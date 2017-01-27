الولايات المتحدة قد تصنف جماعة الأخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

ناقشت الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة دونالد ترامب القرار الذي تنوى اتخاذه حول جماعة الأخوان المسلمين المصنفة كجماعة إرهابية بمصر وإصدار بيان بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الجماعة منظمة إرهابية تخضع للعقوبات الأمريكية , وقد صرحت بعض المصادر من فريق ترامب الرئاسي بأن مايكل فلين مستشار الأمن القومى الأمريكي لديه رغبة بإدراج جماعة الأخوان الإسلامية على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية , وقد قال فلين بأنه لديه علم تام بأن الأمر سوف يخضع لنقاش كبير وسوف يبحث فلين وفريق العمل الخاص به بشأن قرار إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأمريكية والنتيجة النهائية للقرار لم تضح الآن وسوف تضح بعد مناقشات كثيرة مع الفريق الرئاسي الأمريكي

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اعلن السناتور تيد كرو عضو مجلس النواب الأمريكي بأن مجلس النواب الأمريكي سوف يناقش قريبا قرار بإضافة جماعة الأخوان المسلمين إلى قائمة الإرهاب الأمريكية ولكن الجدير بالذكر بأن البيت الأبيض لم يصدر أي بيان بشأن هذا الموضوع , وتسود حالة من القلق داخل البيت الأبيض والفريق الرئاسي الأمريكي حول إدراج جماعة الأخوان المسلمين وتصنيفها كجماعة إرهابية بسبب , توتر العلاقات الأمريكية التركية الحليف الرئيسى للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب مع داعش بسبب , أن تركيا تستضيف عدد كبير من قيادات الجماعة داخل الأراضي التركية , وخصيصا في هذه الفترة من الحكم التركي لأن حزب العدالة والتنمية الذي يحتسب على الأحزاب الإسلامية ويسيطر على الحكومة بشكل كبير والجدير بالذكر أن جماعة الأخوان المسلمين مصنفة كجماعة إرهابية في مصر منذ عام 2013

جماعة الأخوان المسلمين

جماعة الأخوان المسلمين جماعة أسلامية أنشأها حسن البنا في عام 1928 ولها فروع كثيرة في عديد من دول العالم وبالتحديد دول الشرق الأوسط وينهجون منهج سيد قطب مفكر التنظيمات الإسلامية , ويعتبر سيد قطب شارك في هجمات إرهابية كثيرة في البلدان العربية , وتعتبر مصر هي بلد المنشأ للأخوان المسلمين ويتمتع بانتشار واسع في الشارع المصري وتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الجماعة على أنها جماعة إرهابية سوف تنشى ء نقلة كبيرة في انتهاء مستقبل الجماعة بالشرق الأوسط ولن يقدر التنظيم على العودة في الساحة السياسية من جديد ويذكر أن جماعة الأخوان الإرهابية عندما يتم تصنيفها كمنظمة إرهابيه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفضه بعض المؤسسات الأمنية الأمريكية بسهولة ولن تقدر على قطع علاقتها بالتنظيم الدولي وبعد كل هذا ينتظر المسئولين الأمريكي قرار البيت الأبيض بشان ذلك وقرار مجلس النواب الأمريكي