارات، وجدير بالذكر أن حكم اللقاء كوري الاصل وقد اختارته لجنة التحكيم الدولى.

أخبار السعودية اليومالإثنين 20/2/2017: درجات الحراراة المتوقعة اليوم بالسعودية:

يتوقع خبراء الارصاد الجوية فى المملكة العربية السعودية أن يسود طقس بارد على أغلب المناطق السعودية، حيث قام خبراء الطقس بالمملكة بالتحذير من الجو البار والذى يصل لشديد البرودة فى بعض المناطق فى ساعات النهار إلى أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى الصقيع ليلاً، حيث ورد أنه سوف تبدأ موجة شديدة البرودة بشكل عام على جميع المناطق الموجودة بالأراضي السعودية منذ ليلة أمس ليلاحظ المواطنين إنخفاض درجات الحرارة معها, ونصح خبراء الارصاد المواطنين بالمملكة وخاصة لسكان مناطق الوسطي والشمالية منها أن يعملوا على زيادة الملابس والإهتمام بالتدفئة وإرتداء الملايس الشتوية الثقيلة.

وقد جاءت تصريحات الباحث السعودي فى الطقس والمناخ, “عبد العزيز الحصيني”، حول حالى الطقس المتوقعة اليوم والأيام القادمة قائلاً: ” من المتوقع بأمر الله الأحد والإثنين والثلاثاء, أجواء شديدة البرودة -بإذن الله-“، ثم استكمل ناصحًا السادة المواطنين بالمملكة السعودية قائلاً: “عليكم أن تلبسلوا وتلبسوا أولادكم كويس, داعيا سكان المناطق الشمالية والوسطي إلي اللبس الثقيل, والشرقية الوسط, والمدينة الخفيف من اللباس”.

أخبار السعودية اليوم الإثنين 20/2/2017: “طيران ناس” يحتفل بمرور عشر سنوات على إنطلاقه

طيران ناس كملت عشرة، احتفل طيران ناس الناقل الجوي الوطني، داخل صالة 5 بمطار الملك خالد الدولي المخصصة للرحلات الداخلية والموجود بمنطقة الرياض، بذكرى مرور عشر سنوات على بداية انطلاقه، حيث اقام طيران ناس احتفالاً ضخم شارك فيه المسافرين اليوم الذين فاجأهم الإحتفال داخل أرضية المطار، تحت شعار “ناس كمّلت عشرة”، حيث شارك بعض المسافرين فى عدد من الرقصات الشعبية، وكانت مفاجأة الحفل توزيع تذاكر مجانية على حقائب المسافرين

وقد أتى فى إحتفالية طيران ناس بذكرى مرور عشر سنوات على إطلاقه أولى رحلاته، عدد من العروض الترويجية للطيران السعودي الداخلى، حيث كان أولها توزيع التذاكر المجانية على حقائب المسافرين بالإضافة إلى أن جميع رحلاته الداخلية لهذا اليوم سوف يكون سعرها بـ100 ريال، على أن يستمر هذا العرض لمدة يومين أى لمدة 48 ساعة، كما سيتم إعطاء هذا العرض لجميع المسافرين فى جميع طرق الحجز لطيران ناس سواءً على الموقع الإلكتروني الخاص بالطيران أو عن طريق تطبيق الجوال أو عن طريق الحجز على رقم 920001234، كما تقرر أن تكون مدة سفر هذه التذاكر ما بين يوم 1 مارس وحتى 31 مايو 2017.

وقد جاء فى تصريحات رئيس التنفيذي لشركة ناس القابضة، “بندر المهنا”: “بدايةً نحمد الله على ما وصلنا إليه من نجاح خلال عشر سنوات فقط من انطلاق أول رحلات طيران ناس، حيث يعدّ هذا العمر قصيراً جدًا بعمر شركات الطيران لتصل إلى ما وصلنا إليه بأسطول طائرات عددها يصل عددها إلى 30 طائرة، وبـ1100 رحلة أسبوعيًا لطيران ناس تصل إلى 34 وجهة داخلية ودولية”، ثم أكمل بندر فى تصريحاته قائلاً: “كل هذا ما كان ليحدث لولا توفيق الله سبحانه، ثم فريق العمل المحترف والكفؤ لطيران ناس الذي استطاع أن يصنع لطيران ناس مكانةً مميزة في المنطقة، ويحقق الإنجازات ويحصد الجوائز”، وأختتم الرئيس التنفيذى لطيران ناس تصريحاته الإعلامية قائلاً: “وإننا نعتبر أنفسنا في بداية الطريق لطموحاتٍ نخطط ونسعى لها لنكون الطيران الرائد في المنطقة والذي يحقق رغبات ضيوفه المسافرين ويصل إلى الوجهات التي يحتاجونها بأفضل الأسعار”.

أخبار السعودية اليوم الإثنين 20/2/2017: وفاة “عمر عبد الرحمن” بالسجون الأمريكية

انتشرت الصحف العربية والأجنبية بخبر وفاة الشيخ “عمر عبد الرحمن”، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في جمهورية مصر العربية، كما أكدت وزارة العدل الأميركية مؤخرًا هذا الخبر، حيث علقت أنه قد وافته المنيه وهو داخل أحد السجون الأمريكية بسبب حالته المرضية، وجاءت فواته بعد مرور يواحد من تواصل المخابرات الأميركية مع أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن وإعلامها بخبر الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وقد خرج تصريح وزارة العدل الامريكية، إن الشيخ عمرعبد الرحمن البالغ من العمر 78 عاما، قد وافته المنية في سجن “بوتنر”، التابع لولاية كارولينا الشمالية، حيث جاءت أسباب وفاته طبيعية نظرًا لحالته الصحية السئية، حيث كان الشيخ عمر يعانى من بعض أمراض شرايين القلب التاجية بالإضافة إلى مرض السكري.

وعن تصريحات أبناء الشيخ عمر عبد الرحمن، صدرت تصريحات ولديه لبعض الوكالات الصحفية، إن السلطات الأميركية قد عملت على إبلاغهم بخبر الوفاة وهم الآن يعملون على الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة من أجل نقل جثمان والدهم إلى مصر ودفنه فيها وفقا لوصية والدهما.

جاءت تصريحات المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، “خالد الشريف”، والذى يعد هذا الحزب منبثق عن الجماعة الإسلامية، إنهم يسعون لنقل جثمان الشيخ عمر إلى الأراضي المصرية بالفعل لكنهم لم يبدؤا حتى الآن فى هذه الإجراءات.