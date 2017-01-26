سامح شكري يلتقي بالرئيس التونسي وينقل اليه رسالة شفاهية من الرئيس السيسي

في الزيارة الرسميةالتى يقوم بها وزير الخارجية المصري سامح شكرى الى تونس , التقي شكري صباح اليوم الاربعاء مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في اطار تعزيز العلاقات الثنائيه بين مصر وتونس , حيث نقل اليه رسالة شفاهية من الرئيس السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين, من تعزيز للعلاقات الثنائية و مناقشة الازمة الليبية التي تشكل خطرا على دول الجوار الليبية مثل مصر وتونس والجزائر .

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وفي بيان صحفي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشارأحمد أبوزيد , أشار فيه الى ان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد ثقته في القيادة المصرية وانها أيدى أمينة , وأن مصر دائما ما تقدم التضحيات من أجل حماية المصالح العربية , وأكد على دور الجيش المصري في حماية البلاد في التحديات المختلفةالتي مرت بها البلاد في مختلف العصور , كما أوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري نقل الى الرئيس التونسي رسالة تقدير واعزاز من الرئيس المصري , معربا عن رغبة الرئيس المصري في زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية خاصة في الازمة اليبية ومكافحة الارهاب.

وتناولت المباحثات بين شكري والسبسي التحديات التي تواجه منطقة الشرق الاوسط والامة العربية وخصوصا الازمة الليبية باعتبار مصر وتونس من دول الجوار اللبيبية التي تتأثر كثيرا بهذه الازمة على المستوى الامني, حيث أكد الرئيس التونسي على الدور الكبير الذي تلعبة كلا من مصر وتونس والجزائر في التوصل الى حل للازمة الليبية , حيث دعا السبسي الى عقد قمة ثلاثية بين مصر وتونس والجزائر للتنسيق والتشاور لحل الازمة الليبية, جدير بالذكر ان وزير الخارجية المصري قد التقى بنظيره التونسي “خميس الجيهناوي” في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للتشاور على مستوى كبار المسئولين, وعقد اجتماع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في العاصمة التونسية للاعداد لقمة ثلاثية حول الازمة الليبية, وقد أطلع شكري الرئيس التونسي على ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع, وأيضا عقد اجتماع في القاهرة الاسبوع الماضي كان يضم كافة الاطياف في المجتمع الليبي وتم التوصل الى مبادئ أساسية لبناء الدولة الليبية.

واكد المتحدث باسم الخارجية على ان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي طلب من شكري في نهاية اللقاء نقل تقديرة واحترامه للرئيس السيسي وشعب مصر , ممتنا بهذه الزيارة وما تؤكده من متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين