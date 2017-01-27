الامم المتحدة : 7 مليون مواطن سوري يعانون من إنعدام الأمن الغذائي

صرح مسئول بالأمم المتحدة بأن عدد السوريين الذين يعانون من إنعدام الأمن الغذائي هم 7 ملايين سوري بعد 6 أعوام من اندلاع الحرب في سوريا . وفي تصريحات لوكالة “و.ا.م” ,قال نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمى “محمود عبدالله” ، أن 2 مليون سوري معرضون للخطر وطالب جميع الاطراف بتسهيل العمل للمنظمات الإنسانية في الوصول إلى المحتاجين , وقد أعلم مجلس الأمن الدولي بتزايد الأزمة فى سوريا لمستوى كارثي والتى تواجه السكان فى المناطق المحاصرة , مذكرا إياهم بما حذرت منه المديرة التنفيذية للبرنامج إرثرين كازين منذ عام من أن السكان يعانون من سوء التغذية والمجاعة والموت وأن الوضع مازال مقلقا للغاية , وفى بيان للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء فى مؤتمر بهلسنكى , ناشدت فيه المجتمع الدولي لجمع 4.63 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين وأماكن اللاجئين فى الدول المجاورة , إلى جانب 3.4 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 13.5 مليون شخص داخل سوريا , وقال البيان “لا يزال التمويل لسوريا غير كاف للتصدى لأزمة تظل الأسوأ فى العالم اليوم” .

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على صعيد آخر , أصدرت منظمة الامم المتحدة اليونيسيف يوم الخميس تقريرا عن اللاجئين السوريين من الاطفال الذين يعيشون على أرض تركيا , قالت فيه أن 40% من أطفال اللاجئين السوريين ممن يعيشون في تركيا لا يتلقون تعليما في المدارس ، مع وجود حوالى نصف مليون طفل من اللاجئين السوريين بالمدارس التركية , وذكرت “اليونيسيف”، أن أكثر من 1.2 مليون طفل لاجئ سوري يعيشون في تركيا، وبالتالي تعد أكبر دولة مستضيفة لهم فى العالم، بالاضافة لوجود حوالى 2.7 مليون طفل سورى فى جميع أنحاء المنطقة خارج العملية التعليمية، وأن العدد الأكبر منهم داخل سوريا، وفى المناطق المحاصرة يوجد 300 ألف طفل , أما فى المناطق المقطوع عنها المساعدات الإنسانية يصل العدد ل2 مليون طفل، منهم 700 ألف في مناطق تحت سيطرة “داعش” , وأشار نائب المدير التنفيذى للمنظمة جوستين فورسيث أن عدد أطفال اللاجئين السوريين فى تركيا بالمدارس أعلى من الموجودين خارج العملية التعليمية، لكنه حذر من قلة الموارد التي ستمثل خطر عدم التعليم لجيل من الأطفال السوريين والذين ستحتاجهم سوريا في مرحلة البناء.