آخر أخبار اليمن اليوم الإثنين 20-2-2017 وزير الخارجية السعودي يؤكد اقرب انتهاء الحرب في اليمن وننشر أسماء المعتقلين من الحوثيين

آخر أخبار اليمن اليوم الإثنين الموافق 20-2-2017 ، جاء موعدنا اليومي والدائم مع آخر اخبار دولة اليمن اليوم الإثنين 20 من شهر فبراير 2017، آخر ما ورد من أنباء عن اليمن اليوم من الصحف والجرائد اليمنية أو العربية وأبرز المواقع الالكترونية، حيث نستعرض معكم اليوم ما ورد بشأن دولة اليمن من تطورات وأحداث بشكل يومى ودائم والأخبار السياسية والأخبار الإقتصادية بالإضافة إلى الأخبار الفنية والرياضية وكل ما يخص الشأن الداخلى لليمن بشكل مستمر على موقعنا “مصر 365 “، حيث نقدم لكم فى هذا المقال اليومي آخر أخبار اليمن العاجلة لحظة بلحظة، واليوم نقدم لكم أهم وآخر أخبار اليمن اليوم الإثنين 20 فبراير 2017 ، وما ورد عنها فى الأخبار من كل مكان.

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آخر أخبار اليمن اليوم الإثنين 20-2-2017 وزير الخارجية السعودي يؤكد قرب انتهاء الحرب في اليمن:

صرح عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، أن الحرب في اليمن سوف تنتهي قريبا ، مضيفا أن المتمردين الحوثيين والميليشيات الموالية لعلي عبد الله صالح في اليمن قد قاموا بسرقة ونهب البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى سرقة محتويات صندوق التقاعد وذلك بعد إنقلابهم على الحكومة الشرعية في الين والتي يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وأيضا سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء والآن اليمن لها عاصمة مؤقتة وهي مدينة عدن ، وكان عادل الجبير قد أدلى بهذه التصريحات خلال كلمته في مؤتمر الأمن الذي أقيم في مدينة ميونخ في ألمانيا ، وأضاف الجبير قائلا: ” لا يمكن لمليشيا الحوثي وصالح ان يبلغوا سدة الحكم ويمتلكوا الصواريخ الباليستية ” ، كما أوضح الجبير أن الحكومة الإيرانية هي من ترسل السلاح والإمدادات لعسكرية إلى قوات المتمردين الحوثيين رغم أن هذه التصرفات تعتبر انتهاك للقوانين الخاصة بمجلس الأمن.

وأضاف عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن الحرب في اليمن سوف تنتهي قريبا وثم تبدأ عمليات إعمار ما دمرته الحرب والإشتباكات في المدن اليمنية بين الجيش الشرعي لليمن والمتمردين الحوثيين ، كما أشار الجبير إلى أن بلده السعودية ترغب في التوصل لحل سياسي سلمي للحرب في اليمن وأنها لم تتخذ الحرب سبيلا لها ، وفي نهاية كلمته أكد الجبير أن دولة إيران هي أكبر القوى الدولية الداعمة للإرهاب في العالم.

آخر أخبار اليمن اليوم الإثنين 20-2-2017 سياسي كويتي يؤكد إنتهاء الحرب في اليمن:

أعلن الباحث السياسي الكويتي الجنسية ” فهد الشليمي ” وهو أيضا يشغل منصب رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام ، مفاجأة من العيار الثقيل لكل المهتمين بالشأن اليمني والحرب الدائرة على الأراضي اليمنية مع المتمردين الحوثيين وميليشيات الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح من جهة والجيش اليمني الشرعي من جهة أخري ، حيث أكد فهد الشليمي أن الحرب في اليمن على وشك الإنتهاء ، يذكر أن هذه التصريحات قد خرجت بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني لدولة اليمن بيومين فقط ، وقال فهد الشليمي عبر فيديو بثه على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، موجها حديثه للمتمردين الحوثيين وميليشيات صالح وقال لهم ” تم البيع ونحن المشترون ” ، وأوضح الشليمي أن إيران قد تخلت عن المتمردين في اليمن إلى الأبد سوف تنسحب من الحرب في اليمن ولن تدعم المتمردين في حربهم.

وقال الشليمي موجها حديثه للمتمردين والرئيس السابق على عبد الله صالح لكي ينصحهم بترك السلاح والعودة إلى منازلهم وتسليم أسلحتهم للجيش اليمني ، مؤكدا أن الحرب على وشك الإنتهاء ، وأشار الشليمي إلى أن حزب المؤتمر قرر الإنسحاب تدريجيا وفق عدد من الشروط التي تم الإتفاق عليها ، وأخيرا أشار فهد الشليمي إلى عقد إتفاق سري بين دول الخليج وإيران برعاية دولة الكويت لإنهاء الحرب التي تدور رحاها في اليمن، وإليكم الفيديو:

آخر أخبار اليمن اليوم الإثنين 20-2-2017 نكشف أسماء المعتقلين من المتمردين الحوثيين:

أعلن مصدر عسكري في مديرية عتمة في محافظة ذمار اليمنية أسماء المعتقلين من المتمردين الحوثيين وميليشيات الرئيس السابق على عبد الله صالح ، والذين تم القبض عليهم من خلال أفراد المقاومة الشعبية في المدينة ، بعد خوض معارك عديدة معهم يوم الجمعة الماضية ، وصرح أفراد في المقاومة الشعبية اليمنية أنهم تمكنوا من إعتقال أفراد الحوثيين بعد نصب عدة كمائن حربية في طرق وصول الإمدادات والتعزيزات العسكرية لمعسكرات الحوثيين ، ونجحوا في مسعاهم حيث تمكنوا من قتل وجرح عدد 27 من المتمردين ، وذلك فضلا عن إعتقال 13 حوثى آخرين ، كما أنهم تمكنوا من إيقاف كل الإمدادات والتعزيزات الحوثية التي كانت في طريقها إلى جبهة حيفان في مديرية عتمة ، وإليكم الآن أسماء الأسرى الحوثيين الذين تم إعتقالهم:

الأسرى من مديرية ذمار هم: ” علي أحمد القعمي ، محمد على محمد عتيق نهشل ، أحمد محمد على نهشل ، هاشم يحيى محمد الديلمي”.

الأسرى من مديرية عتمة وهم: ” نجم الدين احمد الرباحي ، عبد المؤمن الجرموزي ، مراد صلاح ناجي محسن قاسم “.

والأسري من مديرية عنس وهم: ” عبد الله محمد ناصر مرشد ، يحيى عبدالله اليعري “.

وأسير واحد من مديرية جهران وهو ” بازل محمد صالح العزي ” ، وأسير مديرية القفر في محافظة إب وهو ” سامي يحيى محمد الجوبح ” ، والأسيرين ” سالم صالح عبده موكف ، عبدالله ناصر الجماعي “.