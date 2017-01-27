غارات روسية تركيه على تنظيم داعش بسوريا

صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات سلاح الجو الروسي قد نفذت عملية مشتركة بينها وبين سلاح الطيران الروسي ضد تنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية بباب المندب , وقد أصدرت القوات بيان من القوات المشاركة بأن العملية الجوية تمت بالتنسيق مع القوات لجوية التركية والروسية وبالتنسيق مع الجانب السوري , وقد شارك بالقذف مقاتلا سو -24 الروسية الخاصة بالسلاح الفضائي الروسي وشاركات طائرات f16 التركية , وكان التخطيط لهذه العملية بعد تبادل المعلومات مع الجانب السوري وقيادة الطيران التركي وتم رصد الأهداف بطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية بالفضاء , وقد أسفرت العمليات القتالية عن تدمير مراكز كثيرة لأهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي , ومراكز قيادية أيضا ومحط اتصال وكثيرا من المواقع الاستراتيجية التابعة لتنظيم داعش الإرهابية بمنطقة الباب المنطقة التي تشهد عمليات قتالية كثيرة مع تنظيم داعش الإرهابي والقوات التركية وبعض من مقاتلين المعارضة السورية المسلحة ومقاتلي تنظيم داعش الإرهابي , والجدير بالذكر أنه تم تدمير 58 هدفا استراتيجيا للتنظيم ومستوعدات للأسلحة والذخائر الخاصة بالتنظيمات ومواقع تجمع الإرهابيين .

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تحرير مدينة حلب من أبرز أنجارات العمليات القتالية

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية , بأن القوت الجوية الفضائية التابعة للقوات المسلحة الروسية قد تمكنت من تحرير ما يزيد عن خمسة عشر كيلوا متر من الأراضي الروسية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي , ومن أبرز مكاسب العملية القتالية هو تمكين القوات السورية من تحقيق مطلبها بدعم روسى تركى فى تحرير مدينة حلب من سيطرة الإرهابين المسلحين , بعد عمليات قتالية بينهم والتى اسفرت عن وجود حروب أهلية كثيرة تمر بها سوريا , وقد نفذت القوات المسلحة التركية عملية تسمى عملية درع الفرات العسكرية بمشاركة قواتها البرية وقوات المدرعات وسلاح المدفعية وكان كل هذا تحت غطاء جوى روسى تركى مشترك بالتعاون مع سلاح الطيران الروسى وقد تم التغلب على التنظيم وتدمير اهداف استراتيجية له تدمير كامل وتم طردهم الى جنوب البلاد وتحرير مدينة حلب من تحت قبضة الأرهابين , هذا وقد تمكنت قوات الجيش السورى الحر من السيطرة على جرابلس بالريف الخاص بها التى كانت اخر مكان يتواحد به عدد كبير من مقاتلين تنظيم داعش على الحدود الروسية التركية , ويذكر أن القوات التركية خلال العملية القتالية قد تكبدت خسارة كبيرة لوم تتقدم وتنجح فى الهجوم على مواقع تنظيم داعش الأخيرة بمدينة جرابلس وهذا قد يمنع قوات التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى تحت قيادة الولايات المتحدة الأرهابى .