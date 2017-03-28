ننشر الآن نماذج الأسئلة المتوقعة فى مسابقة النيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع 2017 للاختبارات الشفوية

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نقدم لكم الآن أحدث نماذج الأسئلة المتوقعة فى مسابقة النيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع 2017 للاختبارات الشفوية، بعد أن تحددت مواعيد المقابلات الشخصية مؤخرًا فى وظيفة كاتب 2017 رابع بالنيابة الإدارية، فى القرار الصادر من خلال النيابة الإدارية عن مواعيد الإختبارات الشفوية فى وظيفة كاتب رابع لجميع السادة المتقدمين بجميع المحافظات المصرية، حيث أعلنت النيابة مواعيد المقابلات لكل محافظات وأنحاء مصر والضوابط اللازمة من كل متقدم، ننشر لكم الاسئلة المتوقعة فى الإختبارات الشفوية المقررة لوظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، وسوف تجدون فى هذا المقال الأسئلة المتوقعة فى امتحانات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، حيث ننشر لكم أحدث ما ورد بشأن اختبارات وظيفة كاتب رابع، حيث تجدون كل هذه التفاصيل عن الاختبارات والأسئلة المتوقعة فى المقابلة الشخصية والامتحان الشفوي المقرر لجميع المتقدمين فى المحافظات المصرية وظيفة كاتب رابع فى هذا المقال، وكل ما هو مستجد عن اختبارات عن وظيفة كاتب رابع، كما سنعمل على تقديم جميع الأسئلة بشكل دائم ومتابعة الأحداث من خلال هذا المقال حيث نقوم بتحديثه باستمرار بكل ما هو جديد بشأن اختبارات كاتب رابع 2017.

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وظائف النيابة الإدارية: أحدث الأسئلة المتوقعة نتيجة كاتب رابع 2017:

اخر اخبار وظائف النيابة الادارية، نستعرض معكم اليوم أحدث الأسئلة المتوقعة والخاصة باختبارات كاتب رابع 2017 بالنيابة الإدارية والتى يتم إجرائها فى الفترة الحالية، حيث ننقل لكم بشكل دائم ومستمر كل ما هو جديد بشأن وظائف النيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع 2017، ويمكنكم من متابعة هذا المقال تشاهدون كل ما هو جديد ومتوقع من اسئلة وظيفة كاتب رابع، حيث نقدم لكم من خلال الرابط التالي مجموعة من الاسئلة المتوقعة فى اختبارات كاتب رابع 2017 بالنيابة الإدارية، وجدير بالذكر أن كاتب رابع هي وظيفة يقوم المقبول بها والذى يعمل على ذمة الدولة فى وظيفة كاتب رابع بالعمل فى الأعمال الكتابية الخاصة بوظيفة سكرتارية مساعده، فقد ورد أنه فى حالة لو كان العمل فى قسم مالي فيجب على الموظف فى وظيفة كاتب ارابع أن يقوم بتسلم اعمال القسم التى تم توكيله بها ثم إدرجها فى الدفاتر الخاصة بالقسم عن طريق ارقام ، ثم بعد ذلك يوقم الموظف عند انتهائها بالعمل على تسليمها بأرقام أخرى إلى الجهة المسؤولة.

ويمكن للمتقدمين فى وظيفة كاتب رابع الآن معرفة أحدث الاسئلة المتوقعة عن طريق الرابط التالي: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxob3J1c2xhd3xneDozZWU1ZWUxNTRiYmIyMjlh ، كما يمكنهم قراءة أخر التوقعات من الأسئلة من خلال الأسئلة التالية:





النيابة الإدارية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لوظيفة كاتب رابع:

تحددت مواعيد إجراء المقابلات الشخصية ومواعيد الامتحانات الشفوية المقررة والمرتقبة من السادة المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، حيث قرر المستشار على رزق، تحديد مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين الحاصلين فى الأختبار التحريري على تقدير عام عالى، حيث ورد فى الاعلان أن الامتحان الشفوي سوف يكون الحاصلين على تقدير عام ” امتياز، جيد جدا، جيد، مقبول”، وقد ورد أن المقابلات الشخصية سوف تبدأ من يوم الجمعة 24 مارس 2017 على أن تنتهي يوم الاثنين 24 أبريل 2017 ، وقد استثني إعلان النيابة الإدارية أيام ” 16 و17 ” من شهر أبريل المقبل لعام 2017 ، وذلك لأنه يوافق عيد شم النسيم وعيد الأخوة المسيحيين، وجدير بالذكر أن المقابلات سوف تتم لجميع المتقدمين لوظيفة كاتب رابع بشكل مركزي، حيث جاء فى بيان المكتب الإعلامى للنيابة الإدارية الصادر مؤخرًا، أن جميع المقابلات المقررة سوف تقام فى مقر نادى المؤسسة العمالية والذى يوجد فى ميدان المؤسسة، شبرا الخيمة، وتحديدًا أمام محطة مترو شبرا الخيمة .

جاء فى بيان المكتب الإعلامى للنيابة الإدارية بخصوص وظيفة كاتب رابع، أن على المتقدمين لشغل هذه الوظيفة ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو إحضار وثيقة سفر مميكنة، حيث أكد البيان على أنه لم يتم السماح بإجراء المقابلة إلا بها، كما يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم صورة شخصية حديثة له من أجل المقابلة، وقد ورد فى البيان أن المقابلات سوف تتم فى المواعيد المقررة ومن يتخلف عن هذه المواعيد سوف يتم إلغاء المقابلة المقررة له ولن يتم إعادتها فى أى وقت لاحق، حيث حددت اللجنة المواعيد باليوم والساعة المتقابلين، كما يجب على المتقدم لشغل وظيفة كاتب رابع إغلاق الهواتف المحمولة بمجرد تواجده داخل مقر اللجنة المقررة له، كما سيتم مراقبة هذا الأمر بشكل دقيق والتأكد منه، ونوه البيان الإعلامي أنه فى حالة الانتهاء من المقابلة لأي شخص من المتقدمين يجب عليه الانصراف على الفور وعدم البقاء داخل المقرر لأي سبب كان، ولا يسمح له لا باصطحاب أى شخص مهما بلغت صلة القرابة منه، ولا يسمح له أن ينتظر بعد المقابلة أى شخص أخر للمقر، ومن يخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمساءلة.

كشوف مواعيد المقابلات للمتقدمين بالنيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع:

سوف يتم إجراء المقابلة خلال الأسبوع الأول لكلاً من محافظات: ” مطروح ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء، شمال سيناء، دمياط، الفيوم، السويس،القليوبية، بورسعيد، بني سويف، الاسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية”

أما فى الأسبوع الثاني سوف يتم إجراء المقابلات لكلاً من محافظات”باقي الشرقية ، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، الدقهلية، البحيرة، أسوان المنوفية، الوادي الجديد، الاقصر”.

قد ورد فى مقابلات الأسبوع الثالث سوف يتم عقدها للمتقدمين من محافظات”باقي محافظة الاقصر، قنا، أسيوط، سوهاج، الجيزة، المنيا ”

وسوف تنتهي المقابلات بالنيابة الإدارية فى الأسبوع الرابع، حيث تم تخصيصه للمتقدمين من محافظات”باقي الجيزة ، القاهرة”