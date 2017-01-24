إسرائيل تسعى لبناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة

في تعدى واضح على قرار مجلس الأمن الدولي الذي نص على وقف بناء المستوطنات الجديدة بالأرضي الفلسطينية القرار الذي تم التصويت عليه بأغلبية الأعضاء وكان يجب على تل أبيب الالتزام بقرارات المجتمع الدولي ولكن ما يحدث ألان هو تعدى واضح على قرار مجلس الأمن من قبل إسرائيل بعد قرار رئيس وزراء إسرائيل بنياميين نتنيا هو ووزير دفاعه ليبرمان الموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية , ويأتي هذا بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وقد وعد ترامب بأنه سوف يرعى مصالح تل أبيب داخل فلسطين , وافصح عن نيته في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب ألي القدس في وسط من الغضب من الدول العربية وفلسطين , هذا وقد طلب العديد من الدول تل أبيب بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف بناء المستوطنات الجديدة بفلسطين المحتملة وعدم تعطيب مفاوضات السلام مع فلسطين والوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف سواء الطرف الفلسطيني أو تل أبيب .

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رئيس الوزراء الإسرائيلي

وعلى صعيد أخر قد قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل ضم أدوميم حتى لا يتسبب بالأحراج للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة لرئيس المنتخب دونالد ترامب , وقد أعلن نتنيا هو أنه تم رفع القيود والتحفظات على البناء في القدس وهذا الأمر قد رحبت به تل أبيب وأكد أن تولى رجل مثل دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مكسب وفرصة كبيرة أمام تل أبيب لكى تنفذ كل ما تريده من خطط مستقبلية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية .

اجتماع مجلس الأمن

اعلن ناتنياهو في آلاجتماع المصغر لمجلس الأمن أن سوف يرفع كافة القيود المفروضة على تل أبيب بشأن البناء والاستيطان في شرق القدس وقد تناقلت وسائل الأعلام والمجتمع الإسرائيلي هذا الخبر بالترحاب , واكد نتينياهو على أن تل أبيب سوف تبنى في الضفة الغربية ما يزيد عن 2500 وحدة جديدة تقع كلها تحت السيادة الإسرائيلية وبدون أي اتفاق أو ضمانات من الفلسطينيون , ويذكر أن بينيامين نتيناهو سوف يزور البيت الأبيض في بداية الشهر المقبل لمناقشة المواضيع الهامة المطروحة على الساحة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وسوف يبحث مع ترام الرئيس الأمريكي المنتخب شأن ضم مستوطنة معاليه أدوميم والقضايا المفروضة على الساحة من قضايا فليقطينية أو الأزمة السورية وهذا ما يؤكد فوز ترامب بالأنتخابات الرئاسية الأمريكية سوف يزيد هيمنة تل أبيب بفلسطين والشرق الأوسط بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية .