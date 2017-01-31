اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي اليوم

يعقد مجل الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا لبحث المستجدات في الملف الإيراني بعد التجربة التي أجرتها إيران على الصاروخ الباليستى الخاص بها وكان على مدى متوسط وقد أفادت مصادر دبلوماسية بإن واشنطن قد دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة الطارئة والتي كانت بعد مطالبة المندوب الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة مجلس الأمن بالتحرك بعد ما فعلته إيران, ووصف ما فعلته إيران بأنه تجاهل وعند تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي وهو كشف عن ما يوجد داخل نيتها بعد احترام قرارات المجلس ويجب علينا مواجهة العدوان الإيراني , وعلي ما يلي أكد الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب أن الجانب الإيراني قد أجري عملية أختبار لصاروخ باليست جديد متوسط المدى .

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فشل التجربة الإيرانية

كشف مصدر رفيع المستوي داخل وزارة الدفاع الأمريكية بأن الصاروخ التي تمت تجربته من قبل الجانب الإيراني استغرق مسافة تزيد عن 1000 كيلو متر قبل تفجير رأسه في الجو وأعتبر هذه التجربة تجربة إيرانية فاشلة لا تؤخذ بعين الاعتبار وهذا ما أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد في تصريحاته بأنه سوف يتحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في شأن فرض عقوبات جديدة ضد الجانب الإيراني , هذا وقد خائت التجربة الإيرانية بعد ايام قليلة من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة سلطتها في تولي زمام الأمور بالولايات المتحدة الأمريكية , ويذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضد الصفقة الأمريكية النووية

قرار الأمم المتحدة بمنع إيران من تطوير صواريخها

ويذكر أنه يوجد قرار من الأمم المتحدة بأن إيران ممنوعة من تطوير الصواريخ الباليستية التي تحمل الرؤس النووية لمدة ثمان سنوات وما زالت إيران تتحدي المجتمع الدولي وليس لأول مري تجري تجارب نووية علي الصواريخ الباليستية , رغم القرار الصادر ضدها من الأمم المتحدة والاتفاق بينها وبين الدول الكبري والذي تم إجبار إيران بهذا الاتفاق علي عد أجراس أي تجارب نووية على صواريخها الباليستية التي من الممكن أن تزود برؤوس نووية لمدة لا تقل عن 8 سنوات وقد أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة أن الجانب الإيراني ملتزم بمادي اتفاق طهران النووي وسوف تواجه العقوبات الأمريكية فى حين مخالفة ذلك ولن تتهاون الإدارة الأمريكية في فرض عقوبات علي طهران .