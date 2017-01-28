تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على بلدة سلفانية السورية

تمكن تنظيم “داعش” الإرهابي من السيطرة على بلدة سلافنية السورية , البلدة التي تبعد عن مدينة الباب بستة كيلو مترات فقط, وتمكنوا من منع القوات من الوصول الى شرق مدينة البان وعمل حصار جزئي لهم وبعد عمليات قتالية شرسة بين القوات التركية ومقاتلي داعش الإرهابي عن قتل اكثر من 5 من جنود التحالف بالإضافة ألي عديد من الجرحى, وأسفرت العمليات العسكرية عن تدمير تنظيم داعش لعدد من القطع العسكرية والدبابات الخاصة بقوات التحالف الدولي وعجز الطيران الحربي التركي وطيران قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود الحرب علي تنظيم داعش الإرهابي عن تقديم الدعم المطلوب للقوات الأرضية المهاجمة لمعقل تنظيم داعش الإرهابي وهذا ما تسبب في سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة سلفانية وطرد قوات التحالف من المدينة والحاق عدة خسائر بقوات التحالف وفرض سيطرة التنظيم على أجزاء من منطقة الباب وقطع الاتصال بقوات التحالف وبذلك فإن أمل قوات التحالف الوحيد هو سلاح الجو الفضائي الروسي لتحرير مدينة الباب وسلفانية .

Advertisements

الدعم الجوي الأمريكي

كادت قوات التحالف الدولي أن تسيطر على الوضع لولا قلة الدعم الجوي الأمريكي التي تتولاه القوات الأمريكية لحماية قواتها على الأرض والعملية الجوية المسماة العزم الراسخ التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية المسماة بعملية ” العزم الراسخ ” ضد تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا والعراق وتكون تركيا عضو في ف قوات التحالف وهذا ما كانت ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية عن العملية العسكرية وهذا ما رفضته انقره وتضع قوات التحالف كل املها على سلاح الجو الفضائي الروسي الذي سوف يكثف عملياته الحربية الجوية في سماء سوريا وسوف يقوم بأقصاء تنظيم داعش كما فعل من قبل ونجح بتدمير أمدادات تنظيم داعش ومخازن الأسلحة الخاصة به.

القوات الجوية التركية وضعها بعد عملية الانقلاب الفاشلة

بعد عجز القوات الجوية الأمريكية والتركية وفشلها في تأمين القوات الأرضية وفرض سيطرتها على تنظيم داعش , ويذكر أن وسائل الأعلام بتركيا رجحت أسباب فشل الغطاء الجوي للقوات البرية المهاجمة لتنظيم داعش الإرهابي وهذا بعد ما تعرض له سلاح الجو التركي من عمليات غربلة وتأهيل بعد محاولة الانقلاب على ارد وغان ب يونيو الماضي والذي كان سلاح الجو التركي هو عامل أساسي بهذا الانقلاب بعد محاصرتهم مبني البرلمان التركي , وتهديده بإسقاط الطائرة الرئاسية الخاصة برجب طيب ارد وغان , وبعد ذلك تم إقالة العديد من الطائرين الخبرة وذو الكفائة العالية في الطيران الحربي ونتيجة لكل ذلك تبقي عدد قليل من الطائرين وهذا متسبب بضعف سلاح الجو التركي وتولى أصحاب الخبرات الضعيفة زمام الأمور بالقوات الجوية وهذا كله تسبب في ضعف القوات الجوية وعدم قدرتها على حماية القوات الجوية .