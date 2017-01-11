أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 11/1/2017 في الأسواق المصرية

على الرغم من إرتفاع السلع الغذائية داخل الأسواق المصرية ، وخاصة أسعار اللحوم والدواجن التى تعد مصر أساسي للبروتين فى مصر للمواطنين، إلا أنه لم يطرأ أي تغييرفى الأسعار فى السوق المصرية بجميع المحافظات ، حيث يعد أخر ارتفاع تم على أسعار الدواجن وأسعار اللحوم فى مطلع العام الجديد 2017، ومن هذا الوقت تعد أسعار كلاً من اللحوم والدواجن مستقرة إلى حد ما رغم إرتفاع سعرها بوجه عام، ويختلف هذا الإستقرار من منطقة لأخري بحيث قد يكون هناك زيادات طفيفة فى بعض المناطق ولكنها تختلف على حسب تسعيرة كل منطقة وتسعيرة التجار بها، وجدير بالذكر أن أخر زيادة قد طرات على الأسعار تراوحت ما بين 3 – 10 جنيه، وذلك كان على بعض الأنواع فقط، بينما استقرت وامتازت بالثبات أسعار بعض الاصناف الأخري منها ومن غير المتوقع أن تزيد هذه الأسعار من جديد إا لو زاد سعر الدولار الأمريكي من جديد .

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية :

نستعرض معكم الآن أسعار اللحوم في الاسواق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير:

اللحم البتلو: تراوح ما بين 110 – 150 جنيه.

اللحم الجاموسي: تراوح ما بين 100 – 110 جنيه.

اللحم الجملي: تراوح ما بين 70 – 95 جنيه.

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لحم الكندوز: تراوح ما بين 95- 100 جنيه.

لحم البوفتيك: وصل سعره إلى حوالي 110 جنيه.

اللحم البرازيلي: تراوح ما بين 50 – 75 جنيه.

اللحم السوداني: تراوح ما بين 70 – 75 جنيه.

اللحم الضأن البلدي: تراوح ما بين 95 – 125 جنيه.

اللحم الضأن المستورد: تراوح ما بين 55- 75 جنيه.

السجق: تراوح ما بين 60 – 75 جنيه.

الكبدة البلدي: تراوح ما بين 100 – 110 جنيه.

الكبدة المستوردة: تراوح ما بين 30 – 70 جنيه.

أسعار الدواجن في الاسواق المصرية اليوم الأربعاء 11 يناير:

نقدم لكم أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها بالأسواق المصرية بالإضافة إى أسعار البط والأرانب والحمام الآن:

الفراخ البيضاء: تراوح ما بين 28 – 30 جنيه.

الدواجن البيضاء المبردة: تراوح ما بين 28 – 35 جنيه.

الفراخ البلدي: تراوح ما بين 29 – 45 جنيه.

الارانب: تراوح ما بين 45 – 50 جنيه.

البط: تراوح ما بين 30 – 45 جنيه.

الرومي: تراوح ما بين 30 – 48 جنيه.

السمان: تراوح ما بين 23 – 30 جنيه.

الحمام: تراوح ما بين 40 – 4750 جنيه.

كبدة الدجاج: وصل سعرها اليوم إلى 35 جنيه.