أخر أخبار السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 2/14/ 2017: أخر أخبار السعودية اليوم وما ورد فى الصحف والمواقع الاجنبية بشأنها

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أخر أخبار السعودية الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 14/2/2017: أخر ما ورد فى الصحف السعودية والعالمية:

امتلأت الصحف والمواقع الإخبارية بفيديو متداول يحكى عن شاب معتمر إسبانيا من أصل جزائرى استطاع عبور 17 دولة فى حوالى 6 أشهر من أجل الوصول إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك من أجل الإعتمار فى بيت الله الحرام، حيث يظهر الفيديو أن الشاب لم يكن معه خلال رحلته سوى عربة صغيرة يقوم من بدفعها أمامه طوال الرحلة ، حيث احتوت العربة على خيمة وملابس له وبعض الطعام، وقد ورد فى التصريحات أن الشاب رفض الوقوف أثناء تصويره الفيديو حيث كان قراره أثناء بداية رحلته أن لا يجعل شئ يعوقه، فيبدأ فى السير من بعد أذان الفجر وحتى صلاة المغرب ليأخذ بعدها قسط من الراحة والنوم ثم يعاود رحلته فى اليوم الثانى، وجدير بالذكر أن الشاب الجزائري الاصل قد أكد ان الجو البارد لم يكن عائق أمام تحقيق هدفه ولكن الجو الحار الذى بدأ يزيد بعد دخوله إلى الرياض هو ما يضايقه، ولكنه سوف يستمر فى رحلته حتى يصل إلى وجهته الأصلية بمكة المكرمة، وعن العوائق الذى قابلته فى رحلته، قد أكد الشاب الجزائر أن أصعب ما وجه هو العواصف التى كانت فى عدد من الدول الاوربية، وقد أكد الشاب أنه عبر فى رحلته على دولة تركيا بالإضافة إلى العراق وغيرها من الدول لينتهى به المطاف فى السعودية بعد عبور 17 دولة بداية من الدول الأوربية حتى الوصول إليها فى 6 أشهر .

أخر أخبار السعودية الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 14/2/2017: سبب سجود جوزيه فى لقاء الأهلى:

فى سابقة فاجأت الجماهير السعودية والعربية فى كل مكان، سجد اللاعب البرازيلي الأصل بجوار رفقائه فى أرضية الملعب فى اللقاء الذى جمع فريق القادسة مع فريق الأهلى، حيث سجد اللاعب جوزيه مع رفقائه وهى عادة يتبعها اللاعبين المسلمين لكن المدهش أن جوزيه قد سجد معهم بعد تسديد الهدف الاول لفريق، وفى هذا الصدد علق اللاعب فى تصريحاته الصحفية والإعلامية قائلاً: “المشهد خرج بعفوية، فقد وددت أن أشارك زملائي الفرحة، وأعرف أن السجود بالنسبة للمسلمين شكر لله، وأنا كغير مسلم أشكر الإله، وأفعل هذا في بيتي وكل حياتي، ومن فرحتي شاركت مع بقية اللاعبين”.

ولي العهد السعودي لن ينجح أحد بزرع الفتن بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية ووزير الداخلية علي أن علاقة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، علاقة تاريخية واستراتيجية علي المدي الكبير ولن يستطيع أحد بالعالم محاولة زرع الفتن والأسافين بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، وقد جاءت تصريحاته خلال تسلم سيادته ميدالية “جورج تينت” التي تمنحها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لأي عمل استخباراتي مميز في مجالات عدة واهمها مجال مكافحة الإرهاب ونظير لإسهامتها التي ساعدت في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ، وقد قام بتسليم الميدالية للأمير محمد بن نايف مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ” مايكل بومبيو ” بعد أن تم استقباله من قبل السلطات السعودية بالرياض في حضور ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفيما يخص الإجرائات التي قد اتخذتها المملكة ضد الأعمال الأرهابية قد قال ولي العهد أن المملكة العربية السعودية محاطة بصراعات كثيرة وتضررت كثيرا من الإرهاب الذي يحيط بدول كثيرة والمملكة تعقد العزم علي التجهيز الكامل لمكافحة الإرهاب تحت أي ظروف وفي أي مكان , وكد قان ولي العهد يبحث مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الكثير من المواضيع الهامة والمشاريع المشتركة بين الرياض والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات منها المجالات الأمنية ومجالات محاربة الإرهاب وغيرها من المجالات العديدة لتوطيد سبل التعاون بين البلدين , هذا وقد حضر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن ناف مستشار وزير الداخلية مراسم تسليم الميدالية ، والمدير العام للمباحث العامة سيادة الفريق أول عبدالعزيز الهوريني , وخالد الحميدان رئيس الأستخبارات العامة الأميركية والقائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية ” كريستوفر هينزل ” .