أخبار اليمن اليوم الجمعة 17-2-2017 ، جاء موعدنا اليومي والدائم مع آخر اخبار اليمن اليوم الخميس 16 من شهر فبراير 2017، آخر ما ورد من أنباء عن اليمن اليوم من الصحف والجرائد اليمنية أو العربية وأبرز المواقع الالكترونية، حيث نستعرض معكم اليوم ما ورد بشأن دولة اليمن من تطورات وأحداث بشكل يومى ودائم والأخبار السياسية والأخبار الإقتصادية بالإضافة إلى الأخبار الفنية والرياضية وكل ما يخص الشأن الداخلى لليمن بشكل مستمر على موقعنا “مصر 365 “، حيث نقدم لكم فى هذا المقال اليومي آخر أخبار اليمن العاجلة لحظة بلحظة، واليوم نقدم لكم أهم وآخر أخبار اليمن اليوم الجمعة 17 فبراير 2017 ، وما ورد عنها فى الأخبار من كل مكان.

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آخر أخبار اليمن اليوم الجمعة 17-2-2017 تسجيلات لسفن مصرية توضح استيلاء الحوثيين على سفن مساعدات ورفض دخول بعضها:

قامت الميليشيات التابعة للرئيس اليمني السايق على عبد الله صالح بالتعاون مع المتمردين الحوثيين ، بمنع وصول سفن الإغاثة إلى المناطق التي تحتاج للمساعدة في اليمن على الرغم من الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يمر يها اليمنيون ، وكانت سفن حربية تابعة للقوات النسلحة المصرية قد رصدت من قبل تسجيلات صوتية تفيد بما لا يدع مجالا للشك بأن المتمردين الحوثيين يحتجزون عشرات السفن التي وصلت إلى هناك لتقدبم المساعدة للمواكتين ، كما أن المتمردين الحوثيين قد يم يكتفوا بمجرد منع اليفن بل وامتد الأمر إلى احتجاز طاقم هذه السفن ومنعهم من المغادرة.

ولهذا فإن الأوضاع الإنسانية في. اليمن في وضع متردي للغاية على الرغم من وجود عشرات السفن التؤ تحمل المواد الغذائية والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية التي كانت متوجهة لتقديم المساعدة لمن يحتاجها في اليمن ، وتؤثر الأوضاع المعيشية الصعبة في اليمن على الملايين من الشعب اليمني الواقع بين رحى الحرب ، القوات المسلحة اليمنية من جهة والمتمردين الحوثيين وميليشيات صالح من جهة أخري ، وذكر اللواء ركن أحمد عسيري أن هناك عدد 34 سفينة إغاثية محملة بالمساعدات موجودة خارج ميناء الحديدة فيما رفض المتمردون دخولها إلى المدينة ، كما أن هناك عدد من السفن دخلت بالفعل إلى الميناء لكن المتمردين الحوثيين سيطروا علبها ورفضوا رحيل طاقمها ومصيرهم مجهول حتى الآن.

آخر أخبار اليمن اليوم الجمعة 17-2-2017 مقتل 12 جندي سعودي على الحدود اليمنية:

نشرت وكالة الأنباء الرسمية في المملكة لعربية السعودية تقريرا صحفيا يفيد مقتل 12 من الجنود التابعين للجيش السعودي على الحدود الجنوبية مع اليمن وشمل هذا التقرير الصحفي صور من تشييع الجنازات والدفن لهؤلاء العسكريين السعوديين كما ظهر أقرباء لهم في التقرير متحدثين عن ذويهم ، وأظهر التقرير أن الجنود الذين قضوا نحبهم على الحدود اليمنية في معاﻻك مع المتمردين الحوثيين في اليمن أو بسبب قصفهم بطائرات تابعة لليمن وذلك في الفترة من يوم 5 فبراير حتى اليوم ، وتم دفن خمسة من القتلى السعوديين في بلدأتهم يوم الإثنين الماضى .

ومن الحدير بالذكر أن المملكة العربية السهودية قد قامت بتشكيل ما يعرف بالتحالف العربي تحت قيادتها منذ شهر مارس من عام 2015 الماضى ، وجاءت فكرة تكوين هذا التحالف حتى يقاتل إلى جانب الحكومة الشرعية اليمنية التي يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين والميليشيات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ، ولهذا السبب فإن قوات المتمردين الحوثيين يقومون بضرب مواقع على الحدود السعودية عبر ضربها بالصواريخ أو حتى الدخول مع العسكريين السعوديين في النقاط الأمنية الحدودية في مواجهات مباشرة على الأرض ، وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد فقدت ما يزيد عن 127 من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن وذلك منذ بدأ تكوين التحالف العربي .

آخر أخبار اليمن اليوم الجمعة 17-2-2017 الحكومة اليمنية تطلب منحة عاجلة بقيمة مليار دولار من السعودية:

كشفت مصادر صحفية يمنية عن طلب مسئول في الحكومة اليمنية الشرعية من المملكة العربية السعودية وضع وديعة مالية عاجلة بقيمة مليار دولار أمريكي لدى البنك المركزي اليمني ذلك لدعم العملة الخاصة بدولة اليمن بعد التدهور الذي يحدث لها في مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية الأخرى ، كما طلبت الحكومة اليمنية وديعة مماثلة للوديعة السعودية من دولة قطر ، وقالت المصادر الصحفية أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، توجه خلال الأيام الماضية بتقديم طلب للحكومة في الرياض يطلب فيها وضع وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني بقيمة مليار دولار أمريكي وذلك بشكل عاجل ، وجاء الرد من الحكومة السعودية بالموافقة على منح الحكومة اليمنية مليار دولار كمبلغ وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني ، وأحالت الحكومة السعودية الطلب اليمني إلى مجلس الوزراء لدراسته وبحث آليات تنفيذه وتوقيع الإتفاقية.

وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية انه من المتوقع أن يتم التوقيع على المنحة السعودية واتمام الإتفاقية خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى المملكة العربية السعودية من يوم الإثنين الماضى ، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودبة قد قدمت وديعة بقيمة مليار دولار أمريكي عام 2012 وذلك كمساهمة في دعم العملة الريال اليمني ، بعد طلب من الرئيس اليمني شخصيا بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد بعد خلع الرئيس السابق علي عبد الله صالح ، لكن هذه الوديعة السعودية تم صرف مبلغ منها يقدر بحوالي 300 مليون دولار منها على يد المتمردين الحوثيين الذين كانوا يسيطرون على البنك المركزي اليمني ، وهذا أدى إلى انخفاض الإحتياطي الأجنبي النقدي في البنك المركزي اليمني إلى حوالي 987 مليون دولار أمريكي فقط في شهر سبتمبر الماضى ، بعد أن كان الإحتياطي النقدي الأجنبي في شهر ديسمبر 2014 يقدر ب 4.7 مليار دولار أمريكي.