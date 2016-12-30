المغرب تسعى لتحرير سعر صرف عملتها أسوة بمصر

قد نجحت مصر فى تعويب الجنيه المصرى وتحرير سعر الصرف , الذى كان من أهم شروط البنك الدولى على مصر للحصول على قرض صندوق النقض الدولى , ,وتسعى المغرب الى تحرير سعر صرف الدرهم المغربى والتوجه الى تعويم الدرهم المغربى , بعد طلب البنك المركزى المغربى , وقد نجح المسئولون فى البنك فى اقناع القائمين على اتخاذ القرارات بالمغرب الى اللجوء الى تعويم الدرهم المغربى , فتعويم الدرهم المغربى قرار يجب أن يؤخذ وفرض نفسه على الساحة المغربية طوال هذا العام ويريد المسئولون بالمغرب تحرير سعر صرف العملةأسوة بمصر لما له من أهمية اقتصادية كبرى للبلاد, وقد كانت وزارة الإقتصاد المالية والبنك المركزى المغربى قد قرروا وضع خطة لكى يتثنى لهم تحرير سعر الصرف وتعويم الدرهم المغربى والتخلى عن سعر الصرف الثابت بالبنوك ليصبح الدرهم المغربى تحت العرض والطلب.

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نظام سعر الصرف الثابث بالنسبة للدرهم المغربي

كغيره من العملات لم يخضع للتعويم ومرتبط بالعملات الاساسية بالعالم مثل الدولار واليورو هذا الدرهم المغربى فى طريقه للتعويم , والدرهم المغربى فى الوقت الحالى تعتنمد على اليورو بنسبة كبيرة فى تعاملتها فضلا عن الدولار الأمريكى , ويرجع ذلك الى الروابط الأقتصادية مع الإتحاد الأوربى ومعظم المعاملات التجارية فى المغرب تقتصر على اليورو وليس العملة الأمريكية .بعد أن تم الأتفاق على تعويم الدرهم المغربى وسف تعمل المملكة المغربية فى شهر يونيو من العام 2017 على تحرير سعر صرف العملة وسوف يتم الأعلان رسميا عن هذه الخطوة من البنك المركزى الذى سوف يشرف بنفسه على عملية تحرير سعر الصرف والبنك الدولى .

لماذا وافق المغرب على تعويم الدرهم المغربي

تبقى المغرب بلدا يقوم اقتصادها على السياحة والأستثمار وتتميز بميزة الامن والامان وعدم المناوشات الداخلية مثل البلدان العربية , التى تحارب الأرهاب والفتن والمشاكل الأقتصادية , وسوف تواجه المغرب خلال عشرة شهور التراكم والعجز بالميزانية الناتج عن الصادر والوارد وسوف يصل الى 16 مليار جنيه , وقد تم رفع الدعم منذ فترة سابقة عن المواد الأساسية بطلب من البنك الدولى الذى يرى أن الأقتصاد المغربى اذا فضل على ذلك الحال سوف ينهار . وعلى صعيد أخر سوف تتجه أنظار المواطنين بالمغرب فى بداية مراحل التعويم , وسوف تكون هذه العملية مصيرية لمواطنين المغرب الذى يسود الأنقسام بينهم فى هذا الوقت ويعتبر جزء كبير من المواطنين متفائلين بخطوة تحرير سعر الصرف وشروط البنك الدولى على المغرب مثل ما فعل مع مصر .