أخبار اليمن الأحد 19-2-2017 بالفيديو سياسي كويتي يؤكد قرب إنتهاء الحرب في اليمن وننشر أسماء المعتقلين من الحوثيين

أخبار اليمن اليوم الأحد 19-2-2017 ، جاء موعدنا اليومي والدائم مع آخر اخبار دولة اليمن اليوم الأحد 19 من شهر فبراير 2017، آخر ما ورد من أنباء عن اليمن اليوم من الصحف والجرائد اليمنية أو العربية وأبرز المواقع الالكترونية، حيث نستعرض معكم اليوم ما ورد بشأن دولة اليمن من تطورات وأحداث بشكل يومى ودائم والأخبار السياسية والأخبار الإقتصادية بالإضافة إلى الأخبار الفنية والرياضية وكل ما يخص الشأن الداخلى لليمن بشكل مستمر على موقعنا “مصر 365 “، حيث نقدم لكم فى هذا المقال اليومي آخر أخبار اليمن العاجلة لحظة بلحظة، واليوم نقدم لكم أهم وآخر أخبار اليمن اليوم الأحد 19 فبراير 2017 ، وما ورد عنها فى الأخبار من كل مكان.

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آخر أخبار اليمن اليوم الأحد 19-2-2017 سياسي كويتي يؤكد إنتهاء الحرب في اليمن:

أعلن الباحث السياسي الكويتي الجنسية ” فهد الشليمي ” وهو أيضا يشغل منصب رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام ، مفاجأة من العيار الثقيل لكل المهتمين بالشأن اليمني والحرب الدائرة على الأراضي اليمنية مع المتمردين الحوثيين وميليشيات الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح من جهة والجيش اليمني الشرعي من جهة أخري ، حيث أكد فهد الشليمي أن الحرب في اليمن على وشك الإنتهاء ، يذكر أن هذه التصريحات قد خرجت بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني لدولة اليمن بيومين فقط ، وقال فهد الشليمي عبر فيديو بثه على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، موجها حديثه للمتمردين الحوثيين وميليشيات صالح وقال لهم ” تم البيع ونحن المشترون ” ، وأوضح الشليمي أن إيران قد تخلت عن المتمردين في اليمن إلى الأبد سوف تنسحب من الحرب في اليمن ولن تدعم المتمردين في حربهم.

وقال الشليمي موجها حديثه للمتمردين والرئيس السابق على عبد الله صالح لكي ينصحهم بترك السلاح والعودة إلى منازلهم وتسليم أسلحتهم للجيش اليمني ، مؤكدا أن الحرب على وشك الإنتهاء ، وأشار الشليمي إلى أن حزب المؤتمر قرر الإنسحاب تدريجيا وفق عدد من الشروط التي تم الإتفاق عليها ، وأخيرا أشار فهد الشليمي إلى عقد إتفاق سري بين دول الخليج وإيران برعاية دولة الكويت لإنهاء الحرب التي تدور رحاها في اليمن، وإليكم الفيديو:

آخر أخبار اليمن اليوم الأحد 19-2-2017 نكشف أسماء المعتقلين من المتمردين الحوثيين:

أعلن مصدر عسكري في مديرية عتمة في محافظة ذمار اليمنية أسماء المعتقلين من المتمردين الحوثيين وميليشيات الرئيس السابق على عبد الله صالح ، والذين تم القبض عليهم من خلال أفراد المقاومة الشعبية في المدينة ، بعد خوض معارك عديدة معهم يوم الجمعة الماضية ، وصرح أفراد في المقاومة الشعبية اليمنية أنهم تمكنوا من إعتقال أفراد الحوثيين بعد نصب عدة كمائن حربية في طرق وصول الإمدادات والتعزيزات العسكرية لمعسكرات الحوثيين ، ونجحوا في مسعاهم حيث تمكنوا من قتل وجرح عدد 27 من المتمردين ، وذلك فضلا عن إعتقال 13 حوثى آخرين ، كما أنهم تمكنوا من إيقاف كل الإمدادات والتعزيزات الحوثية التي كانت في طريقها إلى جبهة حيفان في مديرية عتمة ، وإليكم الآن أسماء الأسرى الحوثيين الذين تم إعتقالهم:

الأسرى من مديرية ذمار هم: ” علي أحمد القعمي ، محمد على محمد عتيق نهشل ، أحمد محمد على نهشل ، هاشم يحيى محمد الديلمي”.

الأسرى من مديرية عتمة وهم: ” نجم الدين احمد الرباحي ، عبد المؤمن الجرموزي ، مراد صلاح ناجي محسن قاسم “.

والأسري من مديرية عنس وهم: ” عبد الله محمد ناصر مرشد ، يحيى عبدالله اليعري “.

وأسير واحد من مديرية جهران وهو ” بازل محمد صالح العزي ” ، وأسير مديرية القفر في محافظة إب وهو ” سامي يحيى محمد الجوبح ” ، والأسيرين ” سالم صالح عبده موكف ، عبدالله ناصر الجماعي “.

آخر أخبار اليمن اليوم الأحد 19-2-2017 مبعوث الأمم المتحدة في اليمن يعرب عن قلقه من تفاقم الوضع الإنساني:

أعرب مبعوث الأمم المتحدة في دولة اليمن ” إسماعيل ولد الشيخ أحمد ” عن الوضع الإنساني المزري الذي وصل إليه اليمن وخاصة مدن غرب اليمن بسبب الإشتباكات التي تحدث يوميا على ساحل البحر الأحمر على حدود اليمن الغربية ، وهذا الوضع يتفاقم سوءا بطول المدة التي يسيطر فيها المتمردين الحوثيين وميليشيات صالح على الساحل الغربي ، مضيفا أن الأنشطة العسكرية التي تحدث في هذه المنطقة والإشتباكات بين المتمردين الحوثيين والجيش اليمني الشرعي بالتعاون مع قوات التحالف العربي ، تمنع عمليات الإستيراد الهامة للطعام والدواء وجميع الإمدادات الإنسانية للمنطقة.

وتابع إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان أصدره أمس الجمعة أن الحرب والإشتباكات التي تدور الآن غرب اليمن سوف تؤثر بشكل كبير سلبيا على الأمن الغذائي للعديد من المدن اليمنية والسكان ، مطالبا كل أطراف النزاع في اليمن بالعمل على ضمان حركة الإمدادات الإنسانية للسكان في المناطق المنكوبة من غذاء ودواء ، وأكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي في اليمن على الضرورة الملحة لإنتهاء الحرب التي تدور رحاها في اليمن الآن والعمل على التوصل لإتفاق سياسي وحل دائم للأزمة الحالية.

وفي نفس السياق أعرب جيمي ماكغولدريك وهو يشغل منصب منسق الشئون الإنسانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة في دولة اليمن ، أن الحرب الدائرة في اليمن الآن بين المتمردين الحوثيين وميليشيات صالح والجيش اليمني الشرعي بالتعاون مع التحالف العربي ، يتخذ منحى خطير الآن وهو يتسبب في ضرر مباشر للمدنيين في المدن التي تدور فيها الحرب ، وأضاف جيمي ماكغولدريك ” لقد عانى الشعب اليمني طويلا بما فيه الكفاية، وليس ھناك غير السلام ليساعد على إنهاء المعاناة ” ، وشدد منسق الأمم المتحدة على أنه لابد من العودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حلول لحل الأزمة الراهنة بأقل الخسائر .