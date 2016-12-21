‫ السعودية تحظر الفلفل المصرى بسبب خطورته على الصحة البشرية وتشدد الفحص علي باقى الواردات

‫فى سابقة جديدة ضمت كلاً من السعودية ومصر، أعلنت السلطات السعودية حظر إستيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعها من جمهورية مصر العربية بشكل مؤقت، بعد أكتشافها لأنه لا يصلح للأكل وخطر على الصحة البشرية، جيث جاء إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة التابعة للمملكة العربية السعودية ، أنها قامت بإتخاذ إجراء وقائي وصارم فى نفس الوقت وهو عدم استيراد الفلفل المصري بأنواعه من مصر، حيث ورد أنه بعد عمل جميع الفحوصات اللازمة على عينات الفلف القادمة من مصر تبين أنها “ملوثة بمتبقيات مبيدات”، وذلك يعد أحد المخالفات للشروط الاساسية لمقاييس الجودة المعمول بها داخل المملكة السعودية والتى تقم بتطبيقها على جميع الواردات الغذائية، ولذلك إضطرت إلى حظر إستيراء منتج الفلف بأنواعه من مصر.

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قرارات الجهات السعودية بالنسبة للمنتج المصري:

قامت الجهات المختصة والمسؤلة فى السعودية والوزارة السعودية بتوجيه مكاتب ومديريات الحجر الزراعي التابعة لجميع فروعها بالمملكة السعودية أن تأخذ حذرها وتقوم بعمل كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حيال المنتجات المصرية بشكل عام ومنتج الفلفل بجميع أنواعه بشكل خاص بعد إثباتها أنه خطر على الصحة البشرية.

تصريحات وزارة البيئة بالمملكة العربية السعودية:

جاءت تصريحات وزارة البيئة والمياه والزراعة، داخل المملكة العربية السعودية، أنها دائمًا خريصة على صحة مواطنينها بكل أرجاء المملكة السعودية، وتعمل بكل طاقتها من خلال مكاتب ومديريات الحجر الزراعي بالإضافة إلى القسم البيطري ، على تحليل وفحص جميع الواردات إلى المملكة من المنتجات الزراعية بجميع أنواعها مثل الخضراوات الطازجة والفاكهة أيضًا والثروة الحيوانية التى يتم استيرادها من الخارج.

إجمالي حظر المنتجات المصرية لعام 2016:

لم يكن قرار السعودية بحظر الفلف من مصر هو السابقة الأولي لحظر المنتجات المصرية ، فقد سبق أن الصادرات الزراعية المصرية قد واجهت فى هذا العام 2016 العديد من عمليات الحظر ، حيث قامت دولة روسيا بالإضافة إلى بعض الدوّل الأوروبية الأخري بحظر استيراد البطاطس المصرية ثم جاء بعدها الولايات المتحدة الأمريكية بقرار بحظر استيراد الفراولة ، ثم تم الإعلان عن حظر الكثير من المنتجات الزراعية المصرية الأخري من عدد من الدول الأخري مثل الكويت والإمارات والسعودية، ومن جهة أخري رجح البعض حظر استيراد المزروعات المصرية إلى الأوضاع السياسية وعلاقات الدول ببعض إلا أن جميع تلك الدول كانت قد استندت إلى التحاليل المعملية ، حيث ورد فى تصريحاتها بأن تلك التحاليل قد أثبتت بالفعل أن المنتجت المصرية بها كميات كبيرة من المبيدات الحشوية التى يتم استخدانها أثناء فترة الزراعة فى مصر للمنتجات التى يتم استيرادها ، وأن هذه المبيدات الحضرية قد تم منعها بشكل نهائي من معظم دول العالم كما تم تحرمها فى الكثير من الدول لأنها تسبب أمراض السرطان بأنواعه بالإضافة إلى أنها تكون السبب فى انتشار العديد من الأمراض الأخرى التى تفتك بصحة الإنسان بوجه عام.