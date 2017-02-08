القبض على شبكة دعارة بالهرم تخصص “خليجيين” برئاسة حارس عقار وقواد

مباحث الأداب بالجيزة، قامت مؤخرًا بإلقاء القبض على شبكة تخصصت فى إدارة الدعارة، فقد قامت إدارة مكافحة جرائم الآداب التابعة لمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء بالقاء القبض على شخصين يديرين شبكة لممارسة الدعارة والرزيلة، حيث تبين أنه يعمل أحدهما حارس عقار بينما يعمل الأخر قواد، وقد كان الإثنان قد اتفقا على إنشاء شبكة خاصة بهم من أجل الدعارة وتسهيل ممارسة الرذيلة والفحشاء على فئة معينة فقط وهم الأثرياء القادمين من الدول الخليجي، وقد كان مقر الشبكة فى منطقة الهرم بالقاهرة، وذلك يتم مقابل مبالغ مالية كبيرة لا يستطيع دفعها إلا أثرياء العرب وخاصة الخليجيين، وقد قامت إدارة مكافحة جرائم الأداب بضبط هذه الشخصين وبصحبتهما 3 فتيات يقومان بإستخدامهن من أجل ممارستهن بعض الأعمال المنافية للآداب والتكسب من ورائهمم، وعلى هذا قد تحرر المحضر بالواقعة وملابساتها ثم تم أخطار النيابة العامة بها من أجل استكمال باقى الإجراءات والتحقيق معهن.

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تفاصيل واقعة فتيات الليل بالهرم:

حول تفاصيل الواقعة، قد وردت بعض المعلومات الخاصة إلى العميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بوجود شبكة دعارة يتم إدارتها فى منطقة الهرم وإلى ضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بمحافظة الجيزة، حيث تبين أن يدير شبكة الدعارة رجلين أحدهما حارس عقار وكانت مهمته هى الإتفاق مع الخليجيين على توفير عدد من الساقطات لهما والإتفاق على الأسعار التى سبق وأن قاموا بتحديدها مسبقًا بالإضافة إلى قواد وكان هو المسؤل عن توفير فتيات الليل وقت إحتياجهم، كما يتم الإستعانة وقت الحاجة بعدد من فتايات الليل من أجل ممارسة الرذيلة والفحشاء مع السياح من أثرياء الخليج بالهرم بمقابل مادي حوالى 2000 جنيه، حيث طبقًا للإتفاق المسبق بينهم أن القود يقوم بالحصول على 500 جنيه منهم بينما حارس العقار يحصل على 200 جنيه والباقى يكون من نصيب فتاة الليل التى تم استخدامها.

القبض على شبكة الدعارة:

بناءًا على هذه المعلومات والتحريات السابقة تم الحصول على إذن خاص من نيابة الهرم ، حتى يتمكن ضباط إدارة مكافحة الآداب من القبض على شبكة الدعارة وهم فى حالة تلبس، ثم قام كلاً من الرائد أحمد لاشين والرائد أحمد أبو السعود من ضبط المتهمين بما فيهم حارس العقار والقواد وبرفقتهم 3 فتيات ليل ومعهن 3 من الخليجيين وهم كلاً من “إ.م” حارس عقار، و”م.خ” قواد، “س.س” و”ش.ح” و”ه.ا” فتيات ليل، وقد اعترف المتهمون بما نسب إليهم من إتهامات وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق 4 ايام ويراعى التجديد فى الميعاد.