أول تعليق من المملكة العربية السعودية على الحكم بمصرية “تيران وصنافير”

بعد أن حكمة المحكمة المصرية يوم أمس الإثنين بأن جزيرتي تيران وصنافير مصرية ، وأن إتفاقة الحدود المرسومة بين مصر والسعودية باطلة ، وأن الجزيرتان مصريتان ، جاء أول تعليق سعودي صادر من المملكة العربية السعودية من الجنرال السعودي السابق والمتقاعد حاليًا ، أنور عشقي، والذى يعمل رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية في مدينة جدة ، إن حكم القضاء المصري الذى صدر يوم أمس الإثنين ، والذى خرج من المحكمة الإدارية العليا بجمهورية مصر العربية ، قد قضي بشكل نهائي أن كلاً من جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وبناءًا عليه يتم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، وجدير بالذكر أن بعد هذا الإتفاق يتم الإعتراف بشكل رسمي أن مصر هى من تملك جزيرتي “تيران وصنافير” ، وأن الحكم القضائى ما هو إلا “تصفية حسابات داخلية في مصر”.

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تصريحات الجنرال السعودي المصري:

جاءت تصريحات الجنرال السعودي ، “عشقي” في تصريحاته التىصدرت يوم أمس الإثنين فى عدد من الصحف المختلفة قائلاً: “هذا الحكم شأن داخلي في مصر، لكنه لا ينسحب على الدول الآخرى والحقوق الدولية، ومن حق المحكمة الإدارية أن تحكم بما شاءت، لكنها لا تحكم على حقوق الآخرين لأنها قضية دولية الآن”.

وأستكمل الجنرال السعودي السابق والمتقاعد فى الوقت الحالي ، أنه فى الوقت الراهن رد فعل المملكة سوف يكون إعطاء فرصة للمسؤلين بجمهورية مصر العربية من أجل رؤية رد فعلهم على حكم المحكمة الخاصة بهم ، حيث من الممكن أن تقوم المملكة العربية السعودية بإتخاذ العديد من الإجراءات المختلفة التى تمكنها من استرداد حقها فى الجزيرتين ، حيث ذكر الجنرال السعودي السابق أن من ضمن هذه الإجراءات التى تستطيع المملكة العربية السعوية أن تقوم بإتخاذها هو التقاضي الدولي ، حيث تلجأ للتحكيم الدولى لحل النزاع القائم بين البلدين على الجزيرتين ، حيث أضاف الجنرال السعودي السابق فى تصريحاته الصحفية قائلاً: ” الموضوع متروك الآن لولاة الأمر والجهات المسؤولة “.