مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15/1/2017 بمحافظات مصر والعواصم العربية

لما للشعائر الدينية أهمية كبري فى حياة الشعوب والأفراد ، نسعي دائم إلى تقديم ما يمس قرائنا ونحرص على تطوير الخدمة الإخبارية اليومية المقدمة بشكل دائم ومستمر من أجل مصلحة متابعينا ” مصر 365″ ، واليوم نستعرض معكم مواعيد الصلاوات الخمسة والتى تمس حياة المواطنين فى كل محافظات مصر ودول العالم بصفة مباشرة وضرورية ، حيث نقدم لكم اليوم مواقيت الصلاة الخمسة ، والتى قد وردت تبعًا لفارق التوقيت المستمر بين فصول السنة ، واختلاف الليل والنهار وتزامن التوقيت بين محافظات مصر نفسها ، وبين مصر ودول وعواصم العالم ، حيث نستعرض معكم مواعيد صلاة الفجر وصلاة الظهيرة وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء قى كلاً منهما على حدى.

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مواقيت الصلاة فى محافظات مصر:

تختلف مواعيد الصلاة فى مصر بين عدد محافظات حيث تزيد واحدة عن الأخري أو تقل واحدة عن الأخري بفارق بعض الدقائق طبقًا لكل محافظة منها ، ونقدم لكم موعد الصلاة فى بعض محافظات مصر .

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة:

الفجر 5:20 ص

الظهر 12:04 ص

العصر 56: 2

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المغرب 5:17 م

العشاء 6:38

مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية:

الفجر 5:26 ص

الظهر 12:08

العصر 2:59

المغرب 5:18 م

العشاء 6:41 م

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية :

الفجر 5:17

الظهر 12:00 م

العصر 2:51 م

المغرب 5:12 م

العشاء 6:33 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ :

الفجر 5:05 ص

الظهر 11:51

العصر 2:48 م

المغرب 5:09 م

العشاء 6:28

موعد الصلاة فى أسوان :

الفجر 5:08 ص

الظهر 11:58 ص

العصر 2:59 م

المغرب 5:21 م

العشاء 6:38

مواقيت الصلاة فى الدول العربية:

موعد الصلاة فى مكة المكرمة :

الفجر 5:36 ص

الظهر 12:30 م

العصر 3:37 م

المغرب 6:01 م

العشاء 7:14 م

مواعيد الصلاة بالمدينة المنورة:

الفجر 5:40 ص

الظهر 12:30 م

العصر 3:32 م

المغرب 5:57 م

العشاء 7:11 م

مواعيد الصلاة فى المملكة العربية السعودية :

الفجر 5:12 ص

الظهر 12:02 ص

العصر 3:04 م

المغرب 5:29 م

العشاء 6:42 م

مواعيد الصلاة بعمان:

الفجر 5:05

الظهر 11:49 م

العصر 2:42 م

المغرب 5:04 م

العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة بالإمارات:

الفجر 5:41 ص

الظهر 12:31 م

العصر 3:34 م

المغرب 5:55 م

العشاء 7:12 م

مواعيد الصلاة بالمغرب:

الفجر 5:57 ص

الظهر 12:36 م

العصر 3:21 م

المغرب 5:41 م

العشاء 7:05

مواقيت الصلاة فى دولة الكويت:

الفجر 5:12 ص

الظهر 11:57 ص

العصر 2:51 م

المغرب 5:11 م

العشاء 6:31 م.