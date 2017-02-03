يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية تجهز مخطط لضم الضفة إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة ” يديعوت أحرونوت” العبرية , بأن الحكومة الإسرائيلية لديها خطة كبيرة لضم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي من أجل تطوير المواصلات فى الضفة الغربية المحتلة , مشيرة إلى أن حجم الاسثمارات في هذه الخطة سيصل 5 مليار شيكل , وأن الهدف من هذا المشروع هو حل المشكلة المرورية و إجراءات السلامة والربط بين القدس والمستوطنات المحيطة بها من خلال إقامة بنية تحتية للنقل والمواصلات بإنشاء طرق مواصلات جديدة وطرق للحافلات والقطارات من خلال حفر شبكة أنفاق وتقاطعات, وأوضحت الصحيفة بأن الهدف من هذا المشروع والذي لم يعلن عنه صراحةً هو ضم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي , هذه القرارات والمشروعات تأتي بقوة بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الامريكية , جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد صدقت منذ أيام على مشروع ضخم لبناء 2500 وحدة سكنية فى التجمعات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية ، هذا المشروع يشمل أيضا توسيع للشوارع والطرقات المنفذة من قبل وصيانتها وإعادة تسويتها وتوسيعها وربطها لتصبح طرقا سريعة تستخدم في الربط بين التجمعات الاستيطانية الكبيرة فى الضفة ومدن تل أبيب والقدس , والتي سيتم استخدام القطارات الخفيفة بها , وأيضا تمهيد طرق عامة للحافلات.

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وأشارت الصحيفة بأن هذه الخطة ستضم مستوطنات وجوش عتصيون وبيتار عيليت والمستوطنات برام الله , وجفعات زيئيف ضمن منطقة واحدة بالإضافة لضاحية من ضواحى مدينة القدس , لذلك سيعمل المشروع على توسيع طريق الأنفاق من شارع بيجين إلى اليعازر بتكلفة 850 مليون شيكل , وذلك من خلال إضافة مسار لكل الاتجاهات من أجل إنشاء وحدات استيطانية جديدة لبيت شيمش وبيتار عيليت وتسور هداسا , ونقلت الصحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير المواصلات “كاتس” , تصريحات بأن المشروع يهدف إلى خدمة السكان الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء , وأيضا العمل على تطوير المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس , على صعيد آخر, أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلى , قرارا بالموافقة على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة , ليكون هذا هو الإعلان الرابع في أقل من أسبوعين على تولى دونالد ترامب للإدارة الامريكية , جاء هذا الإعلان في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية من أن ورئيس الوزراء قد قررا الموافقة على بناء 3000 وحدة سكنية جديدة فى يهودا والسامرة.