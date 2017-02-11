أخر أخبار اليمن اليوم السبت الموافق 11/2/2017 غارات على مواقع الإنقلابيين ونهب الحوئيين للقري وسرقة منازلها وما ورد فى الصحف الأجنبية فى هذا الشأن

آخر أخبار اليمن اليوم، جاء موعدنا اليومي مع آخر اخبار اليمن اليوم السبت الموافق 11/2/2017، آخر ما ورد من أنباء عن اليمن اليوم من الصحف والجرائد اليمنية وابرز المواقع الالكترونية، حيث نستعرض معكم اليوم ما ورد بشأن دولة اليمن من تطورات وأحداث بشكل يوميى ودائم والأخبار السياسية والأخبار الإقتصادية بالإضافة إلى الأخبار الفنية والرياضية وكل ما يخص الشأن الداخلى لليمن بشكل مستمر على موقعنا “مصر 365 “، حيث نقدم لكم فى هذا المقال اليومي آخر أخبار اليمن العاجلة لحظة بلحظة، واليوم نقدم لكم أهم وآخر أخبار اليمن اليوم الأحد، وما ورد عنها فى الأخبار من كل مكان

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أخر أخبار اليمن اليوم السبت.. غارات للتحالف على مواقع الإنقلابيين بحجة

تستمر غارات طيران التحالف العربي على مواقع الإنقلابيين بمحافظة بحجة، حيث ورد بالصحف اليمنية اليوم السبت أنه قد قامت بعض الغارات الجوية من طيران التحالف العربي بشن هجوم عنيف على عدد من المواقع الإنقلابيين الموجودين في محافظة حجة بدولة اليمن، وقد صرحت بعض المصادر المحلية من داخل اليمن أن طيران التحالف العربي قد استهدف عدد من المواقع العسكرية الخاصة بالإنقلابيين الموجودين في منطقة فج “حرض” و منطقة “المزرق”، وجدير بالذكر أن طيران التحالف العربي قد سبق وأن استهدف بع المواقع الأخري الخاصة بالإنقلابيين في وقت سابق من ساعات اليوم السبت وذلك كان في منطقة حيدان التابعة لمحافظة صعدة.

أخر أخبار اليمن اليوم فى الصحف الاجنبية:

امتلأت الصحف الاجنبية اليوم السبت بالعديد من المقالات الخاصة بالشأن اليمينى حول مجريات الأحداث المستجدة فى محافظات اليمن المختلفة وما يحدث بها من قصف وحرب ودمار، كما أمتلأت المواقع الأجنبية بالشأن اليمني خلال الأسبوع الماضي، ونستعرض معكم اليوم فى هذا المقال أبرز ما ورد من أنباء فى الصحف والمجلات والمواقع الاجنبية المختلفة بشأن اليمن:

جاء فى صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية” الأجنبية ، بعض الأخبار بخصوص اليمن تحت عنوان ” اهتمام أمريكي متزايد بالحرب في اليمن “، حيث قالت الصحيفة أن هناك اهتمام خاص ومتزايد من قِبل واشنطن حول الأحداث الجارية التى تدور فى دولة اليمن وخاصة بعد اختلاف التيارات والإرادة داخل البيت الأبيض، حيث تهتم الإدارة الأمريكية حاليًا بما يدور بداخل اليمن وتتابع الحرب الداخلية المشتعلة داخل محافظات اليمن.

وجدير بالذكر أن الصحيفة الأمريكية قد أشارت فى تصريحاتها الأخير بخصوص الشأن الداخلى لليمن أن إدارة الرئيس الامريكي الحالى دونالد ترامب تعتبر أكثر صرامة عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حيث اتخذت الإدارة الحالية نهجاً أكثر قوة حتى الآن عن ما كان يتبع من قبل فى مثل تلك الأحداث، بالإضافة إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل فلاين، قد وصف فريق الحوثيين الموجودين فى اليمن والسبب الرئيسى فى الفتنة الداخلية بها وما يجري من قتل وحرب ودمار بأنهم إحدى منظمات إيران الإرهابية وذلك عن طريق الوكالة، وقد جاء وصف مستشار الأمن القومي مخالفًا لما يقتضيه الأمر حيث أن ميليشيا الحوثيين الحالية داخل اليمن ليست مدرجة كمنظمة إرهابية أو لدي امريكة قوائم مدرجة لهم ضمن الإرهابيين لدى الحكومة الأمريكية نفسها، وقد أكدت الصحيفة الأمريكية أن واشنطن قد قامت بإرسال مدمرة إلى السواحل اليمنية حيث قد أرسلت الولايات المتحدة إحدى المدمرات البحرية التى تسمية “‘كول‘” من أجل القيام بعدة دوريات واستكشفات عن أخر أخبار اليمن السياسية وما يحدث بداخلها عن قرب.

أما بخصوص ما ورد من “صحيفة نيوزويك الأمريكية” بشأن الشأن اليمنى اليوم السبت ، قد جاءت أحد تصريحاتها بعنوان ” العملية الأمريكية في اليمن خاطئة بشكل مخيف ” ، حيث أكدت الصحيفة الأجنبية أن ما حدث على أرض الواقع بخصوص دولة اليمن يعد مخيف مقارنة بما جاء من تصريحات من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حيث أكدت الصحيفة فى هذا الصدد قائلة إن ما ألت إليه الأمور فى اليمن فى أثناء عملية الإنزال الأمريكية التى قد تمت مؤخرًا في الدار البيضاء اليمنية قد أنتهت بإعتراف الجريدة بأنها خاطئة، حيث أشارات إليها قائلة” “خاطئة بشكل مخيف “، وجاء تصريحها هذا مغايرًا لما أكد عليه ترامب فى تصريحاته الإعلامية وما زعمه بنجاحها، حيث قال فى تصريحاته” “كانت ناجحة بشكل كبير”، حيث استندت الصحيفة الأمريكية فى تصريحاتها إلى أن العملية الأولى التي قد قام الرئيس الامريكي فيها بإعطى الإذن لقصف وتدمير ضد تنظيم القاعدة قد جعلت الأمريكيين يقعون فى خسائر بشرية كبيرة، حيث خسر فى هذا القصف فقط حوالى 25 من القتلى المدنيين بالإضافة إلى جندي أمريكي أخر.

الحوثيون يختطفون العشرات من أهالي إب.. أخر أخبار اليمن الآن..

وردت بعض الأنباء العاجلة أن مليشيات الحوثيين قد اقتحمت منذ قليل بعض القري الموجودة فى اليمن وقامت بعملية سطو كبيرة ومدمرة على المنازل والقري، حيث كان هجومها على في مديرية العين التابعة لمحافظة إب ، وقد قام الحوثيين فى خلال هذا الهجوم السافر بإختطاف العشرات من الأبرياء من بينهم نساء واطفال، بالإضافة إلى قيام الملشيات الحوثية بنهب المنازل وأخذ ما يمتلكه المواطنين ويكون ذات قيمة ومن بين ما أخذوه كانت سيارات بعض المواطنين، حيث كانت عملية النهب الموسعة التى جرت فى اليمن من قبل الحوثيين فى كلاً من قرى “المضبية والميدان والمنادم والنوبة.