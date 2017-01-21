أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر يناير 2017: تخفيضات كبيرة بكارفور حتى 4 فبراير

كارفو مصر ، أسم أحد اشهر المحلات التجارية فى جموع أنحاء جمهورية مصر العربية ن حيث يحتوي كارفوع على حوالي 18 فرع فى محافظات مصر بالإضافة إلى العديد من الفروع الكبيرة والمنتشرة فى الدول العربية ، ونظرًا لضخامة كارفور مصر وتميزه على الدوم تقوم محلات كارفور بجميع فروعها بإجراء العديد من العروض والتخفيضات على فروعها المختلفة بشكل دوري ومستمر ، وينتظرها العديد من الجماهير والمواطنين المصريين فى كل مكان وذلك نتيجة الخصومات الكبيرة التى يعمل كارفور كشركة كبيرة على تقديمها تسهيلاً على السادة المواطنين فى وسط الموجة الكبيرة التى غزت الأسواق المصرية بشكل عام ، حيث تقوم شركة كارفور بعمل العديد من العروض الضخمة على العديد من المنتجات بداخلها وتسرى هذه الخصومات على جميع الفروع التابعة لشركة كارفور فى مصر ، واليوم نستعرض معكم أخر ما ورد من عروض كارفور مصر خلال شهر يناير 2017 ، ونقدم لكم اليوم ما ورد بشأن أقوى العروض والتخفيضات ، وذلك على كافة المنتجات المقدمة فى منافذ التوزيع والسلع ، حيث ورد فى إعلان كارفور أن هذه العروض سوف تستمر خلال شهر يناير 2017.

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أحدث عروض كارفور مصر لشهر يناير 2017:

لكل محبي عالم التسوق ومن ينتظرون عروض كارفور بشكل خاص نقدم لهم أحدث عروض شركة كارفور التى تقدمها لهذا الشهر ، حيث تقدم شركة كارفور مصر الكبيرة أحدث العروض والتخفيضات على كافة فروع الشركة في جمهورية مصر العربية ، حيث نقدم لكم عروض كارفور مصر التى تقرر أن تقدم فى الفترة من 1 يناير حتى 4 فبراير 2017 ، حيث يقدم كارفور مصر هذه العروض والخصومات حتى اليوم الرابع من شهر فبراير المقبل ، ويقدم كارفور هذه العروض الكبيرة بمناسبة عيد ميلاده الرابع عشر .

عروض وخصومات كارفور مصر:

يقدم كارفور مصر أحدث العروض والخصومات على عدد كبير من السلع الأساسية والغستهلاكية بالإضافة إلى السلع الغذائية وفيرها من السلع والمنتجات التى يحتاجها كل بيت فى مصر ، ونذكر منها على سبيل المثال تخفيضات وخصومات على أجهزة الحاسب الآلي المنزلية ، والحاسب الآلى المحمولة، الهواتف المحمولة والتابلت، وشاشات الـLED لعدد كبير من الماركات العالمية ، والطابعات والسماعات بالإضافة إلى فلاشة تخزين الملفات، وايضًا الكاميرات الديجيتال والرقمية والهاتف اللاسلكي ، ومحضر الطعام والمكنسة ومكواة الملابس الكهربائية وأجهزة الميكروويف والغلاية الكهربائية والغسالات والثلاجات والبوتاجازات والأطقم المنزلية وسخانات المياه الغاز والكهرباء، والعديد من المنتجات البلاستيكية وأطقم التيفال المختلفة وغيرها من السلع الأخري.

عروض كارفور مصر 2017 لشهر يناير: