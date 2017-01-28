ألمانيا تستغل السوريين في بناء اقتصادها

خلال عام 2016 أنفقت ألمانيا أكثر من 23 مليار دولار على اللاجئين السوريين وأعلنت السلطات الألمانية على استعدادها لأنفاق أكثر من من ذلك خلال العام الحالي وأعلنت عن إنفاق 46 مليار دولار على اللاجئين على الرغم من أن الافتصاد الألماني لا يعيش أفضل أوقاته في هذه الفترة هذا وقد دفعت تصرفات الحكومة الألمانية إلى رد فعل غريب بالشارع الألماني عن أسباب ودوافع الحكومة في تصرفهم مع اللاجئين وسياسة الحكومة الغريبة بد تدهور اليورو والاقتصاد الأمريكي , ويرجح الخبراء أن تصرفات الحكومة الألمانية ليست إنسانية بالمرة وإنها لخدمة ألمانيا والاقتصاد الألماني ولكن علي مدي بعيد جدا فأنهم سوف يستثمرون اللاجئين في العمل ويستغلوهم في الأزمات التي تواجه الاقتصاد الألماني الذي تعاني منه ألمانيا بشكل ملحوظ ى هذا الوقت .

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دمج اللاجئين السوريين في ألمانيا

تعتبر ألمانيا هي البلد الوحيد داخل أوروبا الأكثر استقبالا للاجئين فهي تستقبل أكثر من 100 ألف لاجئ ويعتبر ألمانيا بلد أوربي سوق العمل به منفتح ويطلب دائما عاملين لشغل الوظائف الشاغرة منذ عام 2011 وقلة الأيدي العاملة الألمانية وكل هذا أعطي للسورين فرصة كبيرة لشغل الوظائف الخالية بألمانيا كالعمل بالمصانع أو الشركات أو كعمال داخل أي مؤسسة , والحكومة الألمانية عازمة على تأهيل اللاجئين السورين , وعمل دورات مكثفة لهم في اللغة الألمانية ولغات أجنبية أخرى لتحسين مهارتهم اللغوية وتسهيل انخراطهم بالشعب الألماني وبذلك يصبح لا فرق بينهم وبين الشعب الألماني .

المعانة ألألمانيا بسبب العجز السكاني ستنتهي قريبا

سوف تتخلص ألمانيا من العجز السكاني الذي عانته بعد الحرب العالمية الثانية وفي ظل قلة عدد الولادات وارتفاع ملحوظ بمتوسط أعمار الشباب , ولكن باحتضان ألمانيا لللاجئين السوريين وضخها دماء جديدة في سوق العمل وتقديم تسهيلات كبيرة للشباب لسد العجز الألماني التي تواجهها الحكومة الألمانية وأنها تحتاج الشباب في شغل كثيرا من الوظائف الحكومية وعجز العمالة بعد أن تم أغلاف عديد من المدارس الألمانية والمصانع بسبب قلة العمال وعلي ذلك فقد تم أحالة أكثر من 900 ألف شخص إلى التقاعد , وهذا يؤكد احتياج الحكومة الألمانية إلى دماء جديدة تدمجها بسوق العمل الألماني وهذا ما تستغله الحكومة الألمانية من تسخير اللاجئين السوريين دمجهم مع الشعب السوري . وهذا أن استقبال اللاجئين السوريين وتوطينهم بألمانيا يكلف الحكومة الألمانية أكثر من 50 مليار دولار خلال سنتين , ولكن يرجح الخبراء ألاقتصادين بانه ألمانيا على البدي البعيد سوف تستعيد الحكومة الألمانية أضعاف ما دفعته فى ظل ازدياد أعداد اللاجئين السوريين وخسارة سوريا لموارد كثرة واهمها الموارد البشرية التي تتمثل ف القوة الشبابية .