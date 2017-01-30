اليوم: يشارك الرئيس السيسي فى انطلاق القمة الأفريقية الـ28 فى أديس أبابا

قمة أديس أبابا، تقرر عقد اليوم الاثنين الموافق30 من شهر يناير 2017 ، فى العاصمة الإثيوبية ولمدة يومين على التوالى ، اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين من قمة الاتحاد الأفريقي ، حيث يقوم الإتحاد بعقد قمتين فى كل عام ، وبدأ هذا العام بعقد القمة الأولى التى اعتاد أن تستضيفها أديس أبابا ، بينما يتم عرض استضافة القمة الثانية من خلال اى دولة أفريقية مشاركة وفقا للنظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي فى خلال العام ، وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك حاليًا فى القمة المنعقدة ، ويتم عقد قمة اليوم تحت شعار “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب” ، حيث تعمل القمة على أحد الموارد الغنية بها الدول الإفريقية وهي وجود الشباب بها .

Advertisements

فاعليات قمة أديس أبابا:

تعد القارة الإفريقية “قارة شابة” لتجدد مواليدها الدائم وليس من القارات العجوزة التى تقل فيها عدد المواليد وعلى هذا الصدد تعقد قمة اليوم ، حيث يسعى المشاركين فيها من رؤساء فيها إلى طرح رؤيتهم فى كيفية الاستثمار في المورد الدائم والمتجدد فى القارة وهم الشباب ، وبناءًا على هذا تم رفع هذا الشعار لتحديدًا للقمة ، ليتم اعتباره العنوان الرئيسي لأجندة التنمية المستدامة 2063، وفى الخطة الموضوعة لهذا الموضوع يقوم الأعضاء على التأكيد على الإستمرار فى تحقيق الأهداف المطلوبة ، وذلك يتم من خلال تحديث النظم التعليمية بالإضافة إلى الاهتمام بالعلوم بشتى صورها والتأكيد على مجال الهندسة وتطوير دراسة علم الرياضيات ، بالإضافة إلى إنشاء جامعة من أجل التعليم عن بعد ، حيث يتيح فرص أكثر للتعليم و الإرتقاء بمستويات التعليم العالي بوجه عام في القارة السمراء.

المشاركين فى القمة:

جاء فى بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، أن القمة المنعقدة حاليًا والتى بدأت اليوم الإثنين الموافق 30 من يناير 2017 ، تقرر أن يتم انعقادها لمدة يومين حيث يكون للرئساء المشاركين والذين بلغ عددهم 22 زعيما أن يقوموا بالمشاركة فى فاعليات القمة يوم 30 ويوم 31 ، وذلك من أجل مناقشة جدول الأعمال بالإضافة إلى انتخاب رئيس جديد للمفوضية، وقد وضح البيان أن يشارك ايضًا فى القمة المنعقدة أكثر من 20 شخصية أخري من رؤساء المنظمات الدولية، وجاء على رأس المشاركين اليوم السكرتير العام للأمم المتحدة “أنطونيو جويتريس”.