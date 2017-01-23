إلغاء اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في سوريا

نشرت وسائل الأعلام أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين موسكو ودمشق بخصوص تواجد القوات الروسية داخل الأراضي السورية معبرة عن ذلك معارضة تهران على تعزيز القوات الروسية تواجدها داخل محيط البحر المتوسط , ويذكر أن روسيا وسوريا قد وقوع أتفاق بشأن بقاء القوات الروسية داخل الأراضي السورية بصفة شرعية وعلى سبيل ذلك قد أعلن وزير الدفاع الروسي على أنه تجرى مشاورات بين روسيا ودمشق حول مشروع بين البلدين بصدده إنشاء قاعدة بحرية عسكرية روسية دائمة بميناء طر طوس البحري ولكن من بات الآن أن هذا الاتفاق لن يحدث وتم تعقيد الأمور فقد توصلت دمشق وموسكو إلى اتفاق يقتضى توسيع الامتدادات التابعة للقوات البحرية التابعة للجيش الروسي داخل ميناء طر طوس , وسهولة دخول السفن التابعة للأسطول الروسي بسهولة إلى المياه الإقليمية السورية وموانيها ولكن بشرط عدم زيادة السفن الروسية داخل المواني السورية بحسب نص الاتفاقية ولا يزيد عدد السفن عن أحدى عشر سفينة حتى ولو كانت سفن حربية تعمل بالطاقة النووية مع مراعاة شروط السلامة والصحة النووية , مع مراقبة الجانب السوري حركة دخول وخروج السفن الحربية الروسية وإخطار الجهات المعنية بأي حركة غريبة للسفن الروسية قبل 12 ساعة من دخولها أو 7 ساعات من خروجها .

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صورة لسفن حربية روسية داخل ميناء طر طوس السورية

أهمية اتفاقية طر طوس

تبقى اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء طر طوس البحري هامة وضرورية للسماح ببناء ارصفه جديدة واستخدام المستودعات والملاجىء الخاصة بالميناء وكذلك مدة الاتفاقية التي كانت في يونيو عام 1983 كانت 49 سنة ويوجد رط تجديدها لمدة 25 عام مرة أخري لو لم يكن تم أخطار أي طرف من الأطراف الطرف الأخر قبل سنة بمحرر رسمي عبر الجهات المعنية الدبلوماسية عن عدم الرغبة في تمديد الاتفاقية , وقد كانت من ضمن شروط الاتفاقية أن البروتوكول المكتوب بها ينص على وجود سلاح قوات الجو الروسي بقاعدة حميم السوري بشكل دائم لحماية القطع البحرية العسكرية المتواجدة هناك , ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن فالموقف الذي اتخذته دمشق بأن تواجد القوات الروسية البحرية والجوية داخل الأجواء السورية كان نتيجة للضغط الإيراني فطهران لديها مخاوف كسيرة من تعزيز التواجد العسكري الروسي بالمنطقة وهذا يضر بمصالحها وأن طهران غير راضية عن القرار الذي اتخذته موسكو بشأن إنشاء هذه القاعدة وأيضا رغبة موسكو بمد يد العون وفتح باب التعاون مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو .

تعليق الخبراء العسكرين حول اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية بميناء طر طوس

صرح الخبير العسكري يورى نيتكاتشيف أنه سبب عدم نشر وسائل الإعلام نشر المعلومات الخاصة ببنود الاتفاقية بين موسكو ودمشق بخصوص إقامة قاعدة بحرية روسية في ميناء طر طوس تسبب بظهور معارضين من وراء الكواليس لهذه الاتفاقية مما تسبب تعطيلها وعدم إتمام الإجراءات , كما قال الخبير العسكري أنه المنطقة حالية لا تستدعى الإعلان عن أي معلومات عسكرية , وتعلم كافة الجهات الدبلوماسية المعنية ذلك ويجب أن تكون المعلومات العسكرية في هذا الوقت سرية للغاية , فبعد مساعدة المجتمع الدولي ضد الصين , فالاتحاد السوفيتي أقام قاعدة بحرية بخليج كامران بدون مقابل مادي وجهازها بكافة المعدات التي تستلزم إقامة القاعدة العسكرية لكن بعد فترة من ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الفيتنامي والضغوط الصينية أيضا طلبت فيتنام موسكو بتسديد إيجار في نظير استخدام القاعدة العسكرية وهذا ممادعا من انسحاب روسيا من القاعدة وسحب القوات البحرية الروسية من القاعدة قبل انتهاء مدة الاتفاقية مع فيتنام ونفس المشكلة واجهتها التي واجهتها موسكو واجهتها كوب في هذا الوقت وقد تواجها سورا أيضا مما اسفر عن نهاية الاتفاقية وإلغاء ما تم فيها من قبل أن تدخل الاتفاقية بإنشاء القاعدة البحرية الروسية حيز التنفيذ وبذلك فقدت خسر الجانب الروسي ورقة مهمة جدا كان يستطيع بها تعزيز تواجده بمنطقة البحر المتوسط بالشرق الأوسط .