حي قنفودة تحت سيطرة الجيش الليبي في بنغازي

سيطرت القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي على حي قنفودة سيطرة كاملة , الحي الذي كان محاصر من قبل القوات منذ فترة لم تكن بالقليلة بعد ترحيل مئات من العائلات المحاصرة بسبب العمليات القتالية وقد صرح العقيد أحمد المسماري المتحدث ألرسميي باسم الجيش الوطني الليبي بأن القوات الليبية بقيادة سيادة المشير خليفة حفتر قد حررت منطقة حي قنفودة بالكامل ولم يتبقى للقوات ألا تأمين مناطق قليلة داخل الحي ويذكر بأن حي قنفودة يعتبر أخر حي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني الليبي في الفترة الماضية وقد خلفت العمليات القتالية عن استشهاد أكثر من 40 من قوات الجيش الليبي وإصابات مئات أخروت خلال العمليات القتالية وقد صرح المتحدث الرسمية باسم كتيبة الشهداء التابعة للقوات المسلحة الليبية بأنه قد تم تحرير 65 أسير خلال العمليات القتالية بحي قنفودة , وتم اسر 50 اسير وتم تحرير المدنيين المحاصرين داخل حي قنفودة ويذكر أن الأمم المتحدة قد دعت إلى منحهم معبرا أمنا للخروج وسط العمليات القتالية , ويعتبر سيطرة القوات لمسلحة على حي قنفودة مكسبا للقوات المسلحة الوطنية تحت قيادة المشير خليفة حفتر بعد سنتين من العمليات القتالية وقد صرح رئيس الحكومة الوطنية الليبية التي تلقت دعما كبيرا من المجتمع الدولي بأنه سيتم توفير لقاء مع المشيرة خليفة حفتر برعاية القاهرة .

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حكومة الوفاق الوطني الليبية

مارست الحكومة الوطنية الليبية المدعومة من العالم والتى تدعم المشير حفتر ومقرها شرق البيضاء وتعمل بشكل منفصل فى ليبيا رغم الفوضى التى تعم البلاد منذ رحيل معمر القذافى بعام 2011 وتنوى مصر تنظيم لقاء برعاية روسية بالقاهرة بين الأطراف المتنازعة هناك وصراح المتحدث الرسمى باسم الحكومة الوطنية الليبية بأنه سوف يكون اللقاء قريبا جدا وسوف يتداول جميع القضايا المطروحة على الساحة وسوف يكون اللقاء ثنائى بدون وجود أى وسطاء وسوف تعمل الحكومة مع المشير حفتر من اجل الوصول بلبيا الى بر الأمان وحقن الدماء وهذا ما تسعى اليه المعارضة الليبية وبأمكان المعارضة الليبية فعل ذلك لحقن الدماء ولأجل أمن وسلام ليبيا .

والجدير بالذكر إعلان القاهرة بأنها تنوى عقد جلسة محاداسات بين جميع أطراف النزاع داخل ليبيا فى نهاية اجتماع وزراء الخارجية بجانب ليبيا .