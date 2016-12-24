السعودية تحدد الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الوافدة

رفعت السعودية أمس الخميس 22-12-2016, الرسوم الشهرية على العمالة القادمة للسعودية , وأعتبارها مصدر من المصادر الإيرادية الخاصة بغير النفط للملكة العربية السعودية , وقد تم الإعلان بأنه فى بداية عام 2017 , فإن الرسوم الشهرية وسوف ترتفع تدريجيا حتى عام 2020, وسوف تصل الى مبلغ 400 ريال سعودى عند بلوغ عام 2018 , وسترتفع الى 600 ريال سعودى خلال عام 2019 , ثم ترتفع الى 800 ريال سعودى بحلول عام 2020,ووسوف تعفى المملكة العمالة السعودية بشكل عام , من دفع الرسوم من بداية عام 2017 , ولكن بحلول عام 2018 مقابل 300 ريال سعودى فى الشهر الواحد, وفى عام 2019 سوف تبلغ 500 ريال سعودى أما فى عام 2020 سوف تكون 700 ريال سعودى , وسوف تكون الرسوف الشهرية على كل مرافق أو من يريد عمل إستقدام لزوجته على سبيل المثال فقررت المملكة العربية السعودية الغاء الرسوم لأخر هذا العام وتحديد 100 ريال سعودى وتزداد تدريجيا الى 200 ريال سعودى خلال عام 2019, وترتفع الى 400 ريال سعودى بحلول عام 2020,وقد تم الأعلان فسوف تطبق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمال والتى تم الأعلان عنها بأنه عند تطبيق هذه الرسوم سوف يتم توفير مليار ريال بنهاية هذا العام , والشاهد من هذه الخطوة بأن الحكومة السعودية تريد خلق مصادر دخل جديدة للمملكة العربية السعودية وبسبب قلة العمالة السعودية داخل المملقة عند مقارنتهم بالعمالة الوافدة للمملكة .

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النائب فايز أبو خضرة

فى سابقة جديدة صرح عضو مجلس النواب المصرى النائب فايز أبو خضرة عضو اللجنة العاملة بمجلس الشعب ,بعد قرار رفع السعودية على العمال الوافدين والمرافقين للمملكة, بإن هذه القرارات التى اتخذتها الحكومة السعودية ماهى الا بالون أختبار ولم تتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ الى الأن , وأكد ابو خضرة بأنه هناك تصريحات وأخبار من مصادر سعودية تؤكد بإن المملكة لم تطبق القرارات الجديدة الى الان , وأن الزيادة سوف تكون على الوافدين الجدد من جميع أنحاء العالم والزيادة ليست على العمالة المصرية فقط , وأن الزيادة الجديدة لن تؤثر على العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية , ولن تؤثر على عقودهم أو رجوعهم الى مصر مرة أخرى من السعودية , والزيادة سوف تكون مثلما حدث بمصر على لاضرائب التى تفرضها مصر بنسبة كبيرة , وأن هذا القرار قرار الحكومة السعودية وهذا شأن داخلى سعودى وليس للحكومة المصرية دخل فيه ,