آخر أخبار اليمن اليوم الثلاثاء 14-2-2017 سوق سوداء للكتب المدرسية في عدن وقوات التحالف العربي تقصف مواقع الحوثيين في الحديدة

آخر أخبار دولة اليمن اليوم الثلاثاء 14-2-2017 ، جاء موعدنا اليومي والدائم مع آخر اخبار اليمن اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر فبراير 2017، آخر ما ورد من أنباء عن اليمن اليوم من الصحف والجرائد اليمنية وأبرز المواقع الالكترونية، حيث نستعرض معكم اليوم ما ورد بشأن دولة اليمن من تطورات وأحداث بشكل يومى ودائم والأخبار السياسية والأخبار الإقتصادية بالإضافة إلى الأخبار الفنية والرياضية وكل ما يخص الشأن الداخلى لليمن بشكل مستمر على موقعنا “مصر 365 “، حيث نقدم لكم فى هذا المقال اليومي آخر أخبار اليمن العاجلة لحظة بلحظة، واليوم نقدم لكم أهم وآخر أخبار اليمن اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2017 ، وما ورد عنها فى الأخبار من كل مكان.

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آخر أخبار اليمن اليوم الثلاثاء 14-2-2017 سوق سوداء للكتب المدرسية في عدن:

مع بداية أول أيام الدراسة في المدارس اليمنية للفصل الدراسي الثاني ، يقضي المدنيين في العاصمة المؤقتة مدينة عدن اليمنية ساعات من البحث حتى يحصلوا على كتاب مدرسي يضمن لهم الحفاظ على مستقبل أولادهم، وذلك في سوق متخصص في بيع الكتب المدرسية في المدينة، وتعد مهمة البحث عن كتاب مدرسي مهمة صعبة وقد تكون مستحيلة بسبب ندرة وجودة حتى لو بأعلى الأسعار ، حيث يصل سعر الكتاب المدرسي الواحد إلى حوالي 400 ريال يمني وهو ما يساوي حوالي دولار ونصف دولار ، كما أن جميع للكتب الموجودة هي مجﻻد نسخ مصوﻻة وليست كتب أصلية ، وأغلب الكتب اادراسية للتي بحتاجعا الطلاب غير متوفرة من الأساس، وقالت وزارة التربية والتعليم في اليمن أن الكتب المدرسية غير متوفرة في اليمن منذ بداية العام الدراسي الحالي لجميع المراحل التعليمية، وهذا هو سبب خلق السوق السوداء التي تبيع هذه للكتب بأسعار عالية جدا، وفي سوق الكتب في مدينة عدن يصل الحد الأدنى لسعر الكتاب اامدرسي الواحد حوالي 400 ريال يمني ، بينما يحتاج الطالب الواحد إلى حوالي 2000 ريال يمني حتى يشتري جميع كتب المقرر المدرسي عليه في العام الواحد.

آخر أخبار اليمن اليوم الثلاثاء 14-2-2017 قوات التحالف العربي تقصف مواقع الحوثيين:

تحالف الدول العربية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام اليمني ضد المعارضة المسلحة في اليمن الحوثيين ، أعلن خلال الساعات الماضية أنه قام بتكثيف الحملات التي يقوم بها في اليمن، وقامت المقاتلات الخاصة بالتحالف العربي بتكثيف القصف العنيف على مواقع وأهداف عسكرية تابعة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق ” على عبد الله صالح ” ، في محافظة الحديدة الكائنة في غرب اليمن ، واستهدفت الطائرات المقاتلة البوابة الشرقية في ميناء مدينة الحديدة، كما أننم قاموا بقصف دار الدفاع الجوي بالقرب من الدوار ، وخرجت العديد من الغارات التي كانت تستهدف عددا من الأهداف الأخرى في ميناء الحديدة وفي مدينة باجل في محافظة الحديدة.

آخر أخبار اليمن اليوم الثلاثاء 14-2-2017 تقرير الأُمم المتحدة: المدنيين محاصرين مابين المتحاربين:

من أخبار اليمن اليوم، ودار فى تقرير الأمم المتحدة بخصوص الحرب والإنتهاكات التى تحدث فى اليمن الآن أنها إنتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، حيث أشارت إلى أنه على مدار الأسبوعين الماضيين كان الهدف الرئيسي فى تلك الحرب هو المدنيين سواء بالقتل أو بالسرقة والنهب لأموالهم وذلك في ميناء المخا الذى يقع في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، ولشدة المعارك الدائرة بين الطرفين سواء المعارك البرية أو الغارات الجوية، لم يتمكن المراقبين الميدانيين الذين قد أرسلهم “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” من الوصول إلى المنطقة محل الحرب حتى يتمكنوا من حصر عدد الإصابات بين المدنيين حيث وصفوه بالأمر المستحيل، حيث يعد الآن فى اليمن المدنيين هم كبش محرقة الذى وقع بين الجهات المتحاربة بين الطرفين.

آخر أخبار اليمن اليوم الثلاثاء 14-2-2017 آخر أخبار اليمن اليوم فى الصحف الاجنبية:

تصريحات الصحف الاجنبية اليوم عن اليمن، العديد من المقالات الخاصة كانت تتعلق بالشأن اليمينى حول مجريات الأحداث المستجدة فى محافظات اليمن المختلفة وما يحدث بها من قصف وحرب ودمار، كما أمتلأت المواقع الأجنبية بالشأن اليمني خلال الأسبوع الماضي، ونستعرض معكم اليوم فى هذا المقال أبرز ما ورد من أنباء فى الصحف والمجلات والمواقع الاجنبية المختلفة بشأن اليمن:

جاء فى صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية” الأجنبية ، بعض الأخبار بخصوص اليمن تحت عنوان ” اهتمام أمريكي متزايد بالحرب في اليمن “، حيث قالت الصحيفة أن هناك اهتمام خاص ومتزايد من قِبل واشنطن حول الأحداث الجارية التى تدور فى دولة اليمن وخاصة بعد اختلاف التيارات والإرادة داخل البيت الأبيض، حيث تهتم الإدارة الأمريكية حاليًا بما يدور بداخل اليمن وتتابع الحرب الداخلية المشتعلة داخل محافظات اليمن.

وجدير بالذكر أن الصحيفة الأمريكية قد أشارت فى تصريحاتها الأخير بخصوص الشأن الداخلى لليمن أن إدارة الرئيس الامريكي الحالى دونالد ترامب تعتبر أكثر صرامة عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حيث اتخذت الإدارة الحالية نهجاً أكثر قوة حتى الآن عن ما كان يتبع من قبل فى مثل تلك الأحداث، بالإضافة إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، ” مايكل فلاين “، قد وصف فريق الحوثيين الموجودين فى اليمن والسبب الرئيسى فى الفتنة الداخلية بها وما يجري من قتل وحرب ودمار بأنهم إحدى منظمات إيران الإرهابية وذلك عن طريق الوكالة، وقد جاء وصف مستشار الأمن القومي مخالفًا لما يقتضيه الأمر حيث أن ميليشيا الحوثيين الحالية داخل اليمن ليست مدرجة كمنظمة إرهابية أو لدي امريكة قوائم مدرجة لهم ضمن الإرهابيين لدى الحكومة الأمريكية نفسها، وقد أكدت الصحيفة الأمريكية أن واشنطن قد قامت بإرسال مدمرة إلى السواحل اليمنية حيث قد أرسلت الولايات المتحدة إحدى المدمرات البحرية التى تسمية “كول” من أجل القيام بعدة دوريات واستكشفات عن أخر أخبار اليمن السياسية وما يحدث بداخلها عن قرب.

أما بخصوص ما ورد من “صحيفة نيوزويك الأمريكية” بشأن الشأن اليمنى اليوم، قد جاءت أحد تصريحاتها بعنوان ” العملية الأمريكية في اليمن خاطئة بشكل مخيف ” ، حيث أكدت الصحيفة الأجنبية أن ما حدث على أرض الواقع بخصوص دولة اليمن يعد مخيف مقارنة بما جاء من تصريحات من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حيث أكدت الصحيفة فى هذا الصدد قائلة إن ما ألت إليه الأمور فى اليمن فى أثناء عملية الإنزال الأمريكية التى قد تمت مؤخرًا في الدار البيضاء اليمنية قد أنتهت بإعتراف الجريدة بأنها خاطئة، حيث أشارات إليها قائلة” “خاطئة بشكل مخيف “، وجاء تصريحها هذا مغايرًا لما أكد عليه ترامب فى تصريحاته الإعلامية وما زعمه بنجاحها، حيث قال فى تصريحاته” “كانت ناجحة بشكل كبير”، حيث استندت الصحيفة الأمريكية فى تصريحاتها إلى أن العملية الأولى التي قد قام الرئيس الامريكي فيها بإعطى الإذن لقصف وتدمير ضد تنظيم القاعدة قد جعلت الأمريكيين يقعون فى خسائر بشرية كبيرة، حيث خسر فى هذا القصف فقط حوالى 25 من القتلى المدنيين بالإضافة إلى جندي أمريكي أخر.