مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15/1/2017 بمحافظات مصر والعواصم العربية

لما للشعائر الدينية أهمية كبري فى حياة الشعوب والأفراد ، نسعي دائم إلى تقديم ما يمس قرائنا ونحرص على تطوير الخدمة الإخبارية اليومية المقدمة بشكل دائم ومستمر من أجل مصلحة متابعينا ” مصر 365″ ، واليوم نستعرض معكم مواعيد الصلاوات الخمسة والتى تمس حياة المواطنين فى كل محافظات مصر ودول العالم بصفة مباشرة وضرورية ، حيث نقدم لكم اليوم مواقيت الصلاة الخمسة ، والتى قد وردت تبعًا لفارق التوقيت المستمر بين فصول السنة ، واختلاف الليل والنهار وتزامن التوقيت بين محافظات مصر نفسها ، وبين مصر ودول وعواصم العالم ، حيث نستعرض معكم مواعيد صلاة الفجر وصلاة الظهيرة وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء قى كلاً منهما على حدى.
مواقيت الصلاة فى محافظات مصر:
تختلف مواعيد الصلاة فى مصر بين عدد محافظات حيث تزيد واحدة عن الأخري أو تقل واحدة عن الأخري بفارق بعض الدقائق طبقًا لكل محافظة منها ، ونقدم لكم موعد الصلاة فى بعض محافظات مصر .
مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة:
الفجر 5:20 ص
الظهر 12:04 ص
العصر 56: 2
المغرب 5:17 م
العشاء 6:38
مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية:
الفجر 5:26 ص
الظهر 12:08
العصر 2:59
المغرب 5:18 م
العشاء 6:41 م
مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية :
الفجر 5:17
الظهر 12:00 م
العصر 2:51 م
المغرب 5:12 م
العشاء 6:33 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ :
الفجر 5:05 ص
الظهر 11:51
العصر 2:48 م
المغرب 5:09 م
العشاء 6:28
موعد الصلاة فى أسوان :
الفجر 5:08 ص
الظهر 11:58 ص
العصر 2:59 م
المغرب 5:21 م
العشاء 6:38
مواقيت الصلاة فى الدول العربية:
موعد الصلاة فى مكة المكرمة :
الفجر 5:36 ص
الظهر 12:30 م
العصر 3:37 م
المغرب 6:01 م
العشاء 7:14 م
مواعيد الصلاة بالمدينة المنورة:
الفجر 5:40 ص
الظهر 12:30 م
العصر 3:32 م
المغرب 5:57 م
العشاء 7:11 م
مواعيد الصلاة فى المملكة العربية السعودية :
الفجر 5:12 ص
الظهر 12:02 ص
العصر 3:04 م
المغرب 5:29 م
العشاء 6:42 م
مواعيد الصلاة بعمان:
الفجر 5:05
الظهر 11:49 م
العصر 2:42 م
المغرب 5:04 م
العشاء 6:23 م
مواقيت الصلاة بالإمارات:
الفجر 5:41 ص
الظهر 12:31 م
العصر 3:34 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:12 م
مواعيد الصلاة بالمغرب:
الفجر 5:57 ص
الظهر 12:36 م
العصر 3:21 م
المغرب 5:41 م
العشاء 7:05
مواقيت الصلاة فى دولة الكويت:
الفجر 5:12 ص
الظهر 11:57 ص
العصر 2:51 م
المغرب 5:11 م
العشاء 6:31 م.
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