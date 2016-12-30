اخر اخبار الحكم النهائى فى قضية تيران وصنافير ونزاعات لا تنتهى بين مصر والسعودية

يسود التوتر فى الشارع المصرى والشارع السعودى والأوضاع فى حالة قلقة جدا بين الدولتين بالتزامن مع الخلافات بين مصر والمملكة , وقضية جزيرتى تيران وصنافير التى تشغل الرأى العام المصرى والسعودى وتشعل مواقع التواصل الأجتماعى , فرواج مواقع التواصل الأجتماعى يدشنون حملات كبيرة بأسم تيران وصنافير مصرية ولا يمكن التفريط فيهما , وانه تم استشهاد جنود مصرين دفاعا عن هذه الارض وقامت بسببها الحروب . والجزيرتين كان يوجد نزاع عليها الا أن مصر أخيرا قد وضعت ايديها عليهم مع وجود قوات لحفظ السلام على أراضى الجزيرتين الى الان ولكن بعد ماأثيرت المشكلة وتم نشر الأخبار عن أحقية المملكة العربية السعودية بالجزيرتين , فسائت اجواء التوتر بيد البلدين بسبب ذلك ووصل الامر الى القضاء وقد رفع العديد من المحامين المصرين دعوى امام القضاء بأحقية مصر فى الجزيرتين وتم تصعيد الموضوع الى البرلمان المصرى .

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ما السبب وراء تدهور الاوضاع لهذا الحد

وسط كل هذه الأحداث داخل مصر يوجد انطباع عند الكل بأن السبب وراء كل هذا هو دخول النظام الحالى بمصر فى هذه القضية وأن القضية لم تفتح فى اى نظام سابق الا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى , وبعد الخلاف بين القضاء المصرى والحكومة المصرية بأحقية مصر بالجزيرتين , ولكن توجد بعض الأمور المبهمة التى لم تظهر على الساحة الى الان مما أدى الى تفاقم الأزمة بين البرلمان والقضاء الأدارى والحكومة المصرية

القضاء الأدارى واحقية الدولة فى تيران وصنافير

القضاء الأدارى لا يملك عدم الحكم فى قضية أحقية مصر بالجزيرتين ولكن الفيصل فى ذلك سوف يكون قرار مجلس النواب المصرى بعد أجتماعه وسوف يفصل فى هذا الأمر والمجلس سيد قراره ولا احد يملى عليه قراراته وسوف يعقد المجلس جلسة مخصصة لمناقشة هذه القضية فى بداية الشهر القادم وسوف يصدر حكم من المحكمة الأدارية قبل جلسة مجلس النواب مما يراه البعض مربكا لقرار المجلس أو سوف يؤثر الحكم على قرار المجلس بشأن الجزيرتين واحقية الدولة بهما ولكن لا نملك الا الأنتظار لحين اتخاذ القرار من داخل مجلس النواب بأحقية مصر فى الجزيرتين من عدمه , وسوف يكون الأمر بين الجهات الحكومية بدون تدخل أى طرف وسسوف تقول المحكمة كلمتها وتصدر حكمها بأحقية الدولة المصرية بالجزيرتين ووجوب وضعهما تحت السيادةالمصرية الأمر الذى لا ترضاه الحكومة الحالية والتى تقول عكس ذلك وهذا الأمر الذى تفاقمت بسببه الأزمة والرأى العام وسوف نرى بمنتصف يناير المقبل هل الجزيرتين مصريتين تحت السيادة المصرية أم سعوديتين ووف تنقل الى الحكومة السعودية .