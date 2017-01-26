ردود فعل دولية غاضبة من قرار إسرائيل بناء وحدات اسيطانية جديدة

في رد فعل على قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية , صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة تدين هذا القرار واصفا القرار بأنه “عقبة فى طريق السلام الذي يهدف الى حل الدولتين ” , الامر الذى أثار قلق أنطونيو جوتيريس السكرتير العام للأمم المتحدة , وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هناك حاجة للمفاوضات الجادة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول الى حل وهو إقامة الدولتين , جدير بالذكر أن الحكومة إلاسرائيلية قد أصدرت قرارا ببناء 2500 وحدة سكنية جديدة فى الضفة الغربية وأيضا تم منح تراخيص لبناء 566 وحدة سكنية جديدة فى القدس الشرقية, وتعول إسرائيل في هذه القررات على الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي تشير الأدلة من انه سيكون أكثر مرونة من باراك أوباما تجاه مثل هذه المشاريع.

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ردود الفعل الدولية على بناء المستوطنات الاسرائيلية:

وجهت الحكومة الألمانية انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية بسبب قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية , وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر” إن قرار إسرائيل بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية يثير الشكوك فى التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين” , وأضاف أن هذا الإعلان يعكس وجه نظر غير ما عهدناه في الفترة الاخيرة , وأضاف أن الحكومة الألمانية لديها شكوك بشأن ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستلتزم باتفاق سلام يتضمن إقامة دولة فلسطينية فى أراض تحتلها إسرائيل الآن وأن تعيش الدولتان جنبا إلى جنب فى سلام, وأضاف شيفر إنه إذا لم تتراجع إسرائيل عن هذا القرار فستكون عملية السلام فى الشرق الأوسط في مأزق, وخصوصا أن آخر جولة من محادثات السلام بين الطرفين قد انهارت فى 2014.

وفي بيانا رسمي للخارجية اليابانية عبرت فيه عن رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية بشأن بناء 2500وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية مطالبة الحكومة الإسرائيلية إلغاء هذه القرارات ,وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية نوريو ماروياما فى بيان “إن بناء وحدات استيطانية جديدة تمثل انتهاكا للقانون الدولى” مجددا الدعوة لإسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية , وأضاف أن ” الحكومة اليابانية تناشد إسرائيل مرة أخرى الرجوع عن أنشطتها الاستيطانية التى تعرقل عملية حل الدولتين”.

وفي رد فعل آخر , أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا نددت فيه القرار الإسرائيلى الموافقة على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس الشرقية , مشيرة الى أن هذه الخطوة تعكس تحدى الحكومة الاسرائيلية لإرادة المجتمع الدولى وانتهاك حقوق الشعب الفلسطينى ومخالفة القوانين الدولية. وأن هذا القرار يمثل انتهاكا للقرار رقم (2334) الصادر من مجلس الامن بوقف الاستيطان نهائيًا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة,وطالبت الخاجية بتحرك المجتمع الدولى لوقف الاستيطان.