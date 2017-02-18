أخر أخبار السعودية اليوم السبت الموافق 18/2/2017: رأى “بدر بن عبد المحسن” قصائده وفى هيئة الترفيه وأمطار الرياض فى يوم واحد تعادل عام ونصف والقبض على عناصر إرهابية

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أخبار السعودية اليوم السبت 18/2/2017: “بدر بن عبد المحسن” يستنكر ربط قصائده ببعض ورأيه فى هيئة الترفيه

استضافة قناة “روتانا خليجية”، على شاشنها الفضائية الأمير “بدر بن عبد المحسن”، الذى اشتهرت قصائده فى الفترات السابقة وغناها الكثيرين من أصحاب الاصوات الرائعة وأشهر المطربين العرب، حيث أعتادت قصائد بدر عبد المحسن أن يكون لها أسباب، ويسعى محبين كلمات بدر بن عبد المحسن أن يتعرفوا على سبب كتابته لكل قصيدة على حدى، وقد قام جمهور عبد المحسن فى الأونة الأخيرة بربط بين مناسبة كتابة قصيدة “بدر بن عبد المحسن”، ومناسبة كتابة قصيدة “وتقوي الهجر”، ولكن عبد المحسن أستنكر هذا التصرف أثناء استضافته على شاشة قناة روتانا خليجية، وجدير بالذكر ـن قصيدة “أبعتذر” قد غنّاها الفنان الشهير “محمد عبده”، بينما قصيدة “تقوى الهجر”، قد غنّاها الفنان “خالد عبد الرحمن”.

جاء فى تصريحات بدر بن عب المحسن، الإعلامية، َثْناء استضافته على شاشة القناة الفضائية “روتانا خليجية”، عن طريق برنامج “يا هلا”، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أسباب ربط سبب كتابة كلا القصيدتين ببعض، حيث قال: “لا أدري ما قصة الربط بين قصيدة “أبعتذر” وقصيدة “تقوى الهجر””، وفى ذلك إشارة لهذا، وقد أكد عبد المحسن على حبه لما يكتب حيث قال”وأنا إذا كتبت شيئًا أحبه وأقدره”.

وعندما سأل بدر بن عبد المحسن عن رأيه فى جهود “هيئة الترفيه”، الموجودة فى المملكة العربية السعودية، قال: “الجهود التي قامت بها هيئة الترفيه تستحق الإعجاب، ووجودها ضرورة بعد ان قربت الفن من السعوديين”.

وقد أكد بدر فى حديثه أن بلده المملكة العربية السعودية هى أحق بكل الأموال الطائلة التى تخر منها فى الرحلات الصيفية التى يقوم بها السعوديين خارجها، حيث قال: “المملكة أحق ببلايين الريالات التي تخرج من البلد كل صيفية”، كما أكدد الأمير بدؤ على أن هذه المبالغ على الرغم من ضخامتها إلا أنه يتم إنفاقها فى أشياء جيدة وليست سيئة، حيث قال “وأغلبها ينفق في أشياء بريئة”.

وعن أمنيات الأمير بدر بن عبد المحسن لبلده المملكة العربية السعودية فى المستقبل، قال: “أنتظر اليوم الذي يقال فيه للمواطن لن تخرج من بلدك هذا الصيف، فكل ما تحتاجه موجود فيها إلا ما حرم الله”.

أخبار السعودية اليوم السبت 18/2/2017: أمطار الرياض فى يوم واحد تعادل عام ونصف

مع استمرار هطول الامطار الغزيرة على بعض الاماكن فى المملكة العربية، وتحديدًا فى الرياض، والتى تسببت فى توقفت حركة السير فى الطرق الرئيسية بالإضافة إلى إغلاق المدارس والمصالح الحكومية والخاصة، تم حصر مياه الأمطار الذى قد أغرقت الشوارع والتى قد قام المسؤلين بضخها وتصريفها إلى مصارفها المعتاة فى الشرقية وهي مياه الخليج وذلك عن طريق محطات تصريف مياه الأمطار الموجودة بالمملكة، بالإضافة إلى محطات الانفاق التى تم حفرها بالدمام، كما ورد فى تصريحات المسؤلين السعوديين لإلى حوالى أكثر من ٥ مليون و ٧٦٠ ألف متر مكعب، والتى بدورها تعادل حوالى170 ملم، وذلك تقريبًا من تمام الساعة السابعة صباح يوم الخميس الماضي و حتى تمام الساعة ٧ من صباح صباح الجمعة، لتخرج التصريحات مؤكدة أن هذه المياه التى تم تصريفها تعادل مياه الأمطار التى تتساقط على الشرقية بحاول عام ونصف، طبقًا لما جاء فى تصريحات “محمد بن عبدالعزيز الصفيان”، مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية، حيث تم تشغيل محطات تصريف الأمطار فى المنطقة الشرقية والتي تبلغ عددها حوالى 43 محطة، وقد تم العمل بها بكامل طاقتها الإستيعابية، ومازالت أعمال التصريف مستمرة حتى الآن بالمنطقة الشرقية بكامل طاقتها وذلك نظرًا لغزارة الامطار التي تهطل على المنطقة بون توقف.

أخبار السعودية اليوم السبت 18/2/2017: القبض على 4 عناصر إرهابية لداعش:

أعلن المتحدث الأمني التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا ، أنه تمكن قد تمكن الأمن السعودي من الإطاحة ببعض العناصر الإرهابية التى تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابى، والموجودين داخل الأراضي السعودية، حيث استطاعت السلطات السعودية بعد مراقبة العاناصر الإرهابية لمعرفة أوكارهم مداهمة العناصر الإرهابية داخل هه الأوكار، حيث تمكنت الجهات الأمنية السعودية من الإطاحة بعدد أربع خلايا عنقودية إرهابية جميعها تنتمى إلى تنظيم داعش بأربعة مناطق مختلفة بالسعوية، كما وردت بعض الأنباء فى الصحف السعودية مؤكدة على أنه قد تم القبض عليهم فى أربعة مناطق مختلفة بالسعودية وهي “مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض-القصيم” ، ‏ وقد صرح المتحدث الأمني السعودي، أن وظيفة هذه العناصر الإرهابية مختلفة ومتنزعة طبقًا لإحتياجات الجماعة الإرهابية ومتطلباتها وأهدافها سواء فى التفجيرات أو العمليات الإنتحارية أو حتى السرقة واستهداف المنشأت الحيوية العامة والخاصة والشخيات المشهورة ايضًا بالإضافة إلى تجنيد العناصر الإرهابية الجديدة، ويوجد بينهم ايضًا من لديهم قدرات خاصة لصناعة المواد المتفجرة من أجل الإنتحاريين كما يعملوا على تدريب العناصر على الأسلحة والتدريبات الخاصة بهم وكيفية التعامل مع الأسلحة والذخيرة والقنابل، ورصد كل ما هو متعلق بالعمليات الجديدة بها ثم تمرير هذه المعلومات إلى أفراد الجماعة داخل التنظيم الإرهابي في الخارج، وقد أشاد العديد من الشخصيات الشهيرة وأصحاب العلم بما قامت به قوات الأمن السعودي من تخطيط وتدبير وأستيقاظ حتى أطاحت بهؤلاء الإرهابيين، ولمعرفة أسماء العناصر الإرهابية وباقى التفاصيل يمكنك الدخول على هذا الرابط: http://www.misr365.com/?p=102281 .